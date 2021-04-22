Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко

Еще пару лет назад президент Белоруссии обходил в симпатиях жителей Украины и Владимира Зеленского, и любых местных и зарубежных политиков. Но сейчас рейтинги Лукашенко начали резко падать

«Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть Вас, Александр Григорьевич, своим президентом в Украине. Это же не просто так. Это социология, это наука», — заявил 20 апреля на встрече с Александром Лукашенко в Минске депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Евгений Шевченко.

Действительно ли социология дает такие данные? Давайте разберемся.

Как Лукашенко растерял популярность на Украине

Белоруссия не хочет портить отношения с Украиной — Лукашенко © president.gov.by

Это был на тот момент рекорд по уровню доверия как среди зарубежных, так и среди украинских политиков. Лукашенко обошел даже президента Владимира Зеленского, которому «полностью доверяли» в январе 15,4% и «частично» 20,2% (суммарный рейтинг доверия 35,6%), хотя и уступил по суммарному рейтингу доверия Виталию Кличко с 37,5% («полностью доверяли» киевскому мэру 12,4% и «частично» 25,1%).

Однако есть одно большое «но». Это не вопрос о том, за кого бы голосовали украинцы на выборах президента. Звучит задававшийся людям вопрос так: «Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя этого политика вам неизвестно, скажите об этом».

В следующем опросе КМИС, проведенном с 23 февраля по 1 марта, «полностью доверяли» Лукашенко 12,0%, «частично» — 18,3%. Суммарный рейтинг доверия упал за месяц до 30,3%. Лукашенко уже уступил Зеленскому, ставшему лидером как по полному (16,7%), так по и суммарному (39,5%) доверию, потеснив по второму Кличко (33,8%). Действительно, по всем опросам рейтинг украинского президента мощно пошел вверх в феврале-марте — после блокировки телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Но ведь это не первые замеры рейтинга Лукашенко на Украине, о чем многие забывают. Предыдущие можно найти в опросах Социологической группы «Рейтинг», которая с 2014 года периодически включала Лукашенко в свои опросники, хотя и в другой формулировке вопроса: «Как Вы относитесь к этим мировым лидерам?»

И там цифры были куда выше.

По данным опроса «Рейтинга», проведенного с 9 по 19 августа 2014 года, к Лукашенко «полностью позитивно» (так звучит формулировка опроса) относились 23% (в публикации данных опроса цифры округлены до целых значений), «скорее позитивно» — 39%. Соответственно, суммарный рейтинг доверия составил 62%.

По данным опроса «Рейтинга», проведенного с 14 по 22 января 2016 года, суммарный рейтинг доверия белорусского президента на Украине тогда составил 63% (25% «полностью позитивно» и 38% «скорее позитивно»).

К моменту последнего опроса, посвященного отношению украинцев к мировым лидерам, проведенного «Рейтингом» с 29 октября по 4 ноября 2019 года, суммарный рейтинг доверия Лукашенко составлял 66% (34% «полностью позитивно» и 32% «скорее позитивно»).

В публикации опроса «Рейтинга» за октябрь — ноябрь 2019 года на диаграммах присутствуют результаты еще одного опроса, имевшего место в июне 2018 года, когда о поддержке Лукашенко заявило 68%. Но самого опроса на сайте «Рейтинга» нет, так что детализации в данном случае не будет.

Как видим, всего за полтора года с осени 2019 года суммарный рейтинг доверия Лукашенко на Украине упал со стабильных 62-68% до 30-36%, при этом, кстати, суммарный рейтинг недоверия вырос с 15-21% до 54-57%. Понятно, что в разных опросах цифры неизбежно разнятся ввиду формулировок и опрашиваемых групп, но все же резкое падение популярности Лукашенко на Украине остается фактом.

На двух электоратах

Многое позволяет понять детальное знакомство с социологией в срезе по конкретным электоральным группам.

Во-первых, долгое время Лукашенко удавалось «продавать» жителям соседних стран картину жизни в Белоруссии в духе «социальное государство для простых работяг с работающими заводами и хорошими дорогами».

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ" Савику Шустеру говорил, что защищал бы Крым, что именно Белоруссия год за годом обеспечивала ВСУ дизельным и авиационным топливом.

В январском опросе «Рейтинга» за 2016 год приведены данные о поддержке белорусского президента среди сторонников разной геополитической ориентации Украины, и Лукашенко оказался популярен среди сторонников и вступления в Евросоюз (58%), и в Таможенный союз с Россией (88%), и даже в НАТО (58%). Понятно, что где-то цифры больше, а где-то меньше, но везде более 50%.

С этим отчетливо коррелирует присутствующая в опросе «Рейтинга» за октябрь — ноябрь 2019 года детализация поддержки иностранных политиков среди электората разных украинских партий. Лукашенко симпатизировали не только 90% избирателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), но и 71% избирателей «Слуги народа», 68% избирателей «Батькивщины», 49% избирателей «Голоса» и 43% избирателей «Европейской солидарности».

В практически 100% проукраинской идеологии и прозападных симпатиях избирателей последних двух партий сложно усомниться.

В связи с этим неудивительно, что поддержка Лукашенко была высока и на Западе Украины, где, по данным «Рейтинга», к нему суммарно («полностью» или «частично») позитивно относилось 43% опрошенных в 2014-м, 51% в 2016-м и 58-м в 2019-м. То есть на фоне войны в Донбассе и конфронтации с Россией популярность белорусского президента в Галичине только росла!

Сейчас же доверие к Лукашенко на Западе Украины, по данным КМИС, упало до суммарно 22,5% в январе и 19,4% в феврале 2021-го.

Если брать Восток Украины, то поддержка Лукашенко, составлявшая здесь суммарно 69% в августе 2014-го, 59% в январе 2016-го и 79% в ноябре 2019-го, упала до 44,6% в январе и 40,1% в феврале 2021-го.

Отдельно выделяемый КМИС как регион Донбасс, то есть остающиеся под контролем Украины районы Донецкой и Луганской областей, давал Лукашенко суммарно 61,9% доверия в январе и 57,1% в феврале 2021-го.

Крушения рейтингов

Почему же произошло падение? Скорее всего, основной причиной стали протесты, начавшиеся 9 августа 2020 года в Белоруссии, которые продолжались вплоть до ноября и жестоко подавлялись силовиками. «Дайте нам эти самолеты». Зачем Лукашенко учебно-боевые центры с Россией? © commons.wikimedia.org, Речица LIVE

В самый разгар протестов, с 12 по 16 сентября 2020 года, КМИС провел специальный опрос, задав респондентам вопрос «Кого Вы поддерживаете — протестующих или Лукашенко?» В целом по Украине симпатии разошлись как 45,3% за протестующих против 31,3% за Лукашенко.

Но выразительней всего поляризация была внутри партийных электоратов. Лукашенко поддержали 66,8% избирателей ОПЗЖ и 71,2% избирателей Партии Шария, но при этом лишь 4,3% избирателей «ЕС», 35,7% избирателей «Батькивщины» и 29,9% избирателей «Слуги народа». «Голос» в данный опрос не включался, зато там были сторонники Радикальной партии Олега Ляшко (34,9% за Лукашенко) и «Силы и чести» Игоря Смешко (24,3%), чей электорат находится в основном в Центре Украины.

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Таким образом, поддержка Лукашенко ужалась до отдельных электоральных ниш.

Причем неверно было бы сказать, что весь пророссийский электорат выступил за Лукашенко. Напомним, по опросу «Рейтинга» в ноябре 2019 года, белорусскому президенту доверяли 90% избирателей ОПЗЖ, а в сентябре 2020-го, по опросу КМИС, его поддержали 66,8%.