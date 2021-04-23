Глава МИД Франции заявил, что одобрения российской вакцины в ЕС можно ждать ещё два-три месяца. Однако в Германии «настоятельно рекомендуют» завершить этот процесс в мае

Страны и регионы ЕС заказывают «Спутник V»

Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» c применением её после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, обнародованном 19 апреля. «Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины «Спутник», которая используется уже в более чем 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни», — заявил Курц. Как уточнили в федеральном правительстве Австрии, применение планируется после регистрации препарата европейским регулятором, подтвердив при этом намерение купить российскую вакцину. Привившийся CoviShield Комаровский назвал лучшую для Украины вакцину © Facebook, Евгений Комаровский

А 17 апреля в Национальном институте общественного здоровья Словении (NJIZ) заявили, что власти этой страны могут закупить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора. «Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую «Спутник V». Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах, и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором», — цитирует представителя института государственное словенское агентство STA.

Ранее глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V» не дожидаясь, пока европейский регулятор одобрит препарат. В ответ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает такое решение преждевременным, связав его с визитом посла РФ во Франции в Марсель. По словам Ле Дриана, ожидание решения ЕМА «займёт ещё два-три месяца».

Однако столько явно не готовы ждать в Германии. В четверг, 22 апреля, в ходе визита в Москву премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о планах закупки российской вакцины «Спутник V», начиная с июня. «Мы настоятельно рекомендуем ускорить процесс одобрения до мая. Германия ведёт переговоры о закупке трех партий… в июне, июле и августе. Условием для этого является быстрое одобрение вакцины EMA», — отметил премьер-министр Саксонии в своем аккаунте в Twitter.

В ходе визита в Москву Кречмер встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Кречмер обсудили «вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией», и российский лидер «подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин».

Инспекторов ЕМА и ВОЗ ждут в России 10 мая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с европейским регулятором EMA проведёт инспекцию производственной практики вакцины «Спутник V» в России с 10 мая по первую неделю июня, сообщили в ВОЗ 22 апреля. В организации отметили, что всё ещё получают информацию от НИЦ имени Гамалеи. Группа экспертов ВОЗ, Техническая консультативная группа оценzт возможность одобрения вакцины для экстренного использования после завершения инспекции. «В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня — в даты, согласованные с производителем», — заявил предстатель ВОЗ.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель. «Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», — сказал российский дипломат. Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире

По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными со специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ всю необходимую информацию, «Спутник V» будет включен в список вакцин, одобренных организацией для использования в экстренных ситуациях. «Это, конечно, будет серьёзное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения с более чем 60-ю странами, и ещё с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Хроники вакцинации в России и в мире

20 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к неограниченному использованию вакцину от коронавируса американского производителя Johnson & Johnson, не выделяя специфические факторы риска. Препарат может в отдельных, очень редких случаях приводить к образованию тромбов, однако его преимущества превышают риски, заявило ведомство, штаб-квартира которого находится в Амстердаме. При этом исполнительный директор ЕМА Эмер Кук отметила, что европейский регулятор будет пристально изучать российскую вакцину «Спутник V» на предмет осложнений в виде тромбозов, но пока информации о таких осложнениях нет.

Как известно, в середине марта 2021-го американская корпорация перенесла на более поздний срок начало поставок в Европу своей вакцины, и заявила о проверке сообщений о случаях тромбоза мозговых вен у привитых этим препаратом. Вакцина Johnson & Johnson была в конце февраля допущена для экстренного применения в США, а в середине марта — в ЕС. Позже в США было приостановлено применение препарата в связи с шестью случаями тромбоза мозговых вен у привитых.

К лету у Евросоюза будет достаточно препаратов для вакцинации большей части населения, заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованному 20 апреля. «До середины июля мы будем располагать дозами вакцины для 70% взрослого населения», — отметил он и предположил, что в июле ЕС удастся догнать Великобританию по показателям привитых граждан. При этом он не указал, имеет ли он в виду получение одной или двух необходимых доз вакцины. Одновременно Бретон скептически высказался в отношении скорого допуска в ЕС российской вакцины «Спутник V» и указал на «недостающие данные». «Не думаю, что значительное количество доз «Спутника V» будет доступно для Европы до конца 2021 года» — сказал Бретон.

Как известно, в настоящее время в странах Евросоюза от COVID-19 привиты более 20% взрослых. Однако во Франции по состоянию на 19 апреля как минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили около 12,5 млн жителей страны (18,6% населения). В США же этот показатель составляет около 50%, а доля американцев в возрасте от 65 лет, привившихся как минимум одной дозой вакцины от коронавируса, 22 апреля достигла 80%. Днём ранее президент США Джо Байден сообщил, что в стране сделано 200 млн прививок от коронавируса менее чем за 100 дней его президентства. При этом для стимулирования вакцинации в США используют нетривиальные методы. Так, 20 апреля неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

Президент России Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса.

«Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.

Глава государства отметил, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. «Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть», — подчеркнул Путин. Как известно, ныне в России привиты от COVID-19 6,3 млн человек, что составляет 4,3% населения страны. При этом, как сообщил 19 апреля заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, в гражданский оборот выпущено около 16 миллионов доз вакцины «Спутник V», а около 20 миллионов доз произведено. На Украине началась вакцинация препаратом Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Pfizer может оказаться неэффективным

20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о заключении сделки на закупку миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца 2022 года. Он заявил, что новые вакцины предназначены для защиты от различных вариантов коронавируса и что правительство надеется подписать аналогичный договор о закупке вакцины Moderna. При этом исследования, проведенные израильскими учёными, показали, что вакцина Pfizer/BioNTex может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. Ученые признаются, что пришли к этим выводам случайно, так как изначально их работа имела совершенно другую цель — установить степень вероятности повторного заражения после вакцинации.

В ходе исследований был проведен сравнительный анализ показателей 400 человек, заболевших COVID-19 после вакцинации хотя бы одной дозой, и таким же количеством не привитых больных. А так как в Израиле вакцинация пока проходит только препаратом производства Pfizer/ BioNTex, на первый план вышли детали взаимодействия именно этой вакцины с различными штаммами.

На этой неделе британские ученые также приступили к похожему исследованию, в ходе которого переболевших коронавирусом добровольцев подвергнут повторному заражению. В феврале Британия стала первой в мире страной, давшей добро на подобные опыты с участием людей.