Народный депутат Украины Николай Тищенко в разгар локдауна в Киеве устроил роскошную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Празднование состоялось не где-нибудь, а в гостинице в самом центре столицы

По сообщениям украинских СМИ, торжество по случаю 26-летия супруги Тищенко, модели и светской львицы Аллы Барановской, состоялось в ресторане киевского отеля Fairmont. На видео роскошно украшенный зал, дорого одетые гости, танцовщицы и живая музыка — для гостей пела украинская певица Катя Корецкая.

О том, что за стенами отеля на самом деле бушует пандемия, напоминает только мелькающий то тут, то там персонал — они единственные на этом «празднике жизни», кто носил защитные маски. В остальном Тищенко в очередной раз, не особенно скрываясь, нарушил правила локдауна: в Киеве продолжает действовать режим жесткого карантина, согласно которому работа ресторанов запрещена даже в гостиницах (исключение — утренние часы).

Один из помощников Тищенко на вопрос журналистов ответил, что торжество на самом деле проходило у четы дома, во что никто, естественно, не поверил — машину депутата в этот же день заметили у Fairmont.

По факту произошедшего уже открыто уголовное дело, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

«Нужно быть Колей»: Как народный депутат Тищенко на Украине карантин прекратил © Facebook, Николай Тищенко

В апреле 2020 года ресторан, несмотря на строгий карантин, продолжал принимать депутатов, бизнесменов и других ВИП-персон. По словам журналистов, которые около недели наблюдали за «Велюром», в заведении часто проходили праздники и, несмотря на то, что работало оно исключительно «для своих», туда регулярно заходили большими компаниями.

Гостями «Велюра» были приближенные к власти персоны, такие как нардеп от группы «За будущее» Антон Яценко, бизнес-партнер Игоря Коломойского и помощник народного депутата правящей партии Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист «Квартала 95» Александр Кабанов и другие.

Яценко на вопрос журналистов о своем визите в «Велюр» ответил: «Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан».

Тищенко обвинения в нарушении карантинных норм отрицал и заявлял, что «Велюр» не работает для посетителей — в нем проходят исключительно «личные встречи».

Тогда в адрес депутата в соцсетях посыпалось множество оскорблений — особенно происходящее возмутило тех, чей бизнес из-за карантина терпел убытки или вовсе обанкротился.

Еще до карантина Тищенко по скандальности опережал любого депутата из «Слуги народа», концентрируя на себе весь негатив и серьезно «выручая» коллег.

Даже первый день своей каденции он начал со скандала: тогда депутат обиделся на журналистку, которая пыталась выяснить у него, помнит ли он дату Иловайского котла. Впоследствии Тищенко прославится еще несколькими перлами, сравнив формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной кукле, а Украину — с насосом.

«Слуга народа» и полиция взялись за Тищенко после тусовки во время карантина © Facebook, NikolayTishenko Джокером. Представившись тогдашним генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, он выведал у Тищенко некоторые подробности личной жизни: депутат жаловался «Рябошапке» на то, как сильно страдает его имидж после прихода в Верховную Раду.

«Сначала я дурак, потом насос, потом наркоман, потом Добкин, потом с АТО — Ярошем за закон 2045-1 зарубился, теперь я смотрящий (речь идет о слухах о том, что Тищенко якобы назначен "смотрящим" за Киевом. — Ред.), скоро в пи***ы (геи. — Ред.) запишут…» — пожаловался Тищенко.

Похоже, со временем депутат перестал так сильно беспокоиться о своей «хромающей» репутации. Остается лишь ждать, как на это отреагируют коллеги в парламенте и смогут ли они публично осудить «гуляющего по граблям» Тищенко, на фоне которого любая их шалость выглядит абсолютной ерундой.