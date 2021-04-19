Задержанного на днях в связи с планами военного переворота в Белоруссии Александра Федуту порой представляют исключительно как литературоведа, пушкиниста. Но в его биографии есть и более интересные факты

Действительно, в библиографии к статье о нем в русской «Википедии» есть 6 монографий Федуты о литературе пушкинского времени.

И в «Фейсбуке» у него не только аккаунт, но и созданная в 2017 году группа «Книжные новости от @Александр Федута». Там сообщения о новых книгах на разных языках — отнюдь не массовых, а рассчитанных на утонченных знатоков. Например, в нынешнем марте Федута уведомлял о выходе таких изданий, как «Вертоград мой на горе высокой: символика растений в поэзии Вячеслава Иванова» или «Андрей Белый и Наташа Тургенева. Роман в письмах». А если немного покопаться, то можно найти такую запись от 4 мая 2018 года: «Война в Донбассе еще идет, а о ней уже пишут. "Hartowani ogniem. Ukraińskie siły specjalnego przeznaczenia w wojnie o Donbas" — "Закаленные огнем. Украинские силы специального назначения в войне за Донбасс". Выпускает польское издательство с показательным названием "Napoleon"».

Минск: путч провалился, но расслабляться рано © Santa Fe Relocation Services / flickr

Например, 20 февраля восторженно пишет, что «Владимир Зеленский внезапно ощутил себя президентом страны, находящейся в состоянии конфликта с Россией. Дальше все было по плану. Сначала были лишены лицензий на вещание три популярных новостных телеканала, контролируемые Виктором Медведчуком. А теперь Медведчука лишили возможности пользоваться собственностью, осуществлять банковские операции, а также отняли приватизированный им в 2014 году трубопровод».

Разумеется, Федута не задается неуместным для Запада и, очевидно, для себя вопросом, насколько правомерно бессудное наказание гражданина Украины и украинских телеканалов. Чтоб не зарождать подобные сомнения, он даже нигде не указывает, что это было сделано решением СНБО.

А в статье от 7 апреля, последней появившейся на «Белсате», пишет: «Формально ничего особого не произошло: у путинского кума депутата Верховной Рады Виктора Медведчука отобрали его собственные телеканалы, а взамен тот приобрел медиахолдинг порядком обедневшего зятя Леонида Кучмы — Виктора Пинчука».

Да, слух о приобретении Медведчуком ICTV запускал в минувшем году Саакашвили, после чего канал требовал опровержения, а 2 апреля этого года на украинском сайте «Комментарии» появилась публикация, где говорилось, что «в сети гуляет инсайдерская информация» о планах такой продажи. Как по мне, так это бред, но в любом случае только Федута превратил такие слухи в свершившийся факт, что говорит отнюдь не в пользу его уровня как эксперта, тем более что речь идет о лице, не только пишущем об Украине, но и поработавшем в этой стране.

Так, 22 февраля, в день завершения майданного переворота, он пишет в своем ЖЖ: «Тут в Беларуси начались инсинуации: не работаю ли я на Партию регионов? Нет, я не работаю на Партию регионов. Я работаю советником по пиару вице-президента крупной коммерческой структуры. По контракту я обязан соблюдать конфиденциальность и законодательство Украины. И это причина, по которой я в украинской политике не участвую. Никак».

Надо сказать, что и содержание его ЖЖ как до, так и после победы Майдана должно исключать подозрение в такой работе. Федута редко развернуто высказывал свою позицию, однако она достаточно ясна из характера ссылок и перепостов, к которым в основном его публикации сводятся.

Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Это «объективное объяснение» — статья Олега Дрюмы, где прозрачно намекается, что за трагедией стоят российские агенты, убивавшие куликовцев внутри Дома профсоюзов, — «группа "нелюдей", которые днем в центре убивали проукраински настроенных активистов, этим же вечером так же спокойно убивали и пророссийски настроенных граждан». Эта запись датирована 6 мая и является последней в ЖЖ Федуты на тему одесской трагедии. Именно ей он закрывает тему.

В конце мая 2014-го Федута заявляет, что покидает ЖЖ ради «Фейсбука». Порой он комментирует события на Украине в соответствующе настроенных белорусских СМИ, например 15 августа 2014 года на «Еврорадио»: «Как ненавидят жители Донбасса этих людей, тех, кто сейчас ходит по Донецку в военной, ополченца, сепаратистской форме… Россия пытается вывезти из зоны конфликта тех, кто эту кашу и заварил, и оставить обстрелянными и почти разрушенными Донецк и Луганск украинской армии — пусть они там выясняют отношения, кто в чем виноват». Как видим, прогноз не сбылся: слишком Федута выдавал желаемое за действительное.

В «Фейсбуке» Федуты подобных прогнозов я не встречал, вообще, собственное мнение он высказывал там крайне редко, ограничиваясь ссылками. Но, думаю, они говорят об этом деятеле даже больше его собственных статей.

В США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко © president.gov.by Вадима Трояна. 22 января 2015 года — ссылка на сообщение РБК-Украина «Силы АТО покинули аэропорт Донецка — "Азов"», которое предваряет коммент Федуты «Слава героям!». 16 апреля того же года — на материал «Украинской правды»: «Полк "Азов". Между старой и новой армией». 3 декабря 2015-го — на интервью главы «Азова» Андрея Билецкого «Левому берегу». 12 октября 2016 года — на материал Русской службы ВВС «Украинское движение "Азов" объявило о создании политической партии». 21 июня 2018 года — на материал радио «Свобода»* «Экскурсия в "Азов". Один день с украинским полком спецназначения».

Все это публикации, по сути, рекламного характера, отмывающие украинских нацистов. А ведь было и требование группы американских конгрессменов внести «Азов» в список террористических организаций, и немало статей в мейнстримной западной прессе (раз уж российской Федута не доверяет), рисующих эту организацию, и в частности Билецкого и Трояна, как правых экстремистов (они обычно и на русский переводились). Но ссылок на такие статьи в «Фейсбуке» Федуты не найти, что ярко демонстрирует его пристрастия.

Такие пристрастия, увы, нередкое явление и на Украине, и в Белоруссии. И хотя у большинства их носителей все ограничивается постами в соцсетях и разговорами со знакомыми, путь от симпатий к «Азову» к личному участию в кровавых заговорщических планах выглядит логично. Ну а в остальном, как говорится, следствие разберется.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.