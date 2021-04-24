Звезды российского шоу-бизнеса, которые родом из Белоруссии

В современном российском шоу-бизнесе есть немало артистов, о белорусском происхождении которых знают только их самые преданные фанаты

«Ситуация из ряда вон»: Лева из «Би-2» обвинил Лукашенко в срыве концерта в Минске © vk.com, Лёва Би-2

Между белорусским и русским народами нет никакой разницы, поэтому приезжие из соседней республики исполнители сразу растворяются в общерусском культурном пространстве. Их часто принимают за местных артистов. И если к украинским звездам на российском небосклоне уже привыкли, то белорусы всегда оставались на втором плане. Тем не менее, данная подборка продемонстрирует, что это было во многом незаслуженно.

«Би-2»

Справедливо возглавляет список культовая группа русского рока «Би-2». Бессменный дуэт лидеров — Лева и Шура — уже не первое десятилетие гастролируют по всему миру. Один из главных хитов этой рок-команды «Полковнику никто не пишет» стал главным саундтреком к культовому русскому боевику «Брат — 2» от режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли.

А начинала группа «Би-2» еще в конце 1980-х в провинциальном белорусском городке Бобруйск. Чуть позже музыканты переехали в Минск, затем в Израиль, и лишь чуть позже решили осесть в Москве, где их и ждал главный успех.

Диана Арбенина («Ночные снайперы»)

Одной из наиболее популярных и широко известных певиц русского рока, помимо Земфиры и Юлии Чичериной, является Диана Арбенина. Она еще с начала 1990-х возглавляет группу «Ночные снайперы», которая прославилась такими хитами, как «31-я весна», «Ты дарила мне розы», «Кошка», «Катастрофически» и «Рубеж».

А родилась и провела первую часть детства Диана Арбенина в небольших провинциальных городах Минской области — Воложине и Борисове. Когда она ходила в школу, родители переехали на Крайний Север. Позже, уже став звездой сцены, она с теплотой высказывалась о своей Родине и даже заявила, что мечтает дать концерт в родном Воложине.



«Будут только трупы»: Макс Корж призвал белорусов остановить протесты © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Макс Корж

Этот исполнитель уже не из области классики, а из тех, кто уже достаточно долгое время остается в молодежном тренде на всем постсоветском пространстве. Тексты песен этого известного рэпера не о тачках, понтах и перестрелках, как у его западных коллег по жанру, а в основном о любви, мотивации, о трудностях жизни простого провинциального парня.

В 2013 году авторитетный сайт Rap.ru поставил пластинку Коржа «Жить в кайф» на почетное пятое место в списке лучших русскоязычных альбомов года. А в 2014-м артист победил в номинации «Альбом года», получив премию российского Муз-ТВ.

Будущая звезда эстрады родился и вырос в маленьком городке Лунинец, что в Брестской области в Белоруссии. После школы поступил в минский университет, но не окончил его, потому что ему хотелось от жизни чего-то большего — творить и путешествовать. Он занял у мамы 300 долларов, записал на них свою первую песню и опубликовал в интернете. Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская обрела в России популярность после участие в проекте «Фабрика звезд — 5». Артистка заняла на конкурсе третье место. По итогам конкурса у нее родились такие хиты, как «Поздно» и «Everybody dance».

Одним из центральных мест в карьере Подольской стало её участие в конкурсе «Евровидение — 2005» от России. Певица тогда продемонстрировала довольно скромный результат, заняв итоговое 15-е место.

Сама Наталья родом из белорусского Могилева. Она родилась в многодетной семье юриста и музейного работника. С детства проявляла артистические способности, участвовала в различных конкурсах в Белоруссии.

Переехала в Россию за несколько лет до обретения славы на «Фабрике звезд» — в 2002 году, поступив на вокальное мастерство в Московский институт современного искусства.

IOWA

Хиты этой группы («Маршрутка» и «Мама, когда я рядом с ним») наверняка слышали очень и очень многие жители постсоветских стран. За последний десяток лет группа взяла не одну престижную премию в Белоруссии и России, в том числе премии Муз-ТВ. В 2015 году группа была номинирована на награду «Лучший российский исполнитель» на престижном международном конкурсе MTV Europe Music Awards.

Главное действующее лицо коллектива — Екатерина Иванчикова — родилась и выросла в небольшом белорусском городке Чаусы, что в Могилевской области. В 2009 году вместе с Леонидом Терещенко и Василием Булановым она и основала в Могилёве группу IOWA. Всего спустя год команда перебралась в Санкт-Петербург, где её участники живут и творят по сей день.

Бьянка

Фишка певицы Татьяны Липницкой, прославившейся под псевдонимом Бьянка, в замахе на создание нового жанра популярной музыки — «русский народный R'n'B». Особенностью этого направления выступает смесь американского урбана с русским поп-фолком (частушки и фольклорные мотивы).



Интересным фактом её биографии является то, что она совместно с Максом Лоренсом написала композицию «Лебединая», которая стала саундтреком к мегапопулярному российскому блокбастеру «Бой с тенью».

Однако начинала свою карьеру артистка не в России, а в своем родном Минске. Там она родилась, окончила школу и сделала первые творческие шаги. Липницкая пела в хоре, танцевала народные танцы, работала в государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Белоруссии.

После успеха её санундтрека к фильму «Бой с тенью», а также первого альбома Бьянка стала известной на всем постсоветском пространстве, после чего переехала в Россию и по сей день живет в Подмосковье.

Тима Белорусских

Завершим нашу подборку наиболее молодым артистом, который и популярен у аудитории соответствующего возраста. Тимофею Морозову, известному под псевдонимом Тима Белорусских, всего 22 года, но молодая аудитория постсоветского пространства очень высоко ценит его главные хиты — «Незабудка» и «Мокрые кроссы».

За указанные композиции артист получил награду в номинации «Хит года» на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» в 2019 году.

Артист родился и вырос в Минске. Там он учился в музыкальной школе по классу виолончели. После получения аттестата зрелости он немного поучился в музыкальном и лингвистическом колледжах, но не окончил их. Причем всё это время занимался рэп-музыкой.



Судьбоносный успех парню принесла заинтересованность в его творчестве со стороны руководителя белорусского лейбла Kaufman, после чего и началось его восхождение на хип-хоп-олимп.