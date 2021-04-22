В среду, 21 апреля, Кабинет министров Украины подготовил почву для формирования на Украине латифундий и монополизации сельского хозяйства

В среду, 21 апреля, украинский Кабмин согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий отмену права каждого украинца на два бесплатных гектара земли. Кроме того, в случае принятия законопроекта у владельцев смогут принудительно отбирать земли ради укрупнения паев.

«Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина

«В связи с внедрением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правил принудительной консолидации на основе прав собственности», — говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.

Его авторы считают, что только укрупнение мелких участков позволит снизить себестоимость сельхозпродукции. Определенная логика в этом есть, поскольку не каждое фермерское хозяйство может себе позволить дорогую технику. С этой целью в свое время организовывались, а затем укрупнялись колхозы.

Украинские националисты десятилетиями твердили, что так «уничтожали душу украинского народа», которая заключается в мелком сельскохозяйственном производстве. В Конституцию независимой Украины затем специально внесли пункт о том, что земля и ее недра являются собственностью исключительно народа Украины. По сути же мы видим, что раздача паев бывших колхозных земель была лишь промежуточным этапом для перехода земли от одного крупного собственника к другому, но на этот раз — к лендлорду-частнику или крупной корпорации.

О том, как на практике происходит укрупнение земель и формирование латифундий, как фермеров сгоняют с земель, детально писал еще классик американской литературы Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева». В США 1930-х годов фермеров, пытавшихся отстоять свои хозяйства, нередко объявляли «советскими агентами». На современной Украине таковых, очевидно, объявят «агентами Кремля».

Последние годы в сельской местности Украины и без того постоянно идут фермерские войны за спорные участки, за урожай или элеваторы. К ним активно привлекают банды националистов-наемников. После принятия законопроекта, очевидно, они только усилятся.

Виктор Скаршевский: иностранцы смогут скупать украинскую землю без всякого референдума © Facebook, Виктор Скаршевский Александр Дубинский пишет, что этот законопроект принимают специально для продажи государственных земель.

«Шмыгалята отменили на заседании Кабмина право каждого украинца на 2 Га сельхозземли. Было право — а теперь не будет. Безусловно, сделали они это по согласованию с Зеленским. Все потому, что готовится к принятию очередной законопроект по земельной реформе Его президентского Величества — по которому 10 млн Га государственных земель запаса можно будет продать в частные руки.

Если оставить право бесплатной приватизации для граждан — будут суды, которые государство проиграет. Поэтому принято самое простое и традиционное (как с тарифами) решение — послать свой народ нх. Слуги не служат народу без денег», — пишет Дубинский.

После распаевки земли порядка 6,9 млн сельских жителей получили паи общей площадью почти 28 млн гектаров. Многие из них сдают свои земли в аренду агрохолдингам и не обрабатывают их самостоятельно.

Однако арендная плата является пусть и небольшим, но подспорьем для малоимущих жителей села, в первую очередь пенсионеров. Теперь же, если они не обрабатывают землю, это может стать поводом для принудительного выкупа, причем по цене, которую назначит отнюдь не продавец. Учитывая тот факт, что на Украине цены на сельскохозяйственную землю и без того одни из самых низких на континенте, скупать земли будут за копейки, лишая крестьян источника существования.

Поскольку работы в большинстве сел практически нет, а современные крупные агрохолдинги не требуют большого количества рабочих рук, украинское крестьянство либо прекратит существование как класс, либо фактически станет подневольным.

Процесс «распила» украинской земли уже запущен — Василец © скриншот с видео "17 News" | скриншот с видео "17 News" | Перейти в фотобанк Алексей Кущ видит в этом тенденцию к закрепощению и возврату в XVIII век.

«Власть лендлордов, владеющих миллионами гектаров земель, опасна форматом вторичного закрепощения. Если олигарх присваивает часть экономической ренты с помощью контроля над политической системой правления, то лендлорд присваивает себе еще и имущество и даже жизни людей.

В Украине уже был резонансный случай, когда один из таких "хозяев жизни на своем микроуровне" убил человека просто за то, что тот находился на "его земле". А представьте себе, что это будет земельный барон, которому будет принадлежать, скажем, вся Кировоградская область? Понятно, что если человек со стороны зайдет в "его лес", где этот барон охотится на оленей, или поймает карпа в "его пруду", то он просто исчезнет без следа.

Власть лендлорда в своем регионе будет настолько безграничной и абсолютной, что это будет напоминать даже не 90-е, а, скорее, XVIII–XIХ век», — утверждает экономист, напоминая об экс-депутате от «Батькивщины» Викторе Лозинском, убившем пожилого крестьянина Кировоградской области лишь за то, что тот шел по его угодьям.

По свидетельствам жителей села Грушки, Лозинский имел репутацию «хозяина» района, причастного к случаям гибели и исчезновения неугодных ему людей — причем без всяких для него последствий. Экс-депутат «Батькивщины» после громкого скандала в СМИ все-таки получил десять лет тюрьмы, но был досрочно освобожден через пять лет, после чего с него сняли и судимость «за волонтерскую помощь украинской армии».

Если же в нынешних условиях концентрация земель будет происходить в руках западных корпораций и банков, жители украинских сел практически не будут иметь никакой управы на местных управляющих и фактических «хозяев» региона.