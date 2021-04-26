В субботу, 24 апреля, YouTube заблокировал для просмотра на Украине каналы NewsOne, «112» и ZIK. При этом никаких правил сообщества эти каналы не нарушали, американские суды не выносили по ним решения, а сами каналы не подпадали под американские санкции

Тех жителей Украины, кто в субботу хотел посмотреть эфиры этих каналов в YouTube, ждало уведомление: «Этот канал недоступен для просмотра в Вашей стране». При попытке посмотреть конкретное видео, размещавшееся ранее на YouTube-каналах этих СМИ, показывается надпись: «Этот контент заблокирован в домене Вашей страны по требованию государственных органов». Украинцы хотят создать свой офис ТikTok без «российской цензуры» © CC0, Pixabay

При этом работу продолжает YouTube-канал «Первый независимый», который создали журналисты закрытых каналов.

Кроме того, YouTube-каналы NewsOne, «112» и ZIK доступны для просмотра из других государств.

Сама блокировка YouTube-каналов этих СМИ на Украине беспрецедентна. И, судя по всему, здесь не обошлось без активного вмешательства украинских властей.

«Здобули»

За две недели до блокировки президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30» заявил: власти делают всё, чтобы усложнить работу опальным СМИ.

«Продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — отметил Зеленский.

Как утверждает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники, сам Зеленский лично поднимал этот вопрос при общении с посольством США на Украине.

Уже после того, как блокировка состоялась, министр информационной политики Украины Александр Ткаченко у себя в Facebook заявил, что благодарен YouTube.

«Это важный шаг для признания мировым сообществом борьбы Украины с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и на решение СНБО Украины касательно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины», — отметил Ткаченко.

Неудивительно, что телеканалы обвинили в блокировке руководство страны.

«Украинская власть вовлекла YouTube в свои незаконные действия, фактически вынудив международную медиаплатформу ограничить украинских потребителей в доступе к любимым YouTube-каналам», — указывалось в заявлении каналов «112», NewsOne и ZIK. Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ © flickr.com, Mark Lovick

При этом каналы назвали такие действия власти «незаконными, лишенными всяческого смысла и просто глупыми», отметив, что уже запустили альтернативное вещание.

Среди прочего каналы обвинили действующую власть в лицемерии.

«"95-й квартал" президента Зеленского продал в России сериал собственного производства и получает деньги за его прокат на российских телеканалах. Считаем такую позицию Зеленского двуличной, циничной, аморальной и недостойной высокой должности президента Украины и гаранта Конституции», — отмечалось в заявлении каналов.

Однако на этом власти не намерены останавливаться.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента летом вернётся к законопроекту о медиа. На Банковой хотят взять под контроль интернет-СМИ и блогеров, которые публикуют скандальные расследования коррупции команды президента», — утверждал в своей публикации от 25 апреля популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».

В то же время «закручивание гаек» в информационном пространстве уже бьёт по президенту и его окружению.

Привет от Европы и избирателей

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин уже проинформировал депутатов Европарламента и представителей ПАСЕ о блокировке по требованию украинских властей трёх оппозиционных каналов в YouTube.

«Забавно, как дирекция YouTube бесхитростно написала в случае с площадкой "112": "Канал недоступен в Вашей стране по требованию органов государственной власти". В любой диктатуре пишут так же. Этот факт уже доведён до сведения максимального числа членов Европарламента и ПАСЕ», — отметил Волошин.

Он также отметил, что, по его мнению, украинской делегации в ПАСЕ атака власти на телеканалы скорее повредит.

«Не сомневаюсь, что провластно-патриотическую часть делегации в Ассамблее будут с нарастающей силой воспринимать как нечто токсичное. Бесконечная словесная "война с Россией" при нарастающих проблемах с демократией в самой Украине вызывает очевидную усталость от их действий. Останется только устраивать перфомансы, чтоб хоть как-то привлечь к себе внимание», — указал Волошин. Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

В то же время депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский отметил, что эта блокировка вызовет вопросы у электората президентской политсилы.

«На фоне позорно продолжающейся деятельности "Миротворца", с которого пылинка не упала, это выглядит ещё более смешно и жалко, чем даже прекращение вещания каналов на ТВ. Наш избиратель, избиратель "Слуги народа", ставил совсем другие задачи. И он ничего не забыл и ничего не простил, в том числе уже и нам, а не только предыдущей власти. Причём нам уже намного больше, чем предыдущей», — написал Бужанский в своём Telegram-канале 24 апреля.

Он отметил, что электорату «Слуги народа» нелегко будет объяснить, почему продолжает действовать одиозный сайт.

«Как объяснить продолжающуюся деятельность "Миротворца", а? То другое? Ну так и проголосуют за других, не сомневайтесь», — подчеркнул Бужанский.

В то же время случившееся бьёт по имиджу и американской корпорации Google, которой и принадлежит сервис YouTube.

«Заблокировал по просьбе украинских властей: это ясно видно по тому, что в других странах (или через VPN) они работают нормально. И на том спасибо, как говорится, могли бы и просто удалить. Впрочем, ещё не вечер. А вот вопрос: если завтра Путин попросит заблокировать Youtube-канал Навального, его просьбу выполнят? Нет? А почему? А, да. Я не понимаю, это другое», — указал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Тем самым Google фактически дал основания для будущей блокировки своих сервисов. Ведь политическая ангажированность корпорации становится всё более очевидной. А это значит, что в случаях с блокировкой сервисов Google — того же YouTube — заявлять о «наступлении на свободу слова» американцам будет весьма проблематично: ведь они сами попирают её, идя на поводу у украинских властей.

При этом последние так и не предоставили доказательства противоправной деятельности каналов «112», NewsOne и ZIK.

«Стесняюсь спросить: а вот доказательства сотрудничества номинального владельца NewsOne, "112" и Zik с российскими спецслужбами, под предлогом чего и забанили каналы, ещё не пора предъявить публике? Три месяца скоро будет, как вы заявили, что они есть, и где?» — отметил Ткачёв в другой своей записи.

В общем, с юридической точки зрения решение Google беспрецедентно. И в первую очередь оно ударит по самой корпорации и по украинским властям и лишь во вторую — по преследуемым властью СМИ.