18 апреля руководители 12 футбольных клубов, сильнейших в Западной Европе, объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через два дня они все-таки отменили свое решение. Тем не менее, данная инициатива напомнила о вероятности создания общей футбольной лиги в рамках СНГ, ЕАЭС или Союзного государства Белоруссии и России

Сыгравшие за ДНР украинские футболисты понесут наказание © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Попытка объединения самых сильных команд Англии, Испании и Италии в общую лигу стала ассоциироваться с настоящей революцией в мире футбола. Создание такого турнира означало бы процесс регионализации футбольных лиг — турнир грозил затмить национальные чемпионаты и даже Лигу чемпионов.

Эти процессы наводят на мысли о возможном создании единой лиги в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства Белоруссии и России. Почему бы и нет? Евразийская (или союзная) лига означала бы де-факто усиление Российской премьер-лиги лучшими клубами из Белоруссии, Казахстана и иных стран, а также новые финансовые и спортивные возможности для последних. С другой стороны, есть и определенные сложности.

История вопроса

После распада Советского Союза болельщики лишились главного дерби страны: «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев). Кроме того, все помнили зрелищные матчи с участием лучших московских клубов с «динамовцами» из Тбилиси и Минска, «Днепром» и «Зарей» из восточной Украины. Заметный вклад в историю отечественного футбола внесли и армянский «Арарат», ташкентский «Пахтакор» и бакинский «Нефтяник».

Футбольные связи не хотелось разрывать, поэтому сразу после развала СССР был учрежден Кубок Содружества — небольшой турнир, где ежегодно соревновались чемпионы суверенных республик СНГ. Однако сильнейшие клубы делали ставку на национальные чемпионаты и еврокубки, отправляя на Кубок Содружества далеко не основные составы, что постепенно «убило» интерес болельщиков к турниру. В 2012 году в нем начали принимать участие не клубные команды стран СНГ, а их молодежные сборные. А в 2016 году он был полностью упразднен.

В 2012 году родилась новая инициатива объединения футбольных клубов экс-СССР в одном турнире. Однако на этот раз организаторы учли ошибки Кубка Содружества и предложили создать лигу не в дополнение к отдельным национальным чемпионатам, а вместо них. Чтобы для футбольных клубов она стала основным турниром. Инициаторами тогда выступили ведущие клубы Российской премьер-лиги, которые основали оргкомитет Объединенной футбольной лиги (ОФЛ). Его возглавил известный тренер Валерий Газзаев.

Уже в начале 2013 года в офисе «Газпрома» руководству российской и украинской лиг презентовали проект, который предполагал создание дивизиона из 18 клубов — по девять от каждой страны. Он должен был начаться уже с сезона 2014/2015. Позже в него планировали пригласить лучшие команды из Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран постсоветского пространства. Планам не позволил осуществиться переворот на Украине в начале 2014 года, в результате которого к власти в «нэзалэжной» пришли политические силы, враждебные к любым формам объединения с Россией.

После указанных событий тема объединения чемпионатов на несколько лет сошла на нет, однако в последние два года снова периодически возникает. В начале прошлого года её поднял главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, предложивший объединить российскую и белорусскую лиги, а несколькими месяцами до этого о данном вопросе рассуждал известный спортивный функционер, бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов. Но дальше этого пока ничего не движется.

Плюсы и перспективы объединенной лиги

Если объединение российского и украинского чемпионатов, примерно равных по силе, из-за политических аспектов нереально, то в рамках СНГ, ЕАЭС или Союзного государства России и Белоруссии это выглядит вполне допустимо.

Помимо российских клубов, наиболее сильные команды в СНГ выступают в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Борисовский «БАТЭ», нурсултанская «Астана» и агдамский «Карабах» добирались в том числе до основного турнира европейской Лиги чемпионов, где отнюдь не выглядели «мальчиками для битья». С этой точки зрения объединённая лига определенно имела бы повышенный интерес.

Навскидку в состав такого турнира можно было бы включить 10 лучших по итогам сезона команд из России и по две лучшие команды из Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. Если речь идет о футбольной интеграции не в рамках СНГ, а в ЕАЭС, вместо Азербайджана можно включить клубы из Армении. По итогам такого сезона две худшие российские команды покидают объединенную лигу и отправляются в первый дивизион России, откуда два первых клуба, в свою очередь, выходят в объединенную лигу.

У Белоруссии, Казахстана и Азербайджана остаются внутренние национальные чемпионаты, где выступают все футбольные клубы, кроме тех, кто участвует в объединенной лиге. И победители этих национальных чемпионатов по итогам сезона играют стыковые матчи с командами, ставшими вторыми из тех, кто представлял их страну в объединенном чемпионате.

Такой турнир существенно усилил бы конкуренцию для всех участников такого чемпионата, что дало бы дополнительный стимул для развития клубного футбола в России и особенно в других странах СНГ. Чем выше у той или иной команды конкуренция, тем она становится сильнее и может лучше выступить в еврокубках.

Объединенный чемпионат означал бы существенное расширение и спонсорских возможностей. Клубы из стран СНГ смогли бы работать и развиваться в новых финансовых условиях.

Препятствия на пути к единой лиге

Наиболее сложной проблемой Объединенной лиги СНГ, ЕАЭС или СГ станет отбор команд на еврокубки. В настоящее время чемпион каждого национального чемпионата попадает в квалификацию Лиги чемпионов, а представители 2-3 мест и обладатели национальных кубков — в Лигу Европы.

В случае объединенного чемпионата с этим могут возникнуть трудности — в еврокубки попадут команды, занявшие первые места объединенной лиги, при этом среди них могут оказаться только российские клубы. Выходит, Белоруссия, Казахстан и другие республики останутся без участия в европейских соревнованиях.

Зинченко установил историческое достижение в сборной Украины © statcity.co.uk

Футбольные функционеры в странах СНГ указывают и на иные опасения, в связи с которыми им не нравится идея объединенного турнира. Например, известный белорусский тренер, а в прошлом советский футболист Анатолий Байдачный уверен, что белорусские клубы не потянут эти соревнования и будут вечными аутсайдерами.

Однако отсутствие статуса фаворитов объединенного турнира не означает отсутствие перспектив для клуба. Скорее, наоборот, это может стать для него стимулом к лучшим выступлениям. Здесь можно рассмотреть опыт хоккейного клуба «Динамо» из Минска и белорусской баскетбольной команды «Цмоки», которые выступают в одной лиге с командами из России. Они пока не хватают звезд с неба, зато это позволяет им развиваться, крепнуть и обзаводиться новыми поклонниками на всем постсоветском пространстве.