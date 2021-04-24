Банановые фантазии. Что приготовить, чтобы быть счастливым

Банан является одним из самых распространенных во всем мире плодов. Банановое растение - это трава, а сами бананы считаются ягодами. В год в мире съедается 100 миллиардов бананов, что выводит этот продукт на четвёртое место среди всех сельскохозяйственных культур, уступая только пшенице, рису и кукурузе

Бананы и киви вместо яблок. Тропические фрукты вытесняют украинские © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Банан идеален для употребления в свежем виде, но не только. Помимо сладких десертов из бананов готовят закуски, гарниры, первые и вторые блюда. А на Филиппинах во время Второй мировой войны, когда помидоры были в большом дефиците, даже изобрели банановый кетчуп! Для приготовления необычного соуса делали банановое пюре, которое затем смешивали с сахаром, уксусом и специями. В готовый кетчуп добавляли красный краситель для придания соусу привычного вида.

Журналисты издания Украина.ру приготовили «банановую» подборку горячих блюд. Для россиян такие рецепты не совсем типичны. Но попробовать стоит. Пусть хоть раз на вашем обеденном столе вместо борща или щей окажется, например, куриный суп с бананами. А вместо привычного овощного гарнира к мясу — фруктовый. Мы уверены, ароматы жарких тропических стран принесут в ваш дом новизну вкусовых ощущений!

Бананово-куриный суп

1. Триста граммов куриного филе вымыть, обсушить и нарезать небольшими полосками.

2. Одну луковицу мелко порубить. Разогреть в большой кастрюле с толстыми стенками сливочное масло и подрумянить лук. Добавить филе и слегка обжарить. Залить куриным бульоном (пол-литра) и варить 10 минут.

3. Добавить 300 граммов замороженного зеленого горошка, поварить еще 10 минут.

4. Один банан очистить, нарезать кружочками, положить в суп, влить 200 мл сливок, дать закипеть, посолить, поперчить и варить 3 минуты. Готовый суп разлить по тарелкам и посыпать колечками зеленого лука.

Вегетарианский банановый суп

1. Нарезать кубиками одно яблоко, колечками один банан.

2. Помыть стебель лука-порея, зеленую часть нарезать кусочками длиной по 4-5 см, белую часть нарезать кольцами.

3. На сковороде разогреть сливочное масло, туда же положить яблоко, кольца порея и половину банана. Лук и фрукты потушить, после чего приправить четвертью чайной ложки карри, щепоткой имбиря и солью. Заготовку тушить еще пять минут.

4. Пол-литра овощного бульона довести до кипения, добавить к нему овощи и варить их под крышкой на среднем огне примерно четверть часа. Затем с помощью блендера суп довести до состояния пюре. Добавить вторую половину банана.

5. Перед подачей блюдо заправить обжаренными орешками кешью (50 граммов) и перьями зеленого лука.

Этот суп невероятно популярен в Индии. Подавать готовое блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.

Банановая яичница

1. Очистить один банан и нарезать его кружками толщиной примерно в один сантиметр.

2. На сковороде разогреть сливочное масло и добавить к нему ломтики бананов. Обжарить с двух сторон до появления румянца.

3. В отдельной глубокой миске взбить два яйца. Залить бананы яйцами и тушить на сковороде до готовности.

4. Подавать к столу такую необычную яичницу можно с ломтиками банана и корицей.

Говядина под банановым соусом

1. Вымыть и слегка обсушить 600 граммов говядины, нарезать ее поперек волокон на куски толщиной 1-2 см. Куски мяса хорошо отбить, посолить и поперчить. Выложить в форму для выпечки, слегка смазать растительным маслом. Кусочки приложить плотно друг к другу.

2. Приготовить соус. Один банан вымыть, почистить, размять в пюре. Твердый сыр (50 граммов) натереть на мелкой терке. Соединить бананы с сыром, добавить 100 мл сливок, соль и перец, взбить миксером. В конце добавить сок половины лимона. Приготовленным соусом залить говядину. Запекать в течение 60 минут в духовке, разогретой до 180-200°С.

3. Готовое мясо выложить на тарелку, рядом положить жареный брусочками картофель. Блюдо украсить петрушкой.

Мясо по-австралийски

1. Разрезать 600 граммов телятины на четыре порционных куска и слегка отбить.

2. Две столовые ложки меда смешать со столовой ложкой белого вина, столовой ложкой лимонного сока и обмазать этой смесью мясо. Посолить, поперчить, посыпать майораном и оставить на 10 минут.

3. Две луковицы нарезать полукольцами. Обжарить пять минут на сковородке (убрать в отдельную тарелку). В этой же сковороде обжарить мясо с каждой стороны по 7 минут, завернуть в фольгу и положить в теплое место.

4. Четыре банана почистить, каждый разрезать на 4 дольки, посыпать молотым черным перцем, обмакнуть во взбитое яйцо, обвалять в панировочных сухарях и обжарить со всех сторон в том же масле, где жарили лук и мясо.

5. Сливки (100 мл 10%-ной жирности) смешать со столовой ложкой тертого корня хрена, щепоткой сахарного песка, посолить, поперчить.

6. Мясо вынуть из фольги, снова положить в сковороду, залить сливками с хреном и тушить 10-15 минут.

7. Готовое мясо вместе с соусом разложить по порционным тарелкам вместе с луком, рядом уложить жареные бананы.

Фрукты в копченой грудинке

1. Четыре твердые груши и столько же бананов нарезать кусочками длиной 3-4 см, сбрызнуть соком лайма (6 столовых ложек) и оставить в прохладном месте на 7-10 минут. После этого посыпать молотым черным перцем.

2. Откинуть на дуршлаг 300 граммов консервированных ананасов (кольца), обсушить.

3. Двести граммов копченой грудки нарезать тонкими ломтиками. Каждый кусочек фруктов обернуть ломтиком грудинки и скрепить зубочисткой. Фрукты в ломтиках грудинки наколоть на деревянные шпажки и жарить на гриле 5 минут.

4. Подготовленные кольца ананасов слегка опалить на открытом огне. Готовые фруктовые шашлычки освободить от деревянных шпажек, уложить на тарелки вместе с кольцами ананаса. Посыпать листочками мелиссы.