Не хотят платить, будем отбирать. Государство начинает новый этап отъема денег у населения

Исчерпав все остальные ресурсы, украинское государство обратило внимание на коммунальные платежи. Несмотря на то, что цены на ряд услуг ЖКХ на Украине выше, чем в гораздо более благополучной Европе, руководство страны намерено и дальше их повышать

Порошенко заплатил за коммуналку в марте $6,5 тысячи © Facebook, Петро Порошенко

Льготы — это несправедливо

Прошлогодний отчет Еврокомиссии показал, что цены на электроэнергию на Украине почти на 38% выше средней ее стоимости в европейских странах. Зато, по данным нашего Минфина, средняя зарплата в странах еврозоны составляет 1869 евро, а средняя зарплата на Украине — 361,7 евро (еще и снизилась по отношению к 2020 году на 7,3%). То есть зарабатывают граждане Украины едва ли 20% от заработка жителей еврозоны.

С 2016 по конец 2020 года существовало два электрических тарифа: первые 100 кВт/ч за месяц — по 90 копеек, а все, что выше, — по 1,68 грн. Вопиющая несправедливость такой системы, по мнению акционеров ООО «Украина», заключается в том, что тариф для олигарха и его завода почти в три раза выше, чем для наемного работника и его убогой советской двушки-трешки в спальном районе. Несправедливость аморальна и должна быть устранена. Ее частично и устранили.

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготы населению на первые 100 кВт/ч. Постановление должно было действовать до конца марта, но потом почему-то было продлено. В конце концов, ну чего мелочиться? В среднем украинское домохозяйство потребляет в месяц порядка 150 кВт/ч. Без льгот при таком потреблении оплата вырастет всего на 78 грн в месяц. Ерунда же. Как раз настолько, насколько зимой повысили минимальную пенсию, возросшую аж до 1934 грн.

Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, то акционеры, как правило, пользуются двумя: или снизить тарифы, чтобы люди начали платить хоть что-то, либо забирать последнее с помощью дубинки. Все, естественно, в рамках закона, который напишут в соответствии с выбранным способом.

Виноват Сорос

В доброго полицейского решила сыграть нардеп от «Слуги народа» из Запорожья Юлия Яцык. 16 января она подала законопроект о снижении тарифов на электроэнергию. Не для всех, конечно, это уж слишком. Для бытовых потребителей, которые потребляют до 100 кВт/ч в месяц (где она в XXI веке с компьютерами, холодильниками, водонагревателями, электрочайниками и т.д. вообще таких нашла?), для негазифицированных домов, многодетных семей, общежитий и для жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС. Все-таки «тоталитарные» советские атомные электростанции вырабатывают самую дешевую на Украине энергию, поэтому было бы справедливо уменьшить плату для указанной категории граждан. Тут же началось невиданное доселе сопротивление: особо сердобольный к многодетным матерям и старушкам-пенсионеркам нардеп Кучеренко из БЮТ тоже стал апеллировать к неизменному — справедливости. Согласитесь, не годится, если жители зоны АЭС разбогатеют на 78 грн, а жители зоны, скажем, ТЭС — нет. Пусть уже плохо будет всем, чтобы никто не обижался. Тем не менее, энергетический комитет Верховной Рады, где, конечно, заседают исключительно рабочие и пенсионеры с минималкой, законопроект рассматривал-рассматривал и к середине апреля скрепя сердце таки вынужден был рекомендовать его парламенту.

Ну а 13 апреля Рада взяла законопроект и провалила. Стараниями родной для Яцык правящей партии. 88 «слуг» воздержались. Видимо, не смогли решить, много это или мало — 78 грн. Нет, с одного человека, конечно, мало, а вот если с десятка миллионов домохозяйств, то прямо-таки приятная сумма набегает. Но что самое удивительное, согласно данным официального портала Верховной Рады, подавшая законопроект Юлия Яцык вообще не голосовала. То есть в зале она присутствовала, но голоса ее нет. Злые языки тут же стали обвинять Юлию в двурушничестве, но мы не такие, мы дадим ей оправдаться.

«У меня банально не сработал сенсор! — написала нардеп на своей странице в Facebook, отвечая на тонны вылившейся в ее адрес так сказать критики. — Суть в том, что мы голосуем двумя кнопками одновременно (сенсором и пультом), и если происходит сбой сенсора, то на экране отображается голосование, а в системе нет, но об этом ты узнаешь постфактум.

Не исключено, что так оно и было. Однако слитая в сеть переписка из чата фракции «Слуга народа» неизбежно поднимает вопросы. Так, в чате глава фракции Давид Арахамия написал: «По представлению Юлии Яцык голосуют только мажоритарщики, у которых в округе АЭС, другие «желтым», поскольку там еще куча других условий».

То, что граждан держат за скот, который надо лишь доить, это давно не секрет, но хоть бы следили за утечками со своих телефонов — неприлично как-то. Интересно, что почти все «слуги» из Запорожья таки проголосовали за законопроект своей коллеги. «Желтое» нажал только Сергей Штепа (тот самый свадебный фотограф), хотя в его округе нет никаких атомных электростанций, но есть завод «Мотор Сич».

Поэтому скорее всего Яцык действительно не смогла проголосовать из-за сбоя в технике, а ее голос все-равно ничего бы не решил. «После поддержки комитетом я обоснованно рассчитывала на поддержку проекта и залом, — написала она, объясняя произошедшее. — Но в последний момент включился Офис и «соросята», которые выступают за свободный рынок электроэнергии и против любых льгот и регулирования. Рассылку вы видели. Как я вижу, именно группа «соросят» не дала голоса».

Кошка бросила котят — это Сорос виноват. А мы хорошие, мы попытались, голосуйте за нас еще. Так бесславно закончился «пряник» от доброго полицейского, и злой полицай развернул «кнут».

Уважаемые люди хотят уверенности в завтрашнем дне

В Минэнерго уже давно говорят, что к лету тарифы по электроэнергии следует поднять до 3-3,5 грн, т.е. в два раза. И МВФ просит, и олигархам откуда-то надо «компенсировать» т.н. скидки по «зеленой» энергетике. Субсидии же, введением которых еще Порошенко объяснял, почему рост тарифов — это не страшно, а власти заботятся о людях, уже мало кому дают. Их постепенно отнимали то у одной, то у другой группы населения. И вот на следующий день после провала законопроекта Яцык, 14 апреля, Кабмин снова ужесточил требования при назначении субсидий. Теперь их не дадут владельцам банковских депозитов, покупателям иностранной валюты, путешественникам, которые в течение года пробыли вне пределов страны больше установленного срока, и даже получателям алиментов (хотя алиментами за коммуналку рассчитываться нельзя).

С теми же, кто не платит, пока в любом случае через суд. Но выиграть иск и получить деньги — не одно и то же. Пока государственный судебный исполнитель напишет письмо, пока ему ответят вежливым отказом, пока он еще раз напишет, пока поедет в казначейство, пока привезет оттуда бумажки в банк… в общем, слишком долго, а акционеры ООО «Украина» не привыкли ждать.

Еще в 2019 году заработала т.н. Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), по сути робот-коллектор. Но до нынешнего момента она позволяла арестовывать только счета должников по алиментам. Теперь с ее помощью можно выбить любой долг у несчастного гражданина. Семь банков уже подключились к системе, и еще 40 готовятся к подключению. Чтобы было еще проще, НБУ обязал банки предоставлять информацию о сумме средств на счетах должников по ЖКУ. Все, конечно, ради людей. Ведь зная сумму на счету, арестуют только сумму долга, а не весь счет. Цените нашу доброту, так сказать.

Ну а 6 апреля вступил в силу замечательный во всех смыслах приказ Минюста, согласно которому схема «сравнительно честного способа отъема денег у населения» такова:

— после решения суда исполнитель через АСИП требует информацию о банковском счете должника;

— банк в течение часа передает запрошенную информацию;

— исполнитель в этой же программе создает постановление об аресте средств, а банк его тут же выполняет;

— деньги принудительно списывают со счета должника и отправляют кому надо;

— если денег на счету не хватает, то можно взыскать половину зарплаты (столько раз, сколько нужно для погашения всего долга), а при некоторых обстоятельствах и всю зарплату прямо с зарплатной карты.

Верховная Рада отказалась снизить цены на электричество и газ для населения © rada.gov.ua

Чтобы никто не сказал «а мы не знали», Минюст разъяснил должникам по коммуналке, какую ответственность они несут перед нами, уважаемыми людьми: взыскание пени, отключение света, газа и всего остального, а если по состоянию на март текущего года долг превышает 120 тыс. грн, то и выселение. Это чертовски удобно, ведь полученная в наследство от бабушки трехкомнатная «сталинка» на рынке недвижимости может стоить 1,5 млн грн и больше (в зависимости от города и района), а тут 120 тысяч и до свидания. Правда, пока карантин, на единственное жилье можно наложить арест, а выселять из него запрещено. Так что придется подождать. Зато за время карантина у трудящихся граждан накопится столько долгов, что мы, уважаемые люди, сможем расселить в их изъятых квартирах не только всех своих родственников, но и всех своих домашних животных. Впрочем, породистый дог в «хрущевке» жить не должен, поэтому лучше отдать жилье несчастному гражданину обратно — только теперь в аренду.