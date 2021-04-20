Правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на достройку АЭС «Дукованы».
«Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. В течение нескольких дней будет выведен из возможности участия в тендере»,- сказал перед официальным решением вице-премьер и министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек в интервью газете «Право». Он добавил, что никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не сможет задействовать субподрядчика от «Росатома».
Российскую госкорпорацию отстранили на фоне решения властей Чехии выслать 18 российских дипломатов. Причина — предполагаемая причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Росатом» сожалеет о решении Чехии исключить компанию из тендера. Госкорпорация считает это решение нерыночным и политически ангажированным.
«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС «Дукованы», в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают, в первую очередь свою национальную промышленность. Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах», — сказано в сообщении госкорпорации.
Жизненно важный проект
Атомная электростанция "Дукованы" — одна из двух, имеющихся в Чехии. Обе чешские АЭС были построены при активном участии сначала СССР, а затем России. Станция "Темелин" была введена в эксплуатацию в 2002 году. АЭС "Дукованы" была построена в 1978-1985 годах по советскому проекту, полностью все 4 реактора общей мощностью 2040 МВт были введены в эксплуатацию в 1987 году. Реакторы обеих станций обеспечивает ядерным топливом российская компания ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома).
В 2019 году АЭС "Дукованы" произвела рекордное количество электроэнергии — 14,48 тераватт-часов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии. Четыре реактора электростанции должны находиться в эксплуатации до 2035-37 годов — с возможностью в случае реконструкции продолжить этот срок на 10 лет.
Нынешний тендер касается строительства нового реактора, которое должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). Этот проект — часть процесса реструктуризации чешской энергетики, в рамках которой к 2040 году на долю АЭС должна приходиться около половины (48,8%) всей производимой в стране энергии, в то время как доля экологически вредных тепловых электростанций снизится до 13%.
Кабинет министров Чехии решил, что конкурс на постройку нового реактора будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента.
Одним из условий тендера является опыт эксплуатации водо-водяных реакторов либо опыт их строительства, но типы таких реакторов в случае разных компаний отличаются, а из всех претендентов только "Росатом" имеет опыт возведения таких реакторов в Чехии.
Уши Госдепа
29 марта нынешнего года правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Китайской корпорации China General Nuclear Power в участии в тендере было отказано.
Причины исключения китайской компании министр Гавличек в интервью Чешскому телевидению тогда объяснял тем, что технологически проекты CGN наименее совершенны, а опыт работы за рубежом у китайцев минимальный: на их счету пока лишь один такой проект — АЭС в Пакистане, да и то пока недостроенная.
При этом Гавличек был высокого мнения о «Росатоме», поскольку АЭС "Дукованы" построена по советскому проекту, то есть там может быть технологическая преемственность, а сам "Росатом" — один из крупнейших строителей атомных реакторов в мире, причем в странах ЕС у него также есть проекты. Оппоненты Гавличека тут же указали на то, что министр "неровно дышит" к российской заявке и желает ей успеха. Группа чешских депутатов и сенаторов даже потребовала отставки министра.
В кампании против участия в тендере "Росатома" активное участие приняло и внешнеполитическое ведомство США. Вашингтон всеми силами препятствует российской экспансии в атомной отрасли. В марте прошлого года администрация президента США одобрила план, цель которого — расширять сотрудничество на ранней стадии со странами, заинтересованными в атомной энергетике. Госдепартамент намерен договариваться с потенциальными заказчиками еще до того, как они задумаются о приобретении ядерного реактора. И это должно обеспечить США лидерство.
Чешское издание Seznam со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Чехии Гриффина Розелла озвучило официальную позицию Соединенных Штатов относительно строительства двух энергоблоков на АЭС "Дукованы". Как утверждается, ещё в марте 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен обратился к главе правительства Чешской Республики Андрею Бабишу с призывом "провести максимально прозрачный тендер" и не допустить участия в проекте России и Китая, которые "используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление на американских союзников и расстроить их сотрудничество.
По мнению Вашингтона, единственно правильным вариантом рыночной конкуренции может быть только тот, когда к тендеру допустят американскую компанию "Westinghouse", французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Так и случилось.
Что строит «Росатом» за рубежом
И это при том, что "Росатом" — это действительно очень крупная компания со множеством проектов в России и за ее пределами. "Росатом" — крупнейший в мире производитель ядерных реакторов. За последние годы госкорпорация построила шесть реакторов в Индии, Иране и Китае.
В настоящее время портфель зарубежных заказов Росатома включает 35 блоков на разных стадиях реализации. Например, у «Росатома» заключены сделки на строительство реакторов в Белоруссии, Бангладеш, Венгрии и Иране — по два в каждой стране, в Египте, Индии и Турции, Китае — по четыре, а также одного в Финляндии.
Строительство АЭС в других странах ведется преимущественно за счет государственных кредитов России. Страны, в которых строятся российские реакторы, в подавляющем большинстве случаев принимают очень скромное участие в его финансировании. Атомная энергетика остается непопулярной у иностранных инвесторов из-за высоких рисков и затрат. Как сообщил недавно глава госкорпорации Алексей Лихачев, портфель зарубежных заказов «Росатома остаётся на уровне свыше $250 млрд, а в 10-летней перспективе, по итогам прошлого года, он колеблется в районе $140 млрд.
Главные пострадавшие — чехи
По мнению экономического аналитика Александра Рябоконя, события вокруг исключения правительством Чехии компании "Росатом" из списка кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» еще раз напомнили о том, что атомная отрасль является таким же элементом геополитики, как нефть, газ, "зеленая повестка", трансграничный углеродный налог и пр.
«Одной из целей объявленной и проводимой геополитики США и ряда стран ЕС есть вытеснение политэкономического влияния РФ и Китая из ряда регионов мира, в т.ч. из Восточной Европы. Кстати, в геополитике не всегда важна собственная победа, сама по себе. Бывает, что проигрыша либо дисквалификации ключевого противника достаточно для достижения тактического результата. Любыми доступными методами, главное — быстрая информационная волна. Собственно это и случилось в Чехии (хотя ключевые решения принимались конечно же не в Праге), когда в течении месяца чисто по политическим мотивам были сняты с дистанции два главных претендента на победу в готовящемся тендере на строительство АЭС», — сказал Александр Рябоконь в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
Что же касается последствий случившегося факта, отмечает аналитик, то "Росатом" в «Дукованах» конкретно ничего не потерял, поскольку даже не истратился на подготовку тендерного проекта. Однако ничего и не приобрел в смысле еще одного проекта, приносящего прибыль в долгосрочной перспективе.
«Потеряли в этом смысле только чехи. Во-первых, фактически им теперь нужно либо полностью переписывать ранее заявленные конкурсные условия, либо вовсе отменять тендер. Дело в том, что проекты двух из оставшихся трех участников — французской EDF и южнокорейской KHNP никак не "втиснутся" в одно из ключевых условий конкурса площадки на «Дукованах» — ограничение электрической мощности энергоблока 1200 МВт. Единственный соответствующий проект — это Westinghouse, который после недавнего банкротства, самостоятельно блоки не строит и только пытается возвращать утерянные компетенции в ядерной отрасли. И какой уже здесь будет тендер? Проще уже подтянуться в виде нагрузки к бесконкурсному американо-польскому проекту строительства АЭС, который когда-нибудь, возможно, осуществится, а может и нет. На эту эпопею можно будет смотреть вечно», — пояснил Александр Рябоконь.
Во-вторых, считает аналитик, крупно потеряли чешские энергетики, производители оборудования, строители небеспочвенно рассчитывали на контракты и локализацию части производства в том случае, если победителем тендера будет "Росатом".
«Имеющаяся у чехов производственная база и традиции вполне позволяли им рассчитывать в этом случае на хорошие посткоронакризисные перспективы. Однако теперь, а тем более в случае дальнейшего развития чешско-российского кризиса, даже пока принадлежащая ОМЗ чешская "Шкода-JS" уже вряд ли сможет рассчитывать на емкий российский рынок, куда только в прошлом году поставила продукции и оборудования на $1,2 млрд (преимущественно для газовой отрасли). И это же не единственная экспортирующая в РФ компания. На этом всем фоне, потеря ранее чехами возможных контрактов на обслуживание растущего парка китайских ВВЭРов, после некорректного отношения к китайской компании CGN, вообще — пылинка.
Ну и в-третьих, главное. Теперь уже вопрос, будут ли вообще строить энергоблок, кто, где и какой, мало зависит от самих чехов. "Украинизация" в политике и экономике даром не проходит», — заключил Александр Рябоконь.