Между Россией и Чехией не без усилий администрации президента США Джо Байдена разгорелся серьёзный дипломатический скандал, причём надуманным основанием послужила история 2014 года с поставками вооружения для МВД Украины, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков

Понедельник, 19 апреля, должен был стать днём, когда отношения Москвы и Праги выйдут на новый уровень — вице-премьер Чехии, и. о. главы МИД Ян Гамачек должен был прилететь в российскую столицу на переговоры о возможности закупки вакцины от коронавируса «Спутник V», но в преддверии этого события ситуация кардинально изменилась, и вместо надвигающегося тепла наступило резкое похолодание. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Вспомнили спустя почти 7 лет

В субботу, 17 апреля, на экстренной пресс-конференции, в которой также принял участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых местные спецслужбы «определили как офицеров Службы внешней разведки и ГРУ». Как утверждает вице-премьер, республика сейчас находится в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления бывшего офицер ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

«На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования, должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, а именно её подразделения 29155, к взрыву боеприпасов во Врбетице (деревня в районе города Злин на востоке страны, инцидент произошёл в 2014 году. — Ред.). Был причинён огромный материальный ущерб, возникла серьёзная угроза для многих жителей, но прежде всего погибли два наших гражданина», — заявил Гамачек.

Естественно, на фоне такой смены риторики ни о каком визите в Москву на переговоры по «Спутнику V» речи быть не могло.

О в миг ставшем всемирно известным городе Солсбери чешский политик упомянул неспроста — в тот же день чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипаля, в розыск «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями», не уточнив, с какими именно. 18 апреля газета Lidové noviny, ссылаясь на спецслужбы республики, сообщила подробности этого дела: россияне якобы по предварительному запросу были допущены на территории склада боеприпасов в Врбетице 15 октября 2014 года, что доказывают снимки с камер наблюдения, и разместили там взрывное устройство, которое впоследствии сработало на следующий день, а должно было сработать позже — 3 декабря, после того как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада и поступит к заказчику из-за рубежа. Украинские СМИ нашли связь между отравлением Скрипалей и бегством Януковича © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В эфире информационно-публицистической программы «Вопросы Вацлава Моравца» чешского телевидения Гамачек подтвердил эту версию, уточнив, что та партия вооружения была предназначена болгарскому предпринимателю Эмилиану Гебреву, пережившего в 2015-м попытку отравления, в которой по классике жанра и без каких-либо доказательств обвинили Россию.

Однако, как сообщили сразу несколько чешских СМИ, конечным получателем оружия и боеприпасов была не Болгария, а Украина. По информации издания Irozhlas, склад в Врбетице не принадлежал Министерству обороны Чехии, им пользовалась коммерческая компания Imex Group, официально занимавшаяся торговлей оружием, а получателем взорвавшейся партии оружия значилась болгарская компания Emco, и обе компании принадлежат Гебреву. А он, как пишет издание Respect со ссылкой на правоохранительные органы Чехии, был одним из поставщиков товаров военного назначения для Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины, причём в разгар военного конфликта в Донбассе, то есть ещё в 2014 году, когда руководство правоохранительными органами страны уже взял на себя нынешний министр Арсен Аваков.

Указка из-за океана дотянулась до Чехии

Комментируя резко изменившуюся риторику Праги, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что чешские власти продемонстрировали отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двусторонних отношений с Москвой.

«Это тоже часть общей схемы — вассалитет XXI века. Соединённые Штаты Америки привели в действие — вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве — механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же: что Варшава, что Прага обслуживают интересы США», — заявила дипломат. Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

За два дня до Чехии персонами нон грата сотрудников диппредставительств РФ объявила Польша с формулировкой «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Захарова также обратила внимание на время, выбранное для антироссийского выпада Чехии, — через час после объявления о раскрытии спецслужбами РФ и Белоруссии плана по совершению госпереворота в Белоруссии, причём у одного из организаторов — юриста Юрия Зенковича — помимо белорусского есть американское гражданство.

«Они (власти Чехии. — Ред.) не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны. Зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно отвести внимание от фактологической информации. Всё, что было опубликовано по линии и российских компетентных органов, и соответствующих структур Беларуси, и заявления её президента, — вот эта часть была основана на фактах. Её нужно было перекрыть», — добавила официальный представитель МИД РФ.

В преддверии демарша Праги произошло ещё несколько событий, в канву которых высылка дипломатов вписывается как нельзя идеально. 15 апреля — через два дня после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным — президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций в отношении РФ. Как правило, европейские партнёры Вашингтона незамедлительно следуют его примеру и вводят аналогичные меры. Однако сейчас, как сообщил дипломатический источник российских СМИ в Брюсселе на условиях анонимности, Евросоюз не готов присоединяться к санкционной войне Штатов против России. Этот вопрос не входит в повестку дня саммита глав МИД ЕС, который пройдёт 19 апреля, хотя запланировано обсуждение ситуации на Украине, которая и стала первопричиной начала санкционного давления на Москву в 2014 году, а также история в Врбетице. Впрочем, такого сценария развития событий исключать нельзя, поскольку Гамачек в ходе видеоконференции призовёт коллег по ЕС и НАТО поддержать расследование обстоятельств взрыва на складе боеприпасов. Кроме того, подробную информацию об инциденте на следующем заседании Евросовета представит Андрей Бабиш. «Важно с него не слезть». Эксперт рассказал о «вилке», которую Россия поставила Байдену © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Если та или иная европейская страна предлагает в определённой ситуации ужесточить санкции, то, конечно, от этого предложения очень сложно внутри Европейского союза отмахнуться. Другое дело, что с точки зрения процесса принятия решений очень важна внутренняя конъюнктура и внутренний настрой Евросоюза, то есть такие вопросы не выносятся на обсуждение без предварительного согласования, без предварительной готовности введения новых санкций. Поэтому вопрос не в том, предложит ли Чехия ввести новые санкции, а в том, насколько аппарат ЕС и другие страны ЕС готовы идти на эскалацию отношений с Россией в этом конкретном случае», — сказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в комментарии РИА Новости.

Более того, первые последствия обвинения России, причём бездоказательного, в причастности к происшествию почти 7-летней давности уже есть — правительство Чехии исключит из числа участников тендера на строительство АЭС «Дукованы» «Росатом» — единственную в мире атомную госкорпорацию, которая реализует полный цикл атомных технологий от добычи урана до генерации электроэнергии и создания новых продуктов. Таким образом, за право построить АЭС в Чехии продолжат бороться американо-канадская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP.

В преддверии возможной личной встречи с Путиным Байден, как уверены эксперты, пытается повысить ставки, чтобы к началу переговоров уже иметь более выигрышную позицию и вынудить российскую сторону пойти на геополитические уступки. Поскольку со Штатами у России отношения практически сведены к нулю, американские власти пытаются надавить на Москву руками европейцев — они, хоть и поддержали в 2014 году санкционную волну, тем не менее, связи с РФ сохраняют, прежде всего в виде бизнес-проектов, в частности, «Северного потока-2» и строительства АЭС.