Украинские власти заявляют, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, однако уже скоро ожидается новая вспышка. В больницах по-прежнему не хватает оборудованных койко-мест, в дефиците и вакцины

Коронавирус (не) отступает

Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на брифинге в Киеве 20 апреля министр охраны здоровья страны Максим Степанов. По его словам, за прошлую неделю было почти на 13,5 тысячи заболевших меньше, чем за неделю предыдущую.

Глава Минздрава отметил, что «такая же ситуация и по количеству госпитализаций»: госпитализированных было на 3,5 тысячи меньше. В то же время, по его словам, в 12 областях Украины наблюдается «красный» (т.е. наивысший. — Ред.) уровень эпидемиологической опасности. Самая сложная ситуация в Киеве, где загружено 75% коек с кислородом, а также в Одесской, Киевской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Как сообщает в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, в столице за минувшие сутки выявлено 892 больных коронавирусом, умерли 36 человек. «Всего за период пандемии в городе 4257 летальных случаев от вируса. А подтверждённых случаев заболевания на сегодня — 186 231», — добавил мэр. Главу Минздрава Украины «похоронили» из-за провала вакцинации от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV"

По данным Кабмина, в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек, из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день — 44 415.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «показатели загруженности коек за последние три недели улучшились». Однако в местных СМИ по-прежнему встречаются сообщения о проблемах с лечением и о нехватке коек с кислородом.

Ковид и Пасха

Накануне ситуацию с прохождением третьей волны коронавируса обсудили на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В частности, президент поднял вопрос о подготовке к Пасхе в условиях пандемии.

«Хоть у нас и продолжается вакцинация, но скопление людей на сегодняшний день до сих пор представляет угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам нужно быть рассудительными», — заявил Зеленский, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

«Собрать светлые головы»

Зеленский в начале апреля распорядился провести вакцинацию от коронавируса половины взрослого населения страны до конца текущего года. Своим указом он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 2 апреля 2021 года «О Национальном плане вакцинопрофилактики острого респираторного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года».

В частности, Зеленский поручил правительству активизировать переговоры с производителями вакцин от коронавируса, а также привлечь международную помощь для проведения кампании по вакцинации. Число заболевших COVID-19 украинцев приближается к 2 млн © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На селекторном совещании 19 апреля Зеленский подчеркнул, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн гривен.

«Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать ответом на вызовы будущего», — цитирует президента пресс-служба.

Вакцины и политика

Вакцинировать граждан Украины начали в конце февраля произведенным в Индии препаратом Covishield (разработан компанией AstraZeneca). Вакцина предназначалась для медиков, однако, по сообщениям украинских СМИ, медицинские работники массово отказывались от вакцинации, не доверяя индийскому препарату.

В конце марта в страну прибыла первая партия вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. По информации Минздрава, получено 215 тысяч доз. На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что иммунизация этой вакциной стартовала, первыми будут привиты «маломобильные группы, инвалиды и те, кто о них заботятся». Кроме того, будут привиты педагоги, сотрудники патрульной полиции, олимпийцы и параолимпийцы.

18 апреля началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. Первая партия вакцины поступила на Украину в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX (об этом информирует ЮНИСЕФ). Ранее сообщалось, что Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз, но оппозиционные политики указывают, что речь идёт о рамочном соглашении. Украина может начать производить вакцины от COVID-19 с Израилем © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

Хотя Кабмин Украины обещает привить 70% взрослого населения уже до конца года, всем понятно, что о массовой иммунизации украинцев речь пока не идёт, вакцин катастрофически не хватает. При этом власти Украины по политическим мотивам отказались от приобретения российского препарата с высокой эффективностью «Спутник V», хотя была возможность не просто приобретения вакцины, но и технологии её производства.

Есть и проблема недоверия к используемым препаратам. По данным проведённого в начале марта исследования Центра Разумкова, 51,5% украинцев не желают делать прививки от коронавируса. Почти половина из них (45%) считают препарат Covishield недостаточно эффективным или безопасным, но готовы привиться «какой-то другой» вакциной.

Странности вакцинации

При этом в процессе вакцинации на Украине наблюдаются некие странности. Так, если посмотреть на карту страны (без неподконтрольных территорий), то выяснится, что в настоящее время самый низкий процент вакцинированных в Харьковской (0,6) и Одесской (0,68) областях. А самый высокий — в Тернопольской (1,72), Киевской (1,44) и Львовской (1,4).

В соцсетях этот факт заметили и связали (может быть, и без оснований) с политической настроенностью регионов: получается, что в «ватных» регионах прививают меньше, а в «правильных» областях ситуация выглядит несколько лучше. На Украине началась вакцинация препаратом Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но политику можно усмотреть и в другом. Пока существуют карантинные ограничения, затруднены или невозможны протесты — например, можно не опасаться массовых митингов и демонстраций против продажи земли или против роста тарифов. А ограничения будут продолжены. Минздрав Украины уже сообщил, что ожидается очередная вспышка COVID, и предупредил о новом штамме с двойной мутацией.

Сообщается, что на Украине уже есть британский и южноафриканский штаммы коронавируса, но также существует опасность попадания в страну индийского штамма с двойной мутацией. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что, хотя пик третьей волны уже позади, Украину ожидает новая вспышка коронавируса — уже через несколько недель после Пасхи.