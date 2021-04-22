В начале года на Украине рекордно выросли цены на продукты. Основной причиной подорожания является рост мировых цен. Пандемия оказала свое негативное влияние, и страны стали запасаться продуктами, а не отправлять их на экспорт, но не Украина

По данным официальной статистики, за год, с марта 2020 года, гречневая крупа подорожала на 33,3%, рис за этот период вырос в цене на 13,8%, манная крупа — на 29,4%, ячневая — на 28,8%. Из круп подешевело только пшено — на 16,7%.

Цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта за год в среднем по стране выросла на 20,3%, из муки первого сорта — на 17,1%. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб за год подорожал на 16,9%; батон стал дороже на 14,5%. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за год стали дороже на 24,0%, мука пшеничная — на 24,7%.

Лидером подорожания стали яйца (плюс 109% за год), сахар (плюс 67,6%) и подсолнечное масло, выросшее в цене на 53,3%. Если в прошлом году бутылка подсолнечного масла стоила порядка 35 гривен, то сейчас — 60 гривен и выше. Верховная Рада отказалась снизить цены на электричество и газ для населения © rada.gov.ua

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что Украина сейчас находится фактически на максимуме цены по всем продуктам питания.

«Последние две-три недели цены больше не растут, и Украина перешла в фазу снижения цены на продукты. Снижение происходит по-разному, не так быстро, и на это влияет ряд факторов. Мы сейчас ожидаем снижения цен по молочным продуктам, и оно уже происходит — сырье понемногу начинает дешеветь. Будет дешеветь и сахар. Овощи понемногу уже начинают снижаться в цене, и мы это ощутим через месяц, когда пойдет новый тепличный урожай. Но сейчас из-за холодной погоды все это задерживается», — сказал в комментарии Украина.ру Алексей Дорошенко.

По его словам, сейчас на Украине делается много шагов, чтобы всё-таки сдержать цену на сахар.

«В том числе дали возможность завезти сахар сырец на Украину, то есть сырье для производства сахара из тростника. И сейчас хотят зафиксировать и оптовую, и розничную цену на сахар. Более того, хотят либо обнулить, либо снизить до минимального размера таможенный сбор на сахар, чтобы рынок сахара не был так защищен. Это единственный рынок, который был так огорожен — защищали внутреннего производителя больше десяти лет. Но теперь оказалось, что его защищать не надо, он уже реально вырос, стал сильным и начинает качать свои права и повышать цену. При этом всём производители сахара на Украине в 2020 году получили максимальную прибыль за последние три года», — сказал Алексей Дорошенко.

Золотое подсолнечное масло

Украина производит подсолнечного масла в 14 раз больше, чем потребляет и является мировым лидером по экспорту. Но цены на него в Киеве выше, чем в Москве и Варшаве. Журналисты «Украинских новостей» сравнили цены на подсолнечное масло в Польше и на Украине. Оказалось, что подсолнечное масло на Украине в полтора раза дороже, чем в Польше.

Минэкономики договорилось с производителями и подписало меморандум — вывоз подсолнечного масла из Украины ограничили до 1 сентября. Кроме того из-за подорожания растительного масла Украина может отказаться от экспорта подсолнечника. Минэкономики предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября. Но это решение, по мнению игроков рынка, не повлияет на цены. Эксперты говорят о том, что стартовал новый сырьевой суперцикл на мировом рынке — рост цен на сырьевые товары. Поэтому значительного снижения цен ожидать не стоит. На Украине снова взлетят цены на продукты: эксперты рассказали, что подорожает весной © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обращает внимание, что при сравнении цен на подсолнечное масло украинские журналисты сравнивали оптовые цены на масло в Польше с розничными на Украине, но дело даже не в этом.

«Цена на подсолнечное масло в мире выросла, тем более установила рекорд. Производитель, который производит подсолнечное масло, может продавать его на Украине, а может за границу. Возникает вопрос, а будет ли он продавать на Украине по демпинговым ценам, и не продавать за рубеж? Конечно, нет, это абсурд. По этой причине у нас получилось, что оптовая цена на подсолнечное масло на Украине стала, как в мире, плюс добавился НДС, и розница подорожала. У нас действительно сложилась ситуация, что мы «затянули» к себе импортные цены. Когда цена на подсолнечное масло в мире упадет, она упадет и на Украине», сказал Александр Охрименко в комментарии Украина.ру.

При этом аналитик отметил, что меморандум с производителями подсолнечного масла не приведет к снижению его цены на внутреннем рынке.

«В России договорились с производителями, но там производители подсолнечного масла получили из госбюджета компенсатор. Можно и на Украине подписать меморандум, но производитель говорит, пожалуйста, в этом случае мы вам или снижаем налог, или даем преференцию. Тогда производитель считает, что всё по-честному, и снижает цену. Это работает именно так. Но просто призвать, что вы за счет своих прибылей продавайте себе в убыток — это нереально. Поэтому подписанный Минэкономразвития меморандум с производителями — просто «поговорить», это однозначно не сработает на снижение цены. В России — стабилизатор, а на Украине его нет. И это самое главное, чем отличается российское соглашение от украинского», — пояснил Александр Охрименко.

Причины роста цен

Как пояснил Алексей Дорошенко, рост цен на продукты на Украине был вызван как объективными причинами — повышением цен на мировых рынках, так и необоснованным желанием производителей продуктов получить максимальную прибыль.

«Если мы говорим о неестественной цене, то есть нерыночной, то это цена на яйца, которая сейчас достаточно высокая. Правда, сейчас она снижается, но недостаточно быстро, как хотелось бы. Производители яиц сейчас начали понемногу экспортировать яйцо, и это тоже удерживает цены. Цены на хлеб: эксперт огорчил украинцев © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Что касается цены на сахар, то ожидали, что она упадет месяц назад. Для этого как раз и дали возможность завезти сырье, но оказалось, что нет. Заводы, которые могут это сырье переработать, — это те же производители свекловичного сахара, и они заломили такую цену за переработку, что получается даже дороже. Поэтому они сейчас держат цены на максимуме. И это тоже нерыночная цена, поскольку цены на сахар сейчас на Украине на 20-25% выше, чем в Европе. Антимонопольный комитет открыл дело по рынку сахара, сейчас идут исследования, но рынок сахара имел свои перекосы. И там, скорее всего, будут сделаны выводы и, возможно, наложены штрафные санкции», — сказал Алексей Дорошенко.

Цены на остальные продукты, по словам эксперта, обусловлены объективными факторами, и здесь нельзя обвинять производителей в искусственном завышении цены.

Как отметил Алексей Дорошенко, украинские розничные сети сейчас не делают акционных скидок на продукты, что тоже влияет на цены.

«Но тут уже вопросы и к магазинам, которые могли бы принудить поставщиков все-таки снизить цену, но не делают этого. Возможно, они боятся остаться без продукта, поскольку у нас, например, рынок подсолнечного масла буквально на несколько компаний, причем одна компания — крупнейший производитель и контролирует большую долю рынка, имея несколько известных брендов. Если говорить о сахаре, то на Украине четыре компании контролируют весь рынок. По яйцам — одна компания контролирует больше 30%, а в некоторые периоды и 50% рыка яиц», — пояснил эксперт.