Пока храмы и верующие по всему региону только готовятся к пасхальным богослужениям, жители Прикарпатья устроили настоящее паломничество в первый в области фаст-фуд американского формата «Макдональдс»

В Черновцы опять поехали поезда

Западная Украина постепенно избавляется от статуса главного очага эпидемии коронавируса в стране. Вечером в среду министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о переводе Черновицкой области из «красной» сразу в «жёлтую» карантинную зону, начиная с полуночи 22 апреля. Таким образом, Черновицкая область провела в «красной» зоне ровно два месяца — попала она туда ещё 23 февраля в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом. Ныне на Западной Украине «красными» остаются только Львовская и Хмельницкая области. Кроме Буковины, в «жёлтую» зону входят также Прикарпатье и Закарпатье, а Волынская, Ровенская и Тернопольская области — «оранжевые». Черновцы отказались усиливать карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С 22 апреля на Буковине отменяются ограничения, которые действовали во время высокого уровня эпидемической опасности. В частности, разрешается деятельность непродовольственных рынков; работа сферы общественного питания; торговых центров; учреждений культуры; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также возобновит работу пригородный транспорт», — сообщила Черновицкая областная комиссия по ТЭБ и ЧС. Кроме того, комиссия рекомендовала органам местного самоуправления восстановить очное обучение в школах с 5 мая. Рекомендация как минимум странная, потому что 8-10 мая на Украине будут очередные «длинные» выходные.

Сразу же после обнародования решения о смене карантинного режима в Черновицкой области центральный офис «Укрзализныци» сообщил о восстановлении с 22 апреля движения отменённых ранее поездов № 7/8 Киев-Черновцы-Киев, № 117/118 Киев-Черновцы-Киев, № 135/136 Одесса-Черновцы-Одесса, № 357/358 Киев-Рахов-Киев. В компании заявили, что продажа билетов на эти направления уже открыта. Примечательно, что поезд №701/702 Львов-Черновцы в список центрального офиса «Укрзализныци» не попал, что вызвало недоумение у буковинцев и галичан. Однако позже о восстановлении его движения сообщила Львовская железная дорога. В первый рейс из Львова этот поезд отправился 23 апреля, а из Черновцов начнёт курсировать со следующего дня. Маршрут поезда проходит через Ходоров, Ивано-Франковск, Коломыю и Снятын, то есть он связывает сразу три области. На Прикарпатье рассчитывали, что его восстановят хотя бы до Снятына после выхода Ивано-Франковской области из «красной» зоны 10 апреля, но это сделано лишь сейчас.

Макдональдс более популярен, чем храмы

В среду, 21 апреля, глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) 12Ф встретился с представителями религиозных общин края. Губернатор призвал их проводить богослужения во время Пасхальных праздников со строгим соблюдением карантинных ограничений, отметив, что никто не ограничивает доступ в храмы. Он также призвал буковинцев воздержаться от объятий и поцелуев в ходе праздников, и отверг тезис о том, что крупнейшим источником распространения коронавирусной инфекции являются религиозные учреждения.

Правда, подобный либеральный подход власти других областей региона исповедуют не всегда. Так, 23 апреля губернатор Ровенщины Виталий Коваль заявил, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения на «длинные выходные»: 24-26 апреля (Вербное воскресенье), 1-5 мая (Воскресение Христово) и 8-11 мая (День Победы и поминальные дни). В частности, в храмах не может больше одного человека на 4 кв.м., расстояние между прихожанами на улице должно составлять не менее 1,5 метра, планируется также «максимально ограничить» посещение кладбищ во время поминальных дней. Пасха онлайн: Минздрав Украины назвал карантинные рекомендации © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Кроме духовной пищи, накануне Пасхи людей интересует и хлеб насущный. 20 апреля Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» обнародовал стоимость «пасхальной корзинки» в разных частях Украины, и на Западе она оказалась самой низкой в стране. Как сообщил директор Центра Юрий Лупенко, дешевле всего «паска и колбаска» обойдутся в Тернопольской области — 868 гривен, причём это минимум для всей Украины. Далее следуют Волынская (887 грн), Ровенская (890), Закарпатская (914), Хмельницкая (915), Ивано-Франковская (937) и Черновицкая (939) области. Самой дорогой в регионе корзинка будет во Львовской области — 949 гривен.

Пока храмы и верующие по всему региону только готовятся к пасхальным богослужениям, жители Прикарпатья устроили настоящее паломничество в первый в области «Макдональдс», который открылся в Ивано-Франковске в минувший уикенд. За первые дни работы фаст-фуд американского формата посетили более 65 тысяч людей. По словам директора заведения, в Тернополе повышенный спрос длился 12 дней после открытия «Макдональдса», а затем уменьшился ровно наполовину. «Какая будет здесь ситуация? Прогнозирую, что ровно вполовину не будет уменьшения, потому что напротив «Эпицентр», спальный район, транспортная зона. Ажиотаж спадёт, но не сильно», — добавил директор.

Насчёт ажиотажа он не преувеличивал. 23 апреля в Ивано-Франковске прошло экстренное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято решение об изменении схемы дорожного движения возле «Макдональдса», чтобы избежать пробок, которые возникают там с 17 апреля. Изменены дорожные знаки и разметка, а администрацию фастфуда обязали выставить специальных регулировщиков для информирования водителей о новой схеме движения.

Кроме этого, в первые дни работы «Макдональдса» туда возникла огромная очередь, что стало поводом для создания в Facebook иронического события — «Молитва за здравие и благополучие всех стоящих в очереди в Мак в Ивано-Франковске». Его инициаторы, фейсбук-сообщество «Группа продлённого дня», отметили, что ещё недавно жители города жаловались на неудобства «красной зоны» — но, несмотря на это, собираются в очереди под новым заведением. «Мы живем в век абсурда и невежества, на который мы почему-то не можем повлиять. Ведь масштабы тупости, окружающей нас, невероятны… Бог с нами», — написали они.

Текст самой молитвы выдержан в серьёзном тоне: «Господи Боже наш, Ты послал в мир Своего Сына, чтобы он взял на Себя наши страдания и нёс на Себе наши болезни, творил добро и исцелял всех. С покорностью Тебя просим: благослови этих больных людей, которые сейчас стоят в очереди к «Макдональдсу» в Ивано-Франковске, дай им телесную силу, крепкий дух и терпение в болезни. Верни им полноту психического здоровья, чтобы они преодолели свою слабость и, поддержанные Твоей помощью, наслаждались длительным здоровьем, и с радостью прославляли Тебя в сообществе верующих во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Политика по распорядку

Как известно, в ходе кампании по довыборам депутата Верховной Рады по округу №87 (Надворная, Ивано-Франковская область) самый рейтинговый кандидат, экс-директор туркомплекса «Буковель» Александр Шевченко широко использовал агитацию в храмах, где он зачастую стоял рядом с настоятелем. Однако, перефразируя Аль Капоне, молитвой и фальсификациями можно добиться гораздо большего, чем одной только молитвой. Потому никто особо не удивился, когда 22 апреля, через три недели после захвата окружной избирательной комиссии спецназом СБУ (голосование, напомню, проходило 28 марта), Центральная избирательная комиссия объявила избранным депутатом спортсмена Василия Вирастюка, выдвиженца президентской партии «Слуга народа». Соответствующий протокол подписали 16 членов ЦИК, двое добавили «особое мнение».

Как известно, в ходе голосования Александр Шевченко набрал почти на 700 голосов больше, чем Василий Вирастюк. Но после упомянутого захвата окружной комиссии многие бюллетени за Шевченко загадочно исчезли, и после «повторного подсчёта» на отдельных участках оказалось, что спортсмен опередил конкурента на 422 голоса. Попытки Шевченко и стоящей за ним партии «За будущее» оспорить победу Вирастюка в судах оказались тщетными. Зачем украинцам выборы и суды? Как Офис президента узурпирует власть

При этом «За будущее» продолжает демонстрировать свой статус одной из ключевых политических сил Западной Украины. 23 апреля в работе сессии Ивано-Франковского областного совета приняли участие председатель Волынского облсовета Григорий Недопад и его заместитель Юрий Полищук. На Волыни «За будущее» де-факто единолично контролирует областной совет, а на Прикарпатье эта партия является ключевым партнёром «Свободы», чей представитель Александр Сыч возглавляет Ивано-Франковский облсовет. Недопад и Сыч подписали Меморандум о сотрудничестве между областными советами, который был анонсирован ранее. А 21 апреля аналогичный Меморандум был подписан между Волынским и Тернопольским областными советами, для чего председатель последнего, «свободовец» Михаил Головко специально приехал в Луцк, где в тот день состоялась сессия Волынского облсовета.

Однако главным действующим лицом на сессии стал спикер Верховной Рады Дмирий Разумков, который 21 апреля находился с первой рабочей поездкой на Волыни. На брифинге после заседания Разумков прокомментировал решение о недоверии главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко, вынесенное облсоветом в конце 2020-го. Хотя решение до сих пор не отменено — а по Конституции в таком случае президент Украины обязан отправить губернатора в отставку — спикер заявил: «Я не готов сказать, какие были для этого основания. Сегодня общался со всеми — мне кажется, что все работают. Надеюсь, что проблема решена и все трудятся на благо Волыни».

Кроме общения с чиновниками, Дмитрий Разумков также посетил областную больницу матери и ребёнка, ряд предприятий и Волынский университет имени Леси Украинки. С последним вышел конфуз: перед его корпусом решили в последний момент посадить цветы, и коммунальщики под проливным дождём копошились на клумбе возле памятника Тарасу Шевченко. А вот в соседней Хмельницкой области, которую Разумков посетил 22 апреля, в организационном плане всё прошло гладко. Однако позже оказалось, что «открытый» спикером и областными чиновниками после ремонта корпус областного кардиологического диспансера, напичканный современным оборудованием, начнёт принимать больных в неопределённом будущем. Пока же кардиохирургическую помощь жители Хмельнитчыины получают, как и раньше, в профильном отделении областной больницы.