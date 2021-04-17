Тошнотворные блюда мира. Что лучше вообще не есть

Наверное, каждый любит вкусно поесть, в то же время у всех есть нелюбимые блюда. Вот у журналистов нашего издания они вполне себе безобидные и привычные

Женский праздник: что съесть, чтобы всегда «цвести» © СС0, pixabay

Журналисты Украина.ру подготовили для любителей пощекотать свои языковые сосочки подборку самых противных блюд мира. Не рекомендуем читать на полный желудок.

Касу марцу

Этот овечий сыр производят в Сардинии (Италия). Название переводится как «гнилой сыр». Есть его лучше, прикрыв глаза. И вовсе не из-за копошащихся в нем живых личинок сырной мухи (именно они ускоряют процесс ферментации продукта). Дело в том, что личинки способны выпрыгивать из блюда прямо в лицо едоку. Гурманы едят касу марцу, не очищая его от личинок. Правда, экзотические вкусовые ощущения могут дополняться аллергическими реакциями и даже заражением кишечника.

Птичьи гнезда

Один из самых дорогих супов в мировой кухне готовится из гнезд саланганов (вид стрижей). У этих птиц особая питательная слюна, с помощью которой они строят свои гнезда. Их едят во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Сингапуре, это ценный деликатес. Килограмм таких гнёзд стоит больше двух тысяч долларов. Обычно из них варят суп, он похож на тягучую слизь.

Кивиак

У эскимосов считается праздничным блюдом. Готовят его заранее: в шкуру тюленя помещают около четырёхсот чистиков (небольшие северные морские птицы), выпускают из шкуры воздух, запечатывают её салом и зарывают в землю под гнёт на несколько месяцев. Ферменты, разлагающие тушки птиц, перерабатывают также и кишки тюленя. Получается смесь, по вкусу напоминающая очень острый сыр.

Мышиное вино

Готовят этот «напиток богов» в Корее и Китае. Предполагается, что он лечит от всего — от кашля и простуды до сбоев в работе печени. Рецепт приготовления довольно прост: из риса выгнать вино, двух-трехдневных мышат опустить туда же, и хранить в сухом и темном месте до года.

«Три писка крысы»

Дальше в нашем списке опять же несчастные грызуны и блюдо под названием «три писка крысы». Для него требуется всего ничего — какой-нибудь соус и… беременная крыса. Считается, что первый писк слышен, когда на тарелку палочками кладут эмбрион, второй — когда эмбрион макают в соус, третий, сами понимаете, где… В Китае к императорскому столу это блюдо подавали в особо торжественных случаях.

«Трепещущие» лягушки

В Китае, Японии и Вьетнаме довольно популярно блюдо, главный ингредиент которого — живая лягушка. Чаще всего «лакомство» готовят из специально выращенных лягушек, процесс его приготовления не сложен — с лягушки снимают кожу, потрошат, затем разрезают на куски и выкладывают на тарелку с гарниром, главное украшение деликатеса — ещё живая лягушачья голова. Иногда в качестве «изюминки» отдельно подают бьющееся сердце.

Тунцзыдань

В переводе с китайского название этого блюда означает «Яйцо мальчика». Нет-нет, это обычные куриные яйца. Однако варят их в моче, собранной исключительно у мальчиков, не достигших возраста половой зрелости. После закипания жидкости на яйцах надбивают скорлупу, чтобы моча проникла внутрь. Когда скорлупа растрескивается, тунцзыдань, считается готовым к употреблению.

Обезьяний мозг

На юге Китая спокойно можно купить в магазине обезьяний мозг, сварить его, а на ужин подать всем родным. Раньше в Китае ели живые мозги обезьян, но это, к счастью, посчитали варварством и запретили. Однако существуют рестораны, где до сих пор можно найти несчастную обезьяну, которую постигнет эта ужасная участь.

Хаукарль

Полярная акула в свежем виде к употреблению в пищу непригодна, в её мясе слишком много мочевины, так как у рыбы отсутствуют мочевыводящие пути. Зато в подтухше-вяленом виде — в самый раз. В Исландии тушу гренландской акулы разрубают на куски, складывают в контейнеры с отверстиями, чтобы отравленные соки из мяса свободно вытекали. Так акула готовится от 6 до 8 недель. Потом куски рыбы вялят в течение 2-4 месяцев. Корочку, которая образовалась в процессе, срезают. После можно наслаждаться удивительным вкусом. Запах вот только подкачал…

Жаркое из кобры

Во вьетнамской деревеньке Ле Мат в 7 км от Ханоя выращивают и готовят змей. Жаркое из кобры готовят прямо при клиентах: сначала достают змею из клетки, дергают её, чтобы она разозлилась и раскрыла свой «капюшон». Тут же убивают и разделывают, в первую очередь выдавливают яд из зубов, потом отрезают голову, сцеживают кровь (ее потом мешают со спиртом и пьют), достают сердце. Самые сильные духом люди съедают сердце, считается, что оно придает человеку сил и храбрости. Впечатлительные же могут просто отведать жаркое с коброй.

«Блэк айвори»

«Блэк айвори», или «чёрный бивень», — сорт кофе из зерен арабики, пропущенных через пищеварительный тракт слонов. Слон вкушает зёрна кофе, переваривает их, а следом идёт какая-нибудь жена слоновьего погонщика и собирает «облагороженный продукт». «Блэк айвори» считается самым дорогим сортом кофе в мире — больше тысячи долларов за килограмм. И, кстати, 8% доходов от продаж этого кофе направляются фондом Golden Triangle Asian Elephant Foundation на ветеринарную помощь слонам.