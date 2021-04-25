25 апреля — за неделю до Пасхи — православные отмечают Вербное воскресенье. Как вести себя в этот день, чтобы на весь год обеспечить себе счастливую жизнь?

В чём суть праздника

В этот день церковь отмечает двунадесятый Господний праздник — Вход Господень в Иерусалим. «Прекрасный народ с изломанной душой». Как епископ Евлогий боролся за Холмскую Русь и дал образование жене Хрущева © radiovera.ru

Согласно Евангелию, когда Иисус въехал в Иерусалим на осле (животном, олицетворяющем мир), люди уже знали о сотворённых им чудесах, в частности о воскрешении Лазаря, и встречали его с восторгом: приветствовали хвалебной песней и бросали на дорогу, по которой он ехал, пальмовые ветви. По еврейскому обычаю, каждый, кто отправлялся в паломничество, брал с собой пальмовую ветвь в знак того, что идёт в чистое и праведное путешествие, а на Востоке ими чествовали победителей.

В память об этом событии в храмах принято освящать ветви деревьев, у славян пальму заменила верба, которая на Руси всегда олицетворяла праздник, весну, новую жизнь, грядущее обновление.

Вербное воскресенье с особой торжественностью отмечали в допетровские времена: в XVI-XVII веках в Москве, Новгороде, Ростове, Казани, Астрахани и Тобольске проводили крестный ход, во время которого царь или глава городской администрации вёл за узду коня, замаскированного под осла, на котором сидел патриарх или местный архиерей. Эту традицию Пётр I отменил в 1697 году вместе с патриаршеством.

Христианство связывает с Вербным воскресеньем идею милосердия и человеколюбия.

Что делать можно и что нельзя

В Вербное воскресенье нужно отдыхать — никаких уборки, стирки, приготовления еды, поэтому всю работу стоит завершить к вечеру субботы.

Главный ритуал этого дня — освящение вербы в церкви. Важный момент — срезать её можно только с молодых деревьев и вдали от грязных (в прямом и переносном смысле) мест: мусорок, питейных заведений, мест с дурной славой.

Считается, что после этого веточки становятся целебными, поэтому их должно быть по количеству столько же, сколько членов семьи. Женщине, страдающей от бесплодия, в этот день следует самой срезать веточки, освятить их в церкви и оставить в своей комнате на протяжении всего года. Великий пост: что съесть, чтобы не согрешить © СС0, Pixabay

Кроме того, освящённая верба защищает дом от злых сил, и хранить её следует до следующего Вербного воскресенья, а когда оно наступит, не выбрасывать, а сжечь либо отнести в церковь, но ни в коем случае не на кладбище.

В этот день нельзя ссориться и скандалить. В некоторых регионах в честь праздника либо в Вербное воскресенье, либо в предшествующую ему Лазареву субботу устраивают встречу весны, водят хороводы, качаются на качелях.

Спланировать меню на воскресенье лучше накануне вечером.

Великий пост ещё не окончен, поэтому и блюда не должны содержать ингредиентов животного происхождения: молочных продуктов, яиц, сыра, сливочного масла, мяса, но в честь праздника можно побаловать себя икрой и рыбой в умеренных количествах. Кроме того, как и во все остальные выходные дни (субботы и воскресенье) поста, разрешено вино, предпочтительнее красное сухое, например кагор.

Приметы

У праздника есть свои приметы. Так, по погоде в Вербное воскресенье можно определить, какими будут погода и урожай в этом году:

• ветрено — к прохладному лету;

• тёплая погода — к богатому урожаю, и чем больше на деревьях серёжек, тем больше удастся собрать зерна, овощей и фруктов;

• неожиданный мороз не должен огорчать — значит, в этом году хорошо уродится пшеница. Ждать ли тепла на Пасху: синоптики огорошили украинцев прогнозом © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В Вербное воскресенье можно, выполнив нехитрые действия, качественно улучшить свою жизнь. Для финансового благополучия семьи в этот день нужно посадить комнатное растение (желательно с мясистыми крупными листьями), но этого недостаточно — за ним нужно ухаживать, поскольку, если оно погибнет, жди материальных проблем. Кроме того, есть способ приблизить встречу с любимым человеком — стоит просто непрерывно думать о нём в Вербное воскресенье, и он либо к вечеру, либо на следующий день обязательно даст о себе знать.

Своё благое дело может сделать и верба: воткнёшь веточки в землю перед началом полевых работ — урожай будет богатым; съешь почку вербы — придёт решение важной проблемы; легонько отхлестаешь скот освящённой вербой — животные весь год не будут болеть.