Однако за годы независимости машиностроение пришло в упадок и сейчас, похоже, доживает последние дни.
Украина практически утратила производства в наиболее наукоемких и высокотехнологичных секторах машиностроения, находившихся в зародышевом состоянии на момент развала СССР, таких как производство вычислительной техники, средств автоматизации, роботов и т.п. Также, к сожалению, утратили свои позиции приборостроение, производство оборудования для легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, уступив рынок зарубежным производителям.
Одной из главных проблем отрасли остается изношенность основных фондов — по некоторым данным, она составляет более 80%. Но новые промышленные предприятия на территории страны не возводились.
Элеваторы и хлебопекарни
В январе 2019 года, на излете своего президентства, Петр Порошенко хвастался в Давосе, что только за 2018 год на Украине было открыто 83 новых завода, а за 4 года построено 238 предприятий.
Впрочем, большая часть новых предприятий открывается именно в агросекторе. В этой отрасли экономики введены в эксплуатацию самые разные объекты — от огромных элеваторов до небольших хлебобулочных цехов. Как отмечают эксперты, это закономерно, ведь сельское хозяйство сохраняет статус самого прибыльного сегмента украинской экономики.
Например, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» ввел в эксплуатацию вторую линию перерабатывающего комплекса (в рамках второй очереди строительства фабрики). Сейчас Винницкая птицефабрика имеет статус самой мощной на Украине и второй по величине в Европе. Перспектива — крупнейшая птицефабрика в мире.
Харьковская «Агролига» открыла маслоэкстракционный завод с полным циклом переработки, от приемки до фасовки. Оборудование, установленное на заводе, позволяет помимо семян подсолнечника перерабатывать соевые бобы и рапс. Среди новостроек немало элеваторов.
В списке агропредприятий есть также весьма необычные — например, частный НИИ «Институт здоровья растений» с комплексом современных лабораторий в Черкасской области. В разных регионах введены в строй современные предприятия по переработке зерновых и овощей, производству жидких удобрений, фасовке средств защиты растений.
Американская компания Burisma Group начала в Харьковской области эксплуатацию новой установки на базе безотходной технологии добычи попутного и природного газа путем полной герметизации системы сбора и ликвидации выбросов в атмосферу.
В 2018 году терминал в николаевском порту «Ольвия», построенный литовской компанией BT Invest и компанией «Евровнешторг», обработал первое судно. Сумма инвестиций составила $30 млн.
Группа компаний Allseeds инвестировала $200 млн в новый маслоэкстракционный завод и терминал по перевалке растительного масла в порту «Южный».
Американский агрогигант CARGILL стал одной из первых иностранных компаний, открывших производство на Украине. Сейчас компания — один из лидеров украинского рынка подсолнечного масла и регулярно входит в десятку крупнейших экспортеров и зерновых. С 2016 года компания инвестирует в строительство перевалочного терминала в порту «Южный» Одесской области. В 2018-м Cargill запустила первую очередь комплекса. Общая сумма инвестиций — $150 млн.
Американская корпорация Bunge — один из крупнейших в мире зернотрейдеров и производитель растительного масла — зашла на Украину в 2002 году. Самый известный бренд Bunge на украинском рынке — ТМ «Олейна». В 2018 году Bunge-Украина инвестировала $180 млн в новый масляно-перегрузочный завод в Николаевской области. Новый комплекс включил в себя завод по производству растительного масла и терминал по перевалке масла. В 2019 году совместно с группой компаний Dacsa Bunge инвестировала $14 млн в строительство в Винницкой области крупнейшего в стране завода по переработке кукурузы, мощностью в 300 т кукурузной крупы в сутки.
Но есть и совсем мелкие производства, которые украинские власти выдают за величайшие достижения. Так, в 2015 году в Черниговской области был запущен первый завод полуфабрикатов для изготовления картофеля фри компании «Интерагросистема». Предприятие может перерабатывать до 100 тыс. тонн картофеля в год. Количество новых рабочих мест — 50 постоянных и более ста сезонных (посадка, уборка и сортировка картофеля). А в 2016 году в Ровенской области открыли завод «Украинские лесопилки». Предприятие мощностью 300 тыс. кубометров пиломатериалов в год создало аж… 150 рабочих мест. Вложено в него было 20 млн евро инвестиций, и оказалось, что это один из самых масштабных инвестиционных проектов в Ровенской области за последнее десятилетие.
Энергетика
Независимая Украина получила в наследие от Советского Союза централизованный электроэнергетический комплекс с господствующей ролью ядерных и угольных электростанций. Основное количество ТЭС было построено в 1950-1960-е годы, АЭС — в 1970-е и 1980-е. Ныне большинство энергоблоков угольных ТЭС давно превысили проектный срок эксплуатации и имеют одни из самых низких технико-экономических и экологических показателей в мире. Большая часть энергоблоков АЭС тоже исчерпала свой первоначальный проектный срок эксплуатации в 30 лет. Их работу сейчас продлевают, но планов постройки новых энергоблоков АЭС у Украины нет.
Зато настоящий бум переживает «зеленая энергетика». С 2010 года, когда на Украине начала развиваться возобновляемая энергетика, тысячи инвесторов вложили более 10 млрд евро в украинскую индустрию ВИЭ. По результатам 2019 года был зафиксирован очередной рекорд: в стране было построено 4505 МВт новых альтернативных источников энергии, что позволило увеличить их общую мощность до 6779 МВт.
Рекорд, впрочем, никакой радости у игроков энергорынка не вызвал. В украинской энергосистеме растет критическая доля возобновляемой генерации, которую нечем балансировать и оплачивать. Дефицит регулирующих мощностей украинской Объединенной энергосистемы составляет более 2000 МВт, а доля «зеленой» генерации уже превысила 13%. А значит, дефицит будет нарастать.
Для регулирования работы общей энергосистемы используются гидроаккумулирующие электростанции. Сейчас Украина строит на реке Днестр в Черновицкой области самую большую гидроаккумулирующую станцию в Европе — Днестровскую ГАЭС. Строительство первой очереди Днестровской ГАЭС началось еще при СССР, в 1989 году, пуск первого агрегата состоялся в 2009 году, второго — в 2013 году, третьего — в 2015-м.
В 2017 году начато строительство четвертого агрегата, и «Укргидроэнерго» сохраняет планы по завершению его строительства в 2020 году, несмотря на задержки с поставкой оборудования из-за COVID-19. А к 2026 году планируют построить еще три. Всего будет семь гидроагрегатов общей мощностью 2100 МВт. Сегодня мощность в генераторном режиме составляет чуть более 950 МВт.
Автопром
В автомобилестроении все более чем скромно. Когда речь заходит об украинском автопроме, всегда возникает вопрос: почему на Украину, как в соседние страны, не стремятся инвесторы? На самом деле заинтересованные в производстве автомобилей иностранные компании неоднократно приезжали и на ЗАЗ, и на Украину. По информации ассоциации «Укравтопром», в разные годы проходили переговоры с десятками иностранных автопроизводителей на предмет организации производства автомобилей на Украине.
На Украине думали открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Renault, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Но все они ушли в другие страны, где есть благоприятный инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. На Украине по-прежнему нет инвестиционных условий. И при существующем уровне защиты рынка нет никакого смысла открывать здесь производство автомобилей.
Так что Украине приходится довольствоваться скручиванием кабелей для иностранных авто. В 2016 году во Львове заработал завод Fujikura. Предприятие производит автопроводку для автомобилей марки Volkswagen. Объем производства составляет до миллиона штук кабелей в неделю.
ГП ПО «Карпаты» открыли три производственные линии по изготовлению запчастей к автомобилям Skoda. Всего лишь запчастей! А во Львовской области в районном центре Буск начало работу предприятие, которое специализируется на изготовлении навесного оборудования для землеройной техники. Сумма привлеченных инвестиций составила всего 10 млн грн.
Фармация
Вложения в машиностроение не сравнить с инвестициями в производство лекарств: в декабре 2018 года ПАО «Фармак» открыло новое производство по изготовлению твердых лекарственных средств. Проект обошелся компании в 20 млн евро.
В 2016 году в Белой Церкви был построен современный биофармацевтический НПК «Биофарма». Это первое фармацевтическое производство, построенное в стране с нуля за последние годы. Предприятие было создано на средства — более $40 млн — украинских и иностранных инвесторов за рекордно короткий срок — 1,3 года. Завод соответствует современным нормативным требованиям и требованиям GMP (Good Manufacturing Practice).
Вторая очередь НПК, завод-фракционатор, был запущен в 2019 году. Завод производит альбумин (препарат для восстановления и поддержки циркуляции крови при ранениях и травмах), иммуноглобулин (белки крови) и фактор VIII (препарат для больных гемофилией). Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год.
Металлургия — от большого к малому
В 2008 году в Курахово Донецкой области построили с нуля сталеплавильный комплекс ООО «Электросталь». Предпосылкой к созданию нового метзавода небольшой мощности стал дефицит стальной заготовки, который в начале 2000 года стал испытывать ОАО «Донецкий металлопрокатный завод». Для обеспечения своего производства собственной непрерывнолитой заготовкой акционерами ДМПЗ в 2005 году было принято решение о строительстве нового сталеплавильного комплекса.
При этом отличительной чертой и большим конкурентным преимуществом «Электростали» стали использование нового современного оборудования и расположение в непосредственной близости от тепловой электростанции.
В 2009 году список украинских мини-миллов пополнил обновленный завод «АзовЭлектроСталь». Реконструкция предприятия проводилась с целью обеспечения стальным литьем машиностроительных цехов концерна «Азовмаш», а также для работы со сторонними потребителями.
В конце того же 2009 года завершились работы на еще одном заводе: ООО «ТСА-Стил Групп» на базе бывшего Павлоградского завода технологического оборудования построило сталеплавильный комплекс годовой мощностью около 250 тыс. т.
В 2012 году в Днепропетровске на Нижнеднепровском трубном заводе открыли новый электросталеплавильный комплекс «Интерпайп Сталь», на строительство которого ушло 5 лет и $700 млн. Президент Украины Виктор Янукович, присутствовавший на открытии комплекса, заметил, что «за последние 40 лет это первый завод, который построен с нуля по самым современным технологиям».
Это ключевой проект для «Интерпайп». Он был задуман в свое время для замены устаревших мартеновских печей и обеспечения трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой. Мощность завода — 1 млн 320 тыс. тонн в год, что делает его крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе.
В 2016 году торжественно объявили о запуске нового литейного завода. Холдинг «Эльворти Груп» ввел в эксплуатацию литейный завод «Металит» в Кировограде, инвестировав в предприятие около 120 млн грн. Завод «Металит» находится на территории завода «Красная звезда», входящего в структуру «Эльворти Груп», и построен на базе бывшего литейного цеха предприятия.
Благодаря открытию предприятия, в Кировограде трудоустроено около 190 человек. Завод не имеет аналогов на территории Украины — новое производство позволит специалистам осуществлять переработку металла в чугун.
По пути дальнейшей деиндустриализации
Как известно, чем больше предприятий производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, тем сильнее и успешнее экономика страны. Глядя на карту новых предприятий, нетрудно заметить, что это в основном производства по обслуживанию агросектора и переработке сельхозпродукции. То есть Украина движется в направлении «аграрной сверхдержавы» (выражение бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта).
Украина фактически потеряла высокотехнологичные индустрии. Так, «Южмаш», гигантское ракетно-космическое предприятие, после 2014 года оказался на грани исчезновения. До 2014 года концерн «Антонов» был по всем показателям лучшим в украинском авиапроме. В 2016-м завод не выпустил ни одной новой машины. Вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржуек для обогрева военнослужащих передовой линии фронта на Донбассе. Вскоре завод и вовсе остановил работу из-за прекращения финансирования, а сейчас объявил себя банкротом.