В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан в чрезвычайном обращении к гражданам заявил, что у спецслужб страны нет никаких доказательств присутствия российских агентов на складах во Врбетице в момент взрывов там в 2014 году

Президент Чехии не только в своей стране считается пророссийским политиком, поэтому все с нетерпением ждали его оценки разворачивающегося чешско-российского конфликта.

Напомню, он начался 17 апреля с обвинений в адрес «агентов ГРУ Петрова и Боширова» в причастности к взрывам на оружейных складах у чешской деревни Врбетице осенью 2014 года. И вот Милош Земан, выдержав более чем недельную паузу, такую оценку обнародовал — что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Что сказал Земан в обращении к гражданам Чехии

Фактически Земан 25 апреля выступал на телеканалах TV Prima и CNN Prima News два раза: сначала с чрезвычайным обращением к гражданам Чехии, а потом — в программе Partie с ведущей Терезией Томанковой. В обращении президент Чехии отметил, что минувшая неделя понадобилась ему для ознакомления со всей необходимой информацией, и теперь он готов комментировать произошедшее «с холодным рассудком и без истерики». По его словам, два взрыва на складах во Врбетице были тщательно расследованы, и следствие пришло к выводу, что причиной взрывов стало непрофессиональное обращение с боеприпасами во время их перемещения. Крупнейшие подрывы военных складов: Украина, Россия, мир © AP, Efrem Lukatsky

Милош Земан отдельно остановился на том факте, что боеприпасы должны были отправиться в Болгарию, хотя болгарский торговец оружием поначалу это отрицал, несмотря на наличие контракта и предоплаты по нему. «Поэтому так называемый болгарский след можно считать доказанным», — подчеркнул президент Чехии. Правда, о том, что чешские боеприпасы через Болгарию следовали в распоряжение украинских войск в Донбассе, Земан умолчал.

«В течение шести лет Служба безопасности и информации Чехии (BIS) не упоминала дело Врбетице в своих годовых отчетах, включая их закрытые части. Только за последние три недели или около того были предъявлены обвинения двум российским агентам… Я могу заявить, что в отчете BIS говорится — и я это подчеркну, — что нет никаких данных о том, что эти два агента находились в районе Врбетице в момент взрыва. Ведь при обследовании объекта незадолго до второго взрыва никакого взрывного устройства обнаружено не было», — заявил президент Чехии. Но уже следующее предложение Милоша Земана было выдержано в классическом британском стиле highly likely. «Однако из всего этого не следует, что подозрение в их причастности не является серьезным. Во-первых, мы должны спросить, что они здесь делали. Во-вторых, тот факт, что BIS не доказал их участие, не означает, что они не проникали в комплекс Врбетице», — заявил он.

Однако, несмотря на риторические фразы типа «уважаемые сограждане, ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы два иностранных агента совершили террористический акт, убив двух чешских граждан и причинив многомиллиардный ущерб», Земан подчеркнул, что в данный момент полиция Чехии расследует две версии взрывов на складах во Врбетице: это неправильное обращение со взрывчатыми материалами и операция иностранных спецслужб. Президент отметил, что как главнокомандующий вооруженными силами, «к которым, несомненно, принадлежит полиция Чешской Республики», он полностью доверяет полиции и прокуратуре. По словам Земана, он надеется, что после завершения расследования граждане Чешской Республики будут полностью проинформированы о его итогах и ничего не будет держаться в секрете.

Президент Чехии считает, что, если подозрение в причастности российских агентов к взрывам во Врбетице подтвердится, «Российской Федерации придется заплатить за этот возможный теракт, например неучастием в тендере "Росатома" по достройке АЭС "Дукованы"». «Если же, с другой стороны, это подозрение будет опровергнуто, то из этого следует, что это была игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни», — подчеркнул Милош Земан и призвал дождаться результатов расследования «без истерик и домыслов».

Намеки на роль ЦРУ в «деле Врбетице»

В интервью Терезии Томанковой президент Чехии был куда откровеннее, чем в официальном обращении. Он похвалил первого вице-премьера Яна Гамачека и формально поддержал высылку 18 российских дипломатов, подозреваемых в разведывательной деятельности, но весьма специфическим образом. «Не люблю разведчиков, они обычно больше вредят, чем приносят пользу. Вспомните ЦРУ, которое информировало правительство США о том, что в Ираке есть оружие массового поражения — но ничего там не было», — сказал Милош Земан, и на этом стрелы в адрес американской спецслужбы не закончилась.

Президент Чехии сказал о директоре BIS Михале Куделке буквально следующее: «Полковник Куделка недавно получил медаль ЦРУ. Я просто хотел бы еще раз напомнить вам, что ЦРУ проинформировало правительство США о наличии оружия массового уничтожения в Ираке. Последствия были ужасными — тысячи загубленных жизней, огромный материальный ущерб. Так ли работает качественная разведывательная служба?»

Кроме того, Земан фактически обвинил Куделку в том, что его активность вызвана карьерными соображениями — желанием получить генеральское звание, которое присваивается решением президента. «Я пока не вижу для этого причин. Подожду окончания расследования. Если выяснится, что он проделал хорошую работу, может быть, я повышу его в следующем году», — сказал президент Чехии. Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Кстати, осенью президент и глава спецслужбы Чехии уже публично конфликтовали: в октябре Земан в очередной раз не повысил Куделку в звании, а в ответ на это глава спецслужбы отказался предоставить главе государства подробную информацию об операциях российской разведки в Чехии. Тогда об этом подробно писал чешский портал iROZHLAS. «BIS нарушил правила игры, которые гласят, что, если президент республики что-то просит, они должны предоставить ему информацию», — напомнил Земан в интервью 25 апреля о той истории.

Реакция властей и оппозиции Чехии

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отреагировал на слова Милоша Земана в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза». «Он подтвердил, что правительство проинформировало его, подтвердил, что поддерживает наши действия. Я рад, что конституционные акторы действуют согласованно в своих фундаментальных шагах», — написал Гамачек в Twitter. Подобной была и реакция министра труда и социальных дел Чехии Яны Малачовой.

А вот чешская оппозиция не пожалела для президента своей страны резких слов. Представитель Гражданской демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Яна Чернохова сказала, что в выступлении президента была единственная достоверная информация, а именно — что Земан не любит офицеров разведки. «Все остальное — это была ложь, манипулятивная ложь», — сказала депутат, которую, по ее словам, возмутило обращение президента с секретной информацией. А ее однопартиец, председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, заявил, что Земан «мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики».

По словам лидера партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, это было выступление не для граждан Чехии, а для Российской Федерации. «Опошление, сомнение, клевета. Все это красиво завернуто. Это не президент», — сказала она. В свою очередь, лидер парламентской фракции христианских демократов Ян Бартошек и председатель «Пиратской партии» Иван Бартош обвинили Земана в «релятивизации» — то есть в отказе от абсолютной поддержки обвинений в адрес России. А депутат парламента Чехии от «Пиратской партии» Микулаш сказал, что президент «создал видеоматериалы для множества дезинформационных сайтов».

Публично же поддержать президента Чехии решился только председатель евроскептической и антииммигрантской партии «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамура. «Президент говорил на том же языке, что и СПД. Он подтвердил, что на основании косвенных доказательств возбуждение уголовного дела невозможно», — отметил Окамура. Он подчеркнул, что парламентский комитет по безопасности запросил у спецслужбы доказательства, и высоко оценил призыв президента «ничего не держать в секрете».

Действительно, ведь главные секреты чешских рыцарей плаща и кинжала Милош Земан уже раскрыл: у них нет никаких данных о том, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в момент взрывов на складах боеприпасов, а основной версией этих взрывов является неосторожное обращение с боеприпасами.