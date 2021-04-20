Исключение правительством Чехии компании "Росатом" из списка кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» еще раз напомнили о том, что атомная отрасль является таким же элементом геополитики, как нефть, газ, "зеленая повестка"

Правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на достройку АЭС «Дукованы».

«Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. В течение нескольких дней будет выведен из возможности участия в тендере»,- сказал перед официальным решением вице-премьер и министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек в интервью газете «Право». Он добавил, что никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не сможет задействовать субподрядчика от «Росатома».

Российскую госкорпорацию отстранили на фоне решения властей Чехии выслать 18 российских дипломатов. Причина — предполагаемая причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Росатом» сожалеет о решении Чехии исключить компанию из тендера. Госкорпорация считает это решение нерыночным и политически ангажированным. Westinghouse продает на Украину в два раза меньше ядерного топлива, чем Росатом © Сommons.wikimedia/Richard Huppertz

«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС «Дукованы», в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают, в первую очередь свою национальную промышленность. Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах», — сказано в сообщении госкорпорации.

Жизненно важный проект

Атомная электростанция "Дукованы" — одна из двух, имеющихся в Чехии. Обе чешские АЭС были построены при активном участии сначала СССР, а затем России. Станция "Темелин" была введена в эксплуатацию в 2002 году. АЭС "Дукованы" была построена в 1978-1985 годах по советскому проекту, полностью все 4 реактора общей мощностью 2040 МВт были введены в эксплуатацию в 1987 году. Реакторы обеих станций обеспечивает ядерным топливом российская компания ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома).

В 2019 году АЭС "Дукованы" произвела рекордное количество электроэнергии — 14,48 тераватт-часов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии. Четыре реактора электростанции должны находиться в эксплуатации до 2035-37 годов — с возможностью в случае реконструкции продолжить этот срок на 10 лет.

Нынешний тендер касается строительства нового реактора, которое должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). Этот проект — часть процесса реструктуризации чешской энергетики, в рамках которой к 2040 году на долю АЭС должна приходиться около половины (48,8%) всей производимой в стране энергии, в то время как доля экологически вредных тепловых электростанций снизится до 13%. Росатом отверг заявления ФРГ об облучении Европы российской радиацией © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Кабинет министров Чехии решил, что конкурс на постройку нового реактора будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента.

Одним из условий тендера является опыт эксплуатации водо-водяных реакторов либо опыт их строительства, но типы таких реакторов в случае разных компаний отличаются, а из всех претендентов только "Росатом" имеет опыт возведения таких реакторов в Чехии.

Уши Госдепа

29 марта нынешнего года правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Китайской корпорации China General Nuclear Power в участии в тендере было отказано.

Причины исключения китайской компании министр Гавличек в интервью Чешскому телевидению тогда объяснял тем, что технологически проекты CGN наименее совершенны, а опыт работы за рубежом у китайцев минимальный: на их счету пока лишь один такой проект — АЭС в Пакистане, да и то пока недостроенная.

При этом Гавличек был высокого мнения о «Росатоме», поскольку АЭС "Дукованы" построена по советскому проекту, то есть там может быть технологическая преемственность, а сам "Росатом" — один из крупнейших строителей атомных реакторов в мире, причем в странах ЕС у него также есть проекты. Оппоненты Гавличека тут же указали на то, что министр "неровно дышит" к российской заявке и желает ей успеха. Группа чешских депутатов и сенаторов даже потребовала отставки министра.

В кампании против участия в тендере "Росатома" активное участие приняло и внешнеполитическое ведомство США. Вашингтон всеми силами препятствует российской экспансии в атомной отрасли. В марте прошлого года администрация президента США одобрила план, цель которого — расширять сотрудничество на ранней стадии со странами, заинтересованными в атомной энергетике. Госдепартамент намерен договариваться с потенциальными заказчиками еще до того, как они задумаются о приобретении ядерного реактора. И это должно обеспечить США лидерство.

Чешское издание Seznam со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Чехии Гриффина Розелла озвучило официальную позицию Соединенных Штатов относительно строительства двух энергоблоков на АЭС "Дукованы". Как утверждается, ещё в марте 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен обратился к главе правительства Чешской Республики Андрею Бабишу с призывом "провести максимально прозрачный тендер" и не допустить участия в проекте России и Китая, которые "используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление на американских союзников и расстроить их сотрудничество.

По мнению Вашингтона, единственно правильным вариантом рыночной конкуренции может быть только тот, когда к тендеру допустят американскую компанию "Westinghouse", французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Так и случилось. Росатом подключился к созданию робота-атомохода для разработки недр в Арктике © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Что строит «Росатом» за рубежом

И это при том, что "Росатом" — это действительно очень крупная компания со множеством проектов в России и за ее пределами. "Росатом" — крупнейший в мире производитель ядерных реакторов. За последние годы госкорпорация построила шесть реакторов в Индии, Иране и Китае.

В настоящее время портфель зарубежных заказов Росатома включает 35 блоков на разных стадиях реализации. Например, у «Росатома» заключены сделки на строительство реакторов в Белоруссии, Бангладеш, Венгрии и Иране — по два в каждой стране, в Египте, Индии и Турции, Китае — по четыре, а также одного в Финляндии.

Строительство АЭС в других странах ведется преимущественно за счет государственных кредитов России. Страны, в которых строятся российские реакторы, в подавляющем большинстве случаев принимают очень скромное участие в его финансировании. Атомная энергетика остается непопулярной у иностранных инвесторов из-за высоких рисков и затрат. Как сообщил недавно глава госкорпорации Алексей Лихачев, портфель зарубежных заказов «Росатома остаётся на уровне свыше $250 млрд, а в 10-летней перспективе, по итогам прошлого года, он колеблется в районе $140 млрд.

Главные пострадавшие — чехи

По мнению экономического аналитика Александра Рябоконя, события вокруг исключения правительством Чехии компании "Росатом" из списка кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» еще раз напомнили о том, что атомная отрасль является таким же элементом геополитики, как нефть, газ, "зеленая повестка", трансграничный углеродный налог и пр.

«Одной из целей объявленной и проводимой геополитики США и ряда стран ЕС есть вытеснение политэкономического влияния РФ и Китая из ряда регионов мира, в т.ч. из Восточной Европы. Кстати, в геополитике не всегда важна собственная победа, сама по себе. Бывает, что проигрыша либо дисквалификации ключевого противника достаточно для достижения тактического результата. Любыми доступными методами, главное — быстрая информационная волна. Собственно это и случилось в Чехии (хотя ключевые решения принимались конечно же не в Праге), когда в течении месяца чисто по политическим мотивам были сняты с дистанции два главных претендента на победу в готовящемся тендере на строительство АЭС», — сказал Александр Рябоконь в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.

Что же касается последствий случившегося факта, отмечает аналитик, то "Росатом" в «Дукованах» конкретно ничего не потерял, поскольку даже не истратился на подготовку тендерного проекта. Однако ничего и не приобрел в смысле еще одного проекта, приносящего прибыль в долгосрочной перспективе.

«Потеряли в этом смысле только чехи. Во-первых, фактически им теперь нужно либо полностью переписывать ранее заявленные конкурсные условия, либо вовсе отменять тендер. Дело в том, что проекты двух из оставшихся трех участников — французской EDF и южнокорейской KHNP никак не "втиснутся" в одно из ключевых условий конкурса площадки на «Дукованах» — ограничение электрической мощности энергоблока 1200 МВт. Единственный соответствующий проект — это Westinghouse, который после недавнего банкротства, самостоятельно блоки не строит и только пытается возвращать утерянные компетенции в ядерной отрасли. И какой уже здесь будет тендер? Проще уже подтянуться в виде нагрузки к бесконкурсному американо-польскому проекту строительства АЭС, который когда-нибудь, возможно, осуществится, а может и нет. На эту эпопею можно будет смотреть вечно», — пояснил Александр Рябоконь.

Во-вторых, считает аналитик, крупно потеряли чешские энергетики, производители оборудования, строители небеспочвенно рассчитывали на контракты и локализацию части производства в том случае, если победителем тендера будет "Росатом".

«Имеющаяся у чехов производственная база и традиции вполне позволяли им рассчитывать в этом случае на хорошие посткоронакризисные перспективы. Однако теперь, а тем более в случае дальнейшего развития чешско-российского кризиса, даже пока принадлежащая ОМЗ чешская "Шкода-JS" уже вряд ли сможет рассчитывать на емкий российский рынок, куда только в прошлом году поставила продукции и оборудования на $1,2 млрд (преимущественно для газовой отрасли). И это же не единственная экспортирующая в РФ компания. На этом всем фоне, потеря ранее чехами возможных контрактов на обслуживание растущего парка китайских ВВЭРов, после некорректного отношения к китайской компании CGN, вообще — пылинка.

Ну и в-третьих, главное. Теперь уже вопрос, будут ли вообще строить энергоблок, кто, где и какой, мало зависит от самих чехов. "Украинизация" в политике и экономике даром не проходит», — заключил Александр Рябоконь.