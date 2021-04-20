В понедельник, 19 апреля, стало известно, что украинская государственная компания НАК «Нафтогаз» подала в суд на Кабмин, требуя взыскать с него 4,491 миллиарда гривен «в счет возмещения причиненного ущерба». История достаточно уникальная, если учесть, что обе стороны будущего судебного разбирательства — государственные структуры. Но не для Украины

Постановление об иске обнародовал Хозяйственный суд города Киева. Заседание же должно состояться 5 мая. В 2019 году «Нафтогаз» уже пытался аналогичным образом взыскать с Кабмина Украины 6,634 миллиарда, но суд отказался удовлетворить запросы компании. Затем «Укргаздобыча», входящая в «Нафтогаз», потребовала взыскать с украинского правительства 56,8 миллиарда гривен за то, что не могла продавать газ «по рыночным ценам».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что «Нафтогаз» — государственная компания, которая требует у правительства возместить ей ущерб, словно частное предприятие. Если логику действий «Нафтогаза» в арбитражных судах с Газпромом еще понять можно (все-таки это структуры двух разных государств, находящихся в перманентом конфликте), то в данном случае складывается впечатление, что украинское государство стало переваривать само себя.

Однако дело в том, что благодаря «реформам», продвигаемым посольством США, государство уже фактически не руководит «Нафтогазом», не может изымать прибыли и налоговые платежи. В свою очередь, «Нафтогаз» в своих исках против правительства Украины по поводу «ущерба» фактически вторит рекомендациям МВФ и посольства США — о необходимости, не обращая внимания на обнищание населения, повышать цены на газ ради «газовой независимости». «Нафтогаз» оставил Донецкую область без тепла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хотя на сайте компании говорится о принципах прозрачности их работы, в 2017 году журналистке «Украинской правды» Татьяне Козыревой в компании отказались открыть детали контракта с двумя компаниями — бельгийской и американской. Их «Нафтогаз» якобы нанял для лоббирования своего имиджа в США. В «Нафтогазе» ответили, что эта информация коммерческая, а значит — конфиденциальная, поэтому отказались предоставить журналистам копии контрактов и информацию о стоимости этих услуг. «Скрывая реальную стоимость дорогих услуг, оплаченных за бюджетные деньги, украинская государственная компания игнорирует не только запросы журналистов, но и решения суда», — писала Козырева.

Схожая проблема возникала и у украинских депутатов — «Нафтогаз» был неподотчетен народным избранникам. «Мы не можем добиться годами, чтобы "Нафтогаз" открыто утверждал свой бюджет годовой — куда расходуются средства. Мы с боями узнаем о том, каковы истинные зарплаты у главы этой структуры и у работников этой структуры. Там абсолютно неадекватные расходы, но они не берутся из того, что компания их реально заработала. Они берутся из того, что подняли в разы тарифы для людей, повысили цену на газ, залезли в карман и теперь имеют возможность устанавливать себе такие зарплаты, какие хотят», — жаловался депутат парламента Иван Крулько.

Не совсем понятно, зачем украинской государственной компании, отдельно от государства Украина, нанимать кого-то для улучшения своего имиджа в США, а результаты подобной работы в принципе невозможно проверить. Юрист Александр Бурмагин подозревал, что за этим стоят схемы вывода крупных средств. «Вопрос в том, что там очень большие деньги, учитывая, что это "Нафтогаз", суммы исчисляются миллионами, и Татьяна Козырева поэтому именно и просила копию договора, чтобы увидеть детали. Какие услуги, как это прописано, действительно НАК "Нафтогаз" заплатил за воздух. Это одна из самых распространенных схем вывода денег», — объяснял Бурмагин.

Иными словами, схема выглядит достаточно подозрительно: США требуют повышать цену на газ для украинцев, украинские депутаты даже предлагают пенсионерке «продать собаку», чтобы оплатить счета, а средства перечисляются в США на «улучшение имиджа» той самой компанией, которая разоряет украинцев.

Кроме того, следует отметить, что средства, которые РФ платит Украине за транспортировку газа (около $3 млрд в год), тоже идут на счета «Нафтогаза», которые правительство Украины не контролирует. И они, вполне возможно, тоже уходят в США на оплату каких-нибудь «консультаций» или «международных коммуникационных услуг». По такой же схеме при украинской газовой компании «Бурисма» в свое время кормился сын президента США Хантер Байден. В таком случае понятна и жесткая позиция США относительно «Северного потока – 2». «Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно опубликованному на днях отчету НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2020 года в общей сложности получил 36,93 миллиарда гривен ущерба по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год. Ранее в руководстве компании жаловались на убытки из-за запуска «Турецкого потока». Их оценили в $ 135 млн. И, похоже, «стрясти» недополученные средства решили с украинского бюджета.

На убытки жалуются управляющие компанией и наблюдательный совет, члены которого чрезвычайно раздражают обычных украинцев своими многомиллионными зарплатами. В марте и.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 285 миллионов гривен зарплаты в «Нафтогазе». Свой пост в руководстве компании он покинул в июле, то есть это зарплата за полгода.

При таких показателях эффективности руководства компании ее менеджера не в министры продвигать, а гнать с руководящих должностей, если, конечно, у него нет высокого покровителя. В целом же получается, что в цене природного газа для украинцев зарплата одного только Юрия Витренко составляла 0,5%. Эту сумму оплачивали все украинские налогоплательщики и потребители газа.

Что же касается Андрея Коболева, нынешнего главы правления «Нафтогаза», согласно опросу общественного мнения, проведенному в августе 2018 года по заказу Международного республиканского института, он занял второе место в списке украинских политиков, к которым в наибольшей степени негативно относится население Украины. На первом месте была на тот момент и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

При столь негативном отношении украинцев и ужасных экономических показателях руководство компании еще и требует взыскать с правительства миллионы, которые то возьмет из карманов обычных граждан.

«Бездарное руководство госпредприятиями менеджментом и набсоветами (состоят из иностранцев и соросят), насаждаемыми в последнее время западными партнерами, ведет к их банкротству», — пишет Telegram-канал «Секретов нет».

Однако даже информацию об убытках следует воспринимать с осторожностью — ее сложно проверить. Украинская Госаудитслужба в течение 2020 года, например, так и не смогла начать ревизию ПАО «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча». Аудиторы планировали ревизии в рамках указа президента Владимира Зеленского от 2019 года «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Аудиторов просто не пустили дальше порога, ссылаясь на их неподконтрольность органам госфинконтроля.

Единственным акционером «Укргаздобычи» является НАК «Нафтогаз», а в «Укрнафте» он владеет 49% акций. И обе компании включены в список объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. «Нафтогаз» в 2020-м: схемы, убытки, уход от налогов. И рост цен на газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не удавалось провести аудит «Нафтогаза» и правительству Владимира Гройсмана. Аудиторов тогда тоже не пустили, не помогло даже то, что полиция открыла уголовное дело против охранников «Нафтогаза».

Мало того, даже сам Юрий Витренко в ноябре прошлого года жаловался на закрытость финансовой отчетности компании, из руководства которой ушел в июле того же года.

«"Нафтогаз" еще до сих пор не опубликовал и не прокомментировал свою финансовую отчетность за 9 месяцев… Это очередное подтверждение того, что "Нафтогаз" декларирует прозрачность, а на практике мы видим противоположные вещи. А наблюдательный совет традиционно закрывает на это глаза», — заявил Витренко.

Такую закрытость и неподотчетность может демонстрировать только компания, которая уже по факту является государственной лишь формально. Соответственно, возникает вопрос: кому украинцы платят за газ, а РФ — за его транзит?