Предпоследняя неделя апреля стала не самой богатой на события для представителей украинского шоу-бизнеса, на первый план вышла борьба против иностранных артистов, иначе имена рэпера Моргенштерна, певца Юрия Лозы и звезды «Дома-2» Сергея Пынзаря, возможно, никогда не оказались бы в одном предложении

«Любимый город» версии Rammstein

Пожалуй, самое громкое событие этой недели — песня о Киеве, спетая на русском языке лидером группы Rammstein Тиллем Лидеманном.

Жил во Львове: украинский дирижер стала лауреатом премии Моцарта благодаря любви к сыну композитора © Оксана Лынив/Инстаграм Никиты Богословского и Евгения Долматовского в 1939 году исполнил уроженец Черниговской губернии Российской империи Марк Бернес.

Фан-сообщество Rammstein в соцсетях сообщило, что версия Лидеманна станет саундтреком к фильму «Девятаев». Лента Тимура Бекмамбетова готовится к прокату, она расскажет зрителям о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, бежавшего из немецкого плена на немецком же самолете.

Пока представители картины официально не подтвердили эту информацию, но это никому не помешало обсуждать событие. Одним из первых высказался автор одного хита, певец Юрий Лоза, который сразу признался, что кавер Лидеманна не слышал, но качеством исполнения не доволен.

«Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело… Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно», — сказал Лоза.

Лоза: чей Крым?

Сам исполнитель «Плота» на этой неделе тоже активно фигурировал в украинской повестке, потому что дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Представитель украинской прессы назвал Лозу убежденным «крымнашистом» и поинтересовался, сознательно ли певец считает Крым русским или просто не понимает произошедшего.

Лоза напомнил, что Крым для него не чужая земля, оттуда его жена, там же жили и похоронены его родители, а сейчас проживает брат и многие друзья.

«[Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев отнесся к ним (к крымчанам. — Ред.), как к крепостным, когда взял и в 54-м году отдал их Украине, то есть они были россиянами всегда и вдруг стали украинцами», — ответил Лоза.

«А нас-то за что?»: Лоза объяснил причины украинского национализма © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«В 2008 году мир получил новый рычаг, повод изменить ситуацию: косовские албанцы вышли из состава Сербии, и весь мир аплодировал, в том числе Украина. Это событие дало определенный прецедент», — напомнил Лоза.

Поэтому, подытожил певец, в ответе на вопрос, чей Крым, он всегда говорит, что любой регион принадлежит местным жителям: Украина — украинцам, а Киев — киевлянам, и только люди должны решать свою судьбу и судьбу своей земли.

Крымский вопрос, подчеркнул исполнитель, в 2014 году фактически решился сам собой, когда в стране случился майдан, то есть военный захват власти.

На родине тебя не ждут

Украинская рэперша попыталась оправдаться после скандального фото с флагом © alyona alyona

«Получил и запрет, и тему для хайпа. Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь"», — говорится в сообщении МВД Украины.

Правоохранители фамилию мужчины не назвали, но СМИ выяснили, что речь идет про Сергея Пынзаря. Всего же в черном списке Украины уже более 180 только известных фамилий, и очередной запрет мог стать совсем непримечательным, если бы не одна важная деталь: Пынзарь родом из украинского Днепропетровска, ныне это город Днепр, и ехал на родину.

Борьба с «российским наплывом»

Вообще запреты вполне логично укладываются в намерение украинских властей регулировать «наплыв российских артистов», о котором в самом начале прошедшей недели заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне», — сказал он.

По его словам, российское влияние в медиасфере Украины все еще остается большим, а это серьезная угроза и ей нужно противостоять, поэтому в стране планируют использовать новый способ борьбы — с помощью новых центров противодействия дезинформации.

«Гнездо для воробьев»: ведущую Тодоренко сравнили с 72-летним Леонтьевым © Регина Тодоренко/Инстаграм

Напуганный Моргенштерн

Кстати, один из самых кликабельных российских артистов на Украине — рэпер Моргенштерн — на днях заявил, что ему страшно ехать с концертами на Украину из-за угроз радикалов. А ведь выступлений у него запланировано сразу три, и все они должны состояться уже в июне: 3 числа — в Киеве, 4 — в Харькове и 6 — в Запорожье.

Информация об отмене концертов появлялась и ранее, тогда против появления артиста на Украине выступали местные «патриоты», которые даже инициировали проверку Службы безопасности (СБУ) на предмет нарушений Моргенштерном законов страны.

В СБУ на музыканта-скандалиста ничего не нашли, и разговоры на какое-то время утихли, но на этой неделе сразу два депутата Верховной Рады заявили, что обратились во все возможные инстанции с требованием запретить рэперу въезд на территорию их государства.

«Убери за собой»: украинская певица нарвалась на критику за агрессивное поведение © Jerry Heil/Инстаграм Артеме Дмитруке и депутате от «Европейской солидарности», экс-участнике так называемой Антитеррористической операции Украины в Донбассе Александре Погребиском.

Дмитрук, в частности, заявил, что Моргенштерн не только «чудовище», которое «ведет абсолютно аморальный образ жизни, пропагандирует наркотики и извращения», но и, что еще страшнее, «поддерживает политику Путина», поэтому его приезду нужно помешать, даже если это нужно будет сделать физически.

«Я и мои единомышленники, люди, которым небезразлична судьба нашей страны, нашего подрастающего поколения, мы будем стоять… В нашей стране сейчас, слава богу, все хорошо и спокойно, и пусть он никогда не приезжает», — заключил Дмитрук.

Аналогичное высказывание экс-атошника Погребиского поддержали и его радикально настроенные подписчики.

«Мы и своей дочке, которая им восхищается, пояснили, что ему не место на Украине», «Испугался "теплого" приема», «Слава Украине, слава патриотам, победа будет за нами», — написали они.

Боксерский нерест

Пока депутаты Верховной Рады пытаются разобраться с россиянином, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко открыто нарушают закон своей страны, причем весело рассказывают об этом в Instagram.

Украинская чемпионка по гимнастике показала, как выглядит после химиотерапии © Валерия Юзьвяк/Инстаграм

«Вчетвером мы в лодке на Дунае повторяем: "Поймай рыбу! Дуф-дуф-ду-дуф!"» — проскандировал Усик.

«Наша песня хороша — начинай сначала!» — дополнил его Ломаченко.

Вот только украинцы их радость не разделили, напомнив боксерам, что сейчас ловить рыбу можно только одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом без использования плавсредств.

«Нерест, ау! А как же нерест? Сейчас нерестовый запрет!» — написал один из подписчиков.

Пока местный рыболовный патруль никак не отреагировал на видео, выложенное именитыми спортсменами. Однако нарушение запрета на рыбную ловлю, вступившего в силу с 1 апреля текущего года, предполагает штраф до 2550 гривен, что эквивалентно 6900 рублям.

Данилко: то ли болеет, то ли сова

Пока украинские спортсмены, сидящие без боев, развлекаются как могут, их земляк, известный продюсер Андрей Данилко всеми силами пытается уснуть.

Всю неделю состояние его здоровья активно обсуждали в СМИ, отдельные издания даже писали, что исполнитель роли Верки Сердючки практически при смерти, а за его жизнь борются украинские и иностранные врачи.

Вышел новый сериал с Кейт Уинслет: при чем тут Украина © YouTube.com Андрей Разин, решил вступиться за коллегу и в своей соцсети обвинил в проблемах со здоровьем артиста… журналистов!

По версии Разина, причиной затяжной депрессии его друга и ее осложнений стало давление на него СМИ, утверждавших, что песня Dancing Lasha Tumbai, которую Данилко спел на «Евровидении-2007» имела антироссийский контекст.

«Андрей — тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. Тем более что он очень любит российскую публику. К сожалению, эта травля имела очень серьезные последствия для него. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь. Поэтому я считаю, что те, кто травит артистов, те, кто подстрекает телевидение на травлю друг друга, — подонки», — написал Разин.

Точку в пересудах поставил менеджер Данилко, который пояснил, что информация о проблемах со здоровьем его подопечного преувеличена, а артист попросту «налаживает свои циркадные ритмы», то есть выстраивает режимы, связанные со сменой дня и ночи, или, проще говоря, борется с бессонницей.

Позже и сам Данилко волей-неволей опроверг информацию о том, что он при смерти, посетив могилу своего друга и наставника, режиссера Романа Виктюка, об этом в сети рассказал украинский театральный критик Олег Вергелис.

«Пост памяти. Андрей Данилко поклонился Роману Виктюку во Львове. Их длительное время объединяла идея совместной театральной постановки», — написал он.

Вергелис уточнил, что речь шла об одной из комедий Мольера — «Скапен» или «Тартюф» — в новой интерпретации. Пользователи сети предположили, что посещение могилы может означать, что Данилко все же решился на «совместную» работу в Виктюком, пусть и в отсутствие последнего.

Грудью проложу дорогу

«Роль любовницы»: Лорак рассказала о романе с известным украинским футболистом © Ани Лорак/Инстаграм Анна Минюкова, она же Ася Микович, —посетила Нацсовет страны.

Возможно, девушка так и осталась бы одной из многих украинских красавиц, демонстрирующих неприкрытые прелести, дарованные природой, если бы не решила использовать оголенную грудь в политических целях.

В 2020 году модель пообещала раздеться на мосту в Днепре, если его отремонтируют в срок. В назначенное время переправа была сдана и принята комиссией, но строгий контроль Минюковой не прошла, девушка заявила, что реконструкция сделана крайне некачественно, и опоры оказались даже в худшем состоянии, чем были раньше.

Борьбу за лучшую жизнь народа девушка решила продолжить уже в помещении, где на Национальный совет собрались пресс-секретарь президента Юлия Мендель, глава государства Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер и вице-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, а также глава исполнительного комитета Нацсовета Михаил Саакашвили.

«Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение, и развиваться в команде профессионалов», — прокомментировала модель снимок с заседания.

Анна Минюкова заявляет, что является «инфраструктурной музой Украины», и, судя по ее снимкам в Instagram, она лично знакома с первыми людьми в стране. Отдельные подписчики девушки заметили, что это не удивительно, ведь путь в «команду профессионалов» она в прямом смысле пробивает грудью.

Секрет бессмертия

Еще одна выдающаяся представительница Украины на этой неделе учила соотечественников секретам вечной жизни. Украинская блогерша, которую также называют одесской Барби, Валерия Лукьянова рассказала, что еда — самый сильный на Земле наркотик, и большинство людей являются наркоманами, от нее зависимыми.

«Управление людьми в Матрице осуществляется через еду. Людей приучили сутки напролет загружать в свое тело еду, постоянно и без перерывов. Когда тело ее переваривает — оно портится, стареет, стрессует. От чего урон, который получает ваш Аватар, — колоссален!!!» — написала блогерша.

Скуластая блогерша из Киева показала результат новой серии пластических операций © Анастасия Покрищук/Инстаграм

«Мне сказали операторы, что удовольствия для бессмертных недопустимы. Может быть, именно поэтому бессмертных так мало, что о них люди почти ничего не слышат? Люди — это сплошные наркоманы, они гонятся за удовольствиями. А тот, кто отказался от этого, — самый страшный и опасный человек, ибо им невозможно управлять. Это уже и не человек вовсе», — заявила одесская Барби.

Правда, она не уточнила, как именно нужно отказываться от еды, поэтапно или лучше перестать есть сразу, и максимум через 10 дней обрести бессмертие. Впереди выходные, мнение Барби с мнением нашей редакции не совпадает, поэтому желаем вам приятного аппетита!