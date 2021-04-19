Не хотят платить, будем отбирать. Государство начинает новый этап отъема денег у населения

Порошенко заплатил за коммуналку в марте $6,5 тысячи
Порошенко заплатил за коммуналку в марте $6,5 тысячи
© Facebook, Петро Порошенко
Учитывая, что «эффективные менеджеры» довели до ручки почти все, что могло бы приносить прибыль в ООО «Украина», а усугубившийся пандемией коронавируса очередной экономический кризис в капиталистической части мира добивает остатки былой роскоши, «лучшие люди» станы обратили пристальное внимание на источник доходов, не разработанный ещё до конца. Речь о коммунальных платежах.

Льготы — это несправедливо

Прошлогодний отчет Еврокомиссии показал, что цены на электроэнергию на Украине почти на 38% выше средней ее стоимости в европейских странах. Зато, по данным нашего Минфина, средняя зарплата в странах еврозоны составляет 1869 евро, а средняя зарплата на Украине — 361,7 евро (еще и снизилась по отношению к 2020 году на 7,3%). То есть зарабатывают граждане Украины едва ли 20% от заработка жителей еврозоны.

С 2016 по конец 2020 года существовало два электрических тарифа: первые 100 кВт/ч за месяц — по 90 копеек, а все, что выше, — по 1,68 грн. Вопиющая несправедливость такой системы, по мнению акционеров ООО «Украина», заключается в том, что тариф для олигарха и его завода почти в три раза выше, чем для наемного работника и его убогой советской двушки-трешки в спальном районе. Несправедливость аморальна и должна быть устранена. Ее частично и устранили.

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготы населению на первые 100 кВт/ч. Постановление должно было действовать до конца марта, но потом почему-то было продлено. В конце концов, ну чего мелочиться? В среднем украинское домохозяйство потребляет в месяц порядка 150 кВт/ч. Без льгот при таком потреблении оплата вырастет всего на 78 грн в месяц. Ерунда же. Как раз настолько, насколько зимой повысили минимальную пенсию, возросшую аж до 1934 грн.

Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги
Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
И проблема, конечно, не в том, что кто-то будет меньше есть, а в том, что с такими «рыночными» ценами люди уже «задолжали» начальничкам более 82 млрд гривен за жилищно-коммунальные услуги, из которых 8 млрд составил как раз долг за поставку и распределение электроэнергии. Не заплаченное акционерам ООО «Украина» — все равно, что украденное у них. Допускать такое нельзя, иначе населению может, не приведи Господь, прийти крамольная мысль, что акционеры предприятию не очень-то и нужны.

Если Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, то акционеры, как правило, пользуются двумя: или снизить тарифы, чтобы люди начали платить хоть что-то, либо забирать последнее с помощью дубинки. Все, естественно, в рамках закона, который напишут в соответствии с выбранным способом.

Виноват Сорос

В доброго полицейского решила сыграть нардеп от «Слуги народа» из Запорожья Юлия Яцык. 16 января она подала законопроект о снижении тарифов на электроэнергию. Не для всех, конечно, это уж слишком. Для бытовых потребителей, которые потребляют до 100 кВт/ч в месяц (где она в XXI веке с компьютерами, холодильниками, водонагревателями, электрочайниками и т.д. вообще таких нашла?), для негазифицированных домов, многодетных семей, общежитий и для жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС. Все-таки «тоталитарные» советские атомные электростанции вырабатывают самую дешевую на Украине энергию, поэтому было бы справедливо уменьшить плату для указанной категории граждан. Тут же началось невиданное доселе сопротивление: особо сердобольный к многодетным матерям и старушкам-пенсионеркам нардеп Кучеренко из БЮТ тоже стал апеллировать к неизменному — справедливости. Согласитесь, не годится, если жители зоны АЭС разбогатеют на 78 грн, а жители зоны, скажем, ТЭС — нет. Пусть уже плохо будет всем, чтобы никто не обижался. Тем не менее, энергетический комитет Верховной Рады, где, конечно, заседают исключительно рабочие и пенсионеры с минималкой, законопроект рассматривал-рассматривал и к середине апреля скрепя сердце таки вынужден был рекомендовать его парламенту.

Ну а 13 апреля Рада взяла законопроект и провалила. Стараниями родной для Яцык правящей партии. 88 «слуг» воздержались. Видимо, не смогли решить, много это или мало — 78 грн. Нет, с одного человека, конечно, мало, а вот если с десятка миллионов домохозяйств, то прямо-таки приятная сумма набегает. Но что самое удивительное, согласно данным официального портала Верховной Рады, подавшая законопроект Юлия Яцык вообще не голосовала. То есть в зале она присутствовала, но голоса ее нет. Злые языки тут же стали обвинять Юлию в двурушничестве, но мы не такие, мы дадим ей оправдаться.

«У меня банально не сработал сенсор! — написала нардеп на своей странице в Facebook, отвечая на тонны вылившейся в ее адрес так сказать критики. — Суть в том, что мы голосуем двумя кнопками одновременно (сенсором и пультом), и если происходит сбой сенсора, то на экране отображается голосование, а в системе нет, но об этом ты узнаешь постфактум.

Не исключено, что так оно и было. Однако слитая в сеть переписка из чата фракции «Слуга народа» неизбежно поднимает вопросы. Так, в чате глава фракции Давид Арахамия написал: «По представлению Юлии Яцык голосуют только мажоритарщики, у которых в округе АЭС, другие «желтым», поскольку там еще куча других условий».

Не хотят платить, будем отбирать. Государство начинает новый этап отъема денег у населения

То, что граждан держат за скот, который надо лишь доить, это давно не секрет, но хоть бы следили за утечками со своих телефонов — неприлично как-то. Интересно, что почти все «слуги» из Запорожья таки проголосовали за законопроект своей коллеги. «Желтое» нажал только Сергей Штепа (тот самый свадебный фотограф), хотя в его округе нет никаких атомных электростанций, но есть завод «Мотор Сич».

Поэтому скорее всего Яцык действительно не смогла проголосовать из-за сбоя в технике, а ее голос все-равно ничего бы не решил. «После поддержки комитетом я обоснованно рассчитывала на поддержку проекта и залом, — написала она, объясняя произошедшее. — Но в последний момент включился Офис и «соросята», которые выступают за свободный рынок электроэнергии и против любых льгот и регулирования. Рассылку вы видели. Как я вижу, именно группа «соросят» не дала голоса».

Кошка бросила котят — это Сорос виноват. А мы хорошие, мы попытались, голосуйте за нас еще. Так бесславно закончился «пряник» от доброго полицейского, и злой полицай развернул «кнут».

Уважаемые люди хотят уверенности в завтрашнем дне

В Минэнерго уже давно говорят, что к лету тарифы по электроэнергии следует поднять до 3-3,5 грн, т.е. в два раза. И МВФ просит, и олигархам откуда-то надо «компенсировать» т.н. скидки по «зеленой» энергетике. Субсидии же, введением которых еще Порошенко объяснял, почему рост тарифов — это не страшно, а власти заботятся о людях, уже мало кому дают. Их постепенно отнимали то у одной, то у другой группы населения. И вот на следующий день после провала законопроекта Яцык, 14 апреля, Кабмин снова ужесточил требования при назначении субсидий. Теперь их не дадут владельцам банковских депозитов, покупателям иностранной валюты, путешественникам, которые в течение года пробыли вне пределов страны больше установленного срока, и даже получателям алиментов (хотя алиментами за коммуналку рассчитываться нельзя).

С теми же, кто не платит, пока в любом случае через суд. Но выиграть иск и получить деньги — не одно и то же. Пока государственный судебный исполнитель напишет письмо, пока ему ответят вежливым отказом, пока он еще раз напишет, пока поедет в казначейство, пока привезет оттуда бумажки в банк… в общем, слишком долго, а акционеры ООО «Украина» не привыкли ждать.

Еще в 2019 году заработала т.н. Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), по сути робот-коллектор. Но до нынешнего момента она позволяла арестовывать только счета должников по алиментам. Теперь с ее помощью можно выбить любой долг у несчастного гражданина. Семь банков уже подключились к системе, и еще 40 готовятся к подключению. Чтобы было еще проще, НБУ обязал банки предоставлять информацию о сумме средств на счетах должников по ЖКУ. Все, конечно, ради людей. Ведь зная сумму на счету, арестуют только сумму долга, а не весь счет. Цените нашу доброту, так сказать.

Ну а 6 апреля вступил в силу замечательный во всех смыслах приказ Минюста, согласно которому схема «сравнительно честного способа отъема денег у населения» такова:

— после решения суда исполнитель через АСИП требует информацию о банковском счете должника;

— банк в течение часа передает запрошенную информацию;

— исполнитель в этой же программе создает постановление об аресте средств, а банк его тут же выполняет;

— деньги принудительно списывают со счета должника и отправляют кому надо;

— если денег на счету не хватает, то можно взыскать половину зарплаты (столько раз, сколько нужно для погашения всего долга), а при некоторых обстоятельствах и всю зарплату прямо с зарплатной карты.

Верховная Рада отказалась снизить цены на электричество и газ для населения
Верховная Рада отказалась снизить цены на электричество и газ для населения
© rada.gov.ua
Вопрос едва ли нескольких часов, и уважаемые люди получают им причитающееся. Каждому свое, красота! «Чтобы мы с вами, юридические лица, крупный бизнес, были уверены в одном: если мне должны деньги, но не хотят отдавать, я могу прийти в суд, получить решение, и оно будет быстро выполнено — либо добровольно, либо будет четкий алгоритм о принудительном исполнении», — прокомментировал схему отъема денег глава Директората правосудия и уголовной юстиции Минюста Александр Олейник. Вы поняли, мы с вами — юридические лица и крупный бизнес. Так и отлегло от сердца, что теперь должники-нищеброды от нас, приличных людей, не скроются. А то, что приличные люди месяцами задерживают работникам-нищебродам их нищенскую зарплату — это, конечно, другое, сами виноваты, надо было идти в бизнес и т.д.

Чтобы никто не сказал «а мы не знали», Минюст разъяснил должникам по коммуналке, какую ответственность они несут перед нами, уважаемыми людьми: взыскание пени, отключение света, газа и всего остального, а если по состоянию на март текущего года долг превышает 120 тыс. грн, то и выселение. Это чертовски удобно, ведь полученная в наследство от бабушки трехкомнатная «сталинка» на рынке недвижимости может стоить 1,5 млн грн и больше (в зависимости от города и района), а тут 120 тысяч и до свидания. Правда, пока карантин, на единственное жилье можно наложить арест, а выселять из него запрещено. Так что придется подождать. Зато за время карантина у трудящихся граждан накопится столько долгов, что мы, уважаемые люди, сможем расселить в их изъятых квартирах не только всех своих родственников, но и всех своих домашних животных. Впрочем, породистый дог в «хрущевке» жить не должен, поэтому лучше отдать жилье несчастному гражданину обратно — только теперь в аренду.

 

 