На приглашение президента России Владимира Путина президенту Зеленскому посетить Москву для обсуждения двусторонних отношений официальный Киев до сих пор не отреагировал

Исключение составили лишь частные высказывания различных персонажей украинского политикума, цена которым определяется уровнем накала антироссийской риторики — чем выше, чем дороже: от Ермака и волонтерок до Кравчука и Арестовича.

А что же Зеленский? Почему молчит и чего ждет президент Украины? Может быть, обдумывает, какой из вариантов формата встречи выбрать? Ведь вслед за предложением Путина в адрес официального Киева прозвучали призывы от непризнанных ДНР и ЛНР пойти на диалог по Донбассу, и тоже в формате двухсторонних переговоров.

По состоянию на утро 26 апреля официальный ответ Киева на эти предложения, в частности на заявление президента России Владимира Путина о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения в Москве, не озвучен. Кроме заявления пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель от 22 апреля, которая ограничилась сухим комментарием, что «реакция главы государства обязательно будет». Ждем. «Что выберет Зеленский: мир или позор?»: соцсети о приглашении Зеленского в Москву © AP, Efrem Lukatsky

Пока неофициальная позиция Банковой озвучена через Алексея Арестовича, внештатного советника руководителя ОП Андрея Ермака, который отверг возможность прямых переговоров с ЛДНР, заявив следующее: «Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже"».

Из этой отчасти фантастической формулировки можно предположить, что Банковая, отвергая предложение прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР, также отказывается и от предложения Владимира Путина о переговорах, касающихся двусторонних отношений Украины и России. И продолжает настаивать на каких-то своих форматах, противоречащих сути Минского процесса.

Более конкретным в плане ответа на предложение Путина оказался пенсионер из Киева Леонид Макарович Кравчук. В частном порядке он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пока последний не согласится разговаривать о Донбассе.

Для частного лица такое мнение вполне допустимо, но ведь Кравчук является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Тогда как следует расценивать его слова — как официальную позицию Киева или это давление на президента Зеленского, таким образом склоняемого к отказу от диалога?

Только г-н Кравчук промолчал об очевидном: в Москве Зеленскому есть о чем поговорить с президентом России. Например, о прямых поставках на Украину газа и вакцины от COVID-19 (не говоря о производстве ее в стране), о восстановлении кооперации в промышленном производстве и сфере высоких технологий, увеличении торгового оборота, о проблемах миграции и прочих актуальных для Украины вопросах. Вице-премьер Украины заявил о невозможности встречи Зеленского и Путина в Москве © скриншот LBTV

Леонид Кравчук около президента что те «ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой, не хотят его пустить чудный остров навестить» из пушкинской сказки — ведет подрывную деятельность что в отношении Украины, что в отношении политического имиджа Зеленского.

Самозваная оппозиция в лице Петра Порошенко с первых дней предостерегает Зеленского от прямых контактов с Путиным. В свое время Петр Алексеевич «советовал бы (Зеленскому) избегать встречи с глазу на глаз с Путиным» на саммите в «нормандском формате» в декабре 2019 года.

Сейчас экс-президент, уже в назидательной форме указывая на ошибки Зеленского, заявляет, что «политика заглядывания в глаза Путину в поисках мира привела исключительно к потерянным двум годам и выходу Украины из ключевых переговорных и оборонных позиций».

Такие высказывания для тысяч уличных активистов и деятелей наподобие волонтерки Маруси Зверобой легко могут стать руководством к действию. Например, поводом к новым выступлениям и беспорядкам под Офисом президента, а то и вовсе способны спровоцировать чрезмерную активность каких-нибудь неуравновешенных представителей «добробатов» непосредственно в зоне конфликта на Юго-Востоке, результаты которой могут привести к трагическим последствиям для обеих сторон. В итоге тот же Порошенко обвинит Зеленского в неспособности удерживать ситуацию под контролем.

Общественное мнение. Социология на Украине последние годы работает на формирование конкретной «картинки» общественного мнения, которое старательно выстраивают исходя из установки «Россия — враг». Как результат этой работы, около 55% украинцев положительно рассматривают вопрос вступления Украины в НАТО, а около 30% выступают за выход из Минских соглашений.

Все это в совокупности давит на Зеленского и сказывается на его поведении, высказываниях и действиях. Возможно, Владимир Александрович и готов к личной встрече с Владимиром Владимировичем, но при той ситуации, что описана выше, вероятность ее проведения стремится к нулю. По крайней мере, в ближайшее время. Потому что действующий президент не может идти против воли народа.

Складывается устойчивое впечатление, что Зеленского берут в своеобразные «клещи» экспертного и общественного мнения, которые настроены крайне негативно в отношении возможности любых конструктивных шагов действующего президента Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта на Юго-Востоке страны в рамках взятых обязательств по выполнению Минских соглашений. Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин

Окружение президента и значительную часть финансово-промышленных кругов, представителями которых напичкана команда Зеленского, явно устраивает подобная ситуация — ведь на войне можно неплохо заработать, начиная от афер с оборонными заказами и снабжения ВСУ и заканчивая контролем над контрабандой через линию разграничения. Похоже, отсюда и происходит пауза с официальным ответом Зеленского на предложение президента Путина.

Но есть еще более мощный фактор влияния на официальную позицию Банковой в лице президента Зеленского — это геополитические интересы США, которые денно и нощно контролируют ситуацию в «подбрюшье России» через посольство в Киеве. Именно внешнее управление является тем якорем, который ставит на прикол любые мирные начинания Киева, если вдруг таковые у кого-нибудь тут появятся.

Пока в Белом доме не определятся с тем, что же делать с украинским активом, который уже и нести довольно обременительно в силу многих причин, но и бросить никак нельзя, внешняя и внутренняя политика нынешнего украинского руководства будет выстраиваться, отталкиваясь от этого всеобъемлющего заокеанского фактора.

Позиция же Белого дома сегодня во многом будет зависеть от договоренностей с Кремлем по широкому спектру международных проблем. Бытует мнение, что в Вашингтоне уже готовы к ряду уступок по Украине с целью проведения уже анонсированных прямых переговоров с Москвой по более актуальным вопросам.

Только, похоже, в Киеве этого не понимают, иначе бы давно уже смягчили тон и поубавили резкость своих заявлений.

Пока же ребяческие «видосики» Зеленского и заявления Кравчука иже с ними раз за разом все сильнее подрубают канат, по которому Киеву рано или поздно, но придется возвращаться к диалогу не только с Москвой, но и с Донбассом.

А без такого диалога Украина рискует исчезнуть сначала с политической карты, а потом и из истории.

Жизнь показывает, что быть президентом на сцене и в реальности — это два абсолютно противоположных состояния. Легко отпускать остроты в адрес политиков, но нелегко самому быть политиком, способным проводить свою линию, не оглядываясь на критику конкурентов и давление, а то и угрозы не только политических противников, но и партнеров.

Что уже приобрело вид аксиомы Минского процесса — всякие переговоры с Кремлем по Донбассу возможны только после конструктивного диалога Киева с Донецком и Луганском.