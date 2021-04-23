В среду, 21 апреля, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского, одного из основных фигурантов коррупционных схем в концерне «Укроборонпром», который серьезно подмочил репутацию экс-президента Петра Порошенко

Игорь Гладковский является сыном Олега Гладковского (до 2014 года носившего фамилию Свинарчук), бывшего заместителя секретаря СНБО, основателя корпорации «Богдан» и давнего друга Порошенко.

«Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба НАБУ.

21 декабря прошлого года Игорю Гладковскому уже вручали подозрение. Затем 16 апреля 2021 года его вызывала Специализированная антикоррупционная прокуратура, но он не явился. Также он проигнорировал приглашение 20 и 21 апреля. Доллары, евро и шекели: НАБУ показало набитый деньгами сейф брата судьи Вовка — видео © Facebook, Павло Вовк

По версии следствия, Игорь Гладковский вместе с рядом лиц в период с 2015-го по 2017 год реализовывали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям концерна «Укроборонпром» через ООО «Оптимумспецдеталь». Это предприятие получало преференции при заключении договоров с «Укроборонпромом», а сам Игорь Гладковский получал откаты в размере 50% от общей суммы незаконной прибыли. Только по одному такому договору Игорь Гладковский получил около миллиона гривен.

По данным же журналистского расследования начала 2019 года Гладковские-Свинарчуки занимались контрабандными поставками из РФ деталей для украинских БТР, перепродавая их через фирмы-прокладки в несколько раз дороже. Согласно данным журналистов, общий размер хищений составлял минимум 250 млн грн. Тогда же опубликовали переписку с участием сына Олега Гладковского, с владельцами фирм-прокладок, наживавшихся на заказах для «Укроборонпрома». Они откровенно обсуждали, сколько денег можно наварить на поставках. Покрывал схему сам Олег Гладковский.

Олег Гладковский был не только заместителем секретаря СНБО, но и давним бизнес-партнером Петра Порошенко. В 1993 году они вместе с Игорем Кононенко основали фирму «Автотранссервис», владельцем которой был Порошенко, а директором — Свинарчук-Гладковский.

С 2015 года его сын Игорь становится почетным консулом республики Сейшельские острова, пользуясь иммунитетом для дипломатов, в том числе и при реализации коррупционных схем. До него эту должность занимал его отец Олег Гладковский. Объявленный в розыск Игорь Гладковский в марте ездил по Киеву на автомобиле с дипномерами Сейшельских островов. В этой же экзотической стране любит отдыхать на яхте и Петр Порошенко. СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться © blogs.pravda.com.ua

В 2018 году Игорь Гладковский вошел в наблюдательный совет киевского завода «Кузница на Рыбальском», которым опосредованно владел Петр Порошенко. По версии юриста Андрея Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через этот завод, а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры. В 2019 году по иску Андрея Портнова против Петра Порошенко было открыто уголовное дело за махинации при продаже «Кузни» (одно из 24 дел против него), но летом прошлого года дело закрыли.

Ровно два года назад в ходе предвыборных дебатов кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал посадить виновных в коррупционных схемах в «Укроборонпроме», упоминая Гладковских. «Я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчук, Гладковский, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку», — говорил будущий президент.

Telegram-канал «Бородатая бабушка» считает, что подельникам Петра Порошенко ничего не угрожает. «НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего за схемы в Укроборонпроме. Того самого, который еще блогером становился на пару роликов, чтобы защитить себя и своего папашу. Вот знаете, когда я слышу аббревиатуры НАБУ, САП, ГБР, ВАКС и прочие — сразу же понимаю, что никакого реального результата не будет. Потрясут, перерисуют, прикроют», — пишет «Бородатая бабушка».

В то же время telegram-канал «Картель» считает, что объявленный в розыск уже давно за границей. «Объявили того, кто уже давно находится за границей и попивает дорогой коктейль, читая клоунские заявления нашей фемиды. Парнишка с помощью папы «обворовал» украинскую армию на миллионы долларов, зато всюду кричал «Слава Украине». Порошенко все это покрывал и давал им «зеленый свет», — пишет «Картель».

Как говорится, лучшая защита — нападение. И на следующий день после объявления его сына в розыск Олег Гладковский решил подать в суд на НАБУ из-за «преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора», как сообщает пресс-служба корпорации «Богдан».

Самого Олега Гладковского уже задерживали — все те же детективы НАБУ на Бориспольской трассе. Показательно задержали, а потом тихонько отпустили. Украинскую борьбу с коррупцией вообще часто называют спортивной рыбалкой. Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка объявил, что прокуратура готова предъявить подозрение Олегу Гладковскому в совершении ряда преступлений, включая махинации в оборонном комплексе. Однако вскоре его выпустили под залог 10 миллионов гривен.

В 2020 году НАБУ постепенно отказывалось от наиболее серьезных обвинений против Гладковских, фокусируясь вместо этого на менее тяжких преступлениях, вроде ухода от налогов. Иными словами, антикоррупционные органы намерено «сливали» громкие дела против окружения Петра Порошенко, затягивая разбирательство до бесконечности с помощью переквалификации дел и выделения из них новых дел. Такая перетасовка материалов может длиться десятилетиями, поскольку в коррупционных схемах были завязаны многие из бывших и нынешних представителей украинских властей.

Тем не менее, НАБУ необходимо имитировать деятельность, особенно по громким делам, но основная цель этой структуры, созданной по заказу американского посольства, не сажать коррупционеров, а держать их на крючке, делая послушным орудием Запада.