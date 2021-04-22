Эпидемиологическая обстановка в стране начинает стабилизироваться, но теперь от коронавируса серьёзно страдают дети

За минувшие сутки в стране выявлено 16 235 новых случаев заболевания коронавирусом, 470 человек скончались, 18 831 — выздоровел. Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 1 990 353 случая заражения COVID-19, 41 266 смертей, победить болезнь смогли 1 533 303 пациента. Печальные рекорды. Что на самом деле происходит на Украине с коронавирусом

Самая большая вспышка произошла в Киеве, где COVID-19 выявлен у 1 673 человек, а днём ранее этот показатель был почти вдвое меньше — 938. 152 человека госпитализировали с подтверждённым диагнозом, 118 — с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

Новая категория переносчиков коронавируса

В стране сформировалась новая тенденция — всё чаще заболевают дети. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по состоянию на 22 апреля 663 случая выявлено среди юных пациентов.

«Сейчас тяжёлые формы у детей встречаются значительно реже, чем у взрослого населения. Однако, несмотря на лёгкие и бессимптомные формы заболевания, к которым дети более склонны, чем взрослые, мы рассматриваем детей как главный источник распространения инфекции. Они являются вирусоносителями, и с учётом того, что детское население у нас практически не охвачено масочным режимом, дети становятся источником заражения для всех остальных», — рассказывала в интервью телеканалу ТСН детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына.

Такое развитие ситуации врач, в частности, связывает с тем, что детские учреждения — детсады, школы и вузы — вышли из карантина, на котором были вынуждены сидеть в прошлом году. И общая заболеваемость, в частности детская, выросла именно с сентября. Открытие ученых: перенесшим коронавирус грозит страшное заболевание © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По словам Куницыной, любое проявление респираторного заболевания нужно расценивать как потенциальный COVID-19. Если ребёнок заболел в семье первым, то сразу понять, что это коронавирус, сложно, поскольку у него нет тех типичных признаков, которые есть у взрослых, к тому же не все дети скажут, что у них головная боль, исчезло обоняние или вкус.

Прежде всего родителям нужно обращать внимание на такой симптом, как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку среди инфицированных он встречается гораздо чаще у детей, чем у взрослых, а также на покраснение щёк, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожную сыпь, «клубничный язык» (опухший и неровный).

«Ещё у детей фиксируют довольно тяжёлую форму коронавирусной болезни — мультисистемный воспалительный синдром, когда поражаются многие органы и системы в организме. Это и сердце, и почки, и лёгкие, и головной мозг, центральная нервная система и очень выраженный симптом поражения сосудов», — добавила педиатр, пояснив, что это связано не с самим вирусом, а с иммунным ответом организма на его проникновение.

В свою очередь, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца, детский врач-инфекционист Сергей Крамарёв рассказал о подверженности инфицированию COVID-19 разных категорий детей. Новорождённые наиболее уязвимы, потому что, как правило, страдают и от бактериальных, и от вирусных инфекций гораздо в большей степени.

Дети старше года переносят коронавирус бессимптомно, поэтому в них сложно распознать переносчиков инфекции, в связи с этим важно соблюдать социальную дистанцию (отказаться от игр в больших группах и посещения праздников с большим количеством людей, отдав предпочтение играм братьев и сестёр дома). Медики не исключают, что более лёгкая форма болезни у этой категории обусловлена сформировавшимся иммунитетом, благодаря другим вирусам, той же ОРВИ, следовательно, защитных сил организма хватает на сопротивление COVID-19.

А дети с серьёзными заболеваниями — врождённым пороком сердца, заболеваниями метаболического типа, врождённым синдромом иммунодефицита имеют больше шансов заразиться любыми инфекциями, не только COVID-19. В США обнаружен неуязвимый к антителам штамм коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Что дальше?

Несмотря на то что количество выздоровевших превышает количество заболевших, эпидемиологическая обстановка на Украине остаётся сложной. 21 апреля правительство страны продлило срок действия режима ЧС и карантинных мер до 30 июня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию, и с точки зрения уровня заболеваемости, и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему говорить о выходе из очередной волны пандемии ещё рано.

«Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Массовые скопления на Пасху могут привести к новой волне коронавируса. В эти дни мы призываем людей оставаться дома», — заявил глава правительства страны.

Для предотвращения вспышки заболеваемости после пасхальных праздников мэр Киева Виталий Кличко анонсировал введение в столице дополнительных карантинных мер, каких именно, сейчас решает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Религиозным общинам всех конфессий рекомендовано проводить богослужения в онлайн-режиме. Лучше не делайте ничего. Как недальновидные карантинные меры усугубляют эпидемиологическую ситуацию © REUTERS, Gleb Garanich

Как будут развиваться события в долгосрочной перспективе, в эфире телеканала «Украина 24» спрогнозировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий: «Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвёртая волна будет именно осенью. В чём самая большая проблема четвёртой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний».

Есть и позитивные новости. 20 апреля на сайте Национальной академии наук Украины опубликовали аналитическую записку рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. В ней говорится, что смертность от COVID-19 в стране находится в завершающей фазе плато и в ближайшие дни должна снизиться.