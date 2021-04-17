Белорусские звезды в российском кино

На наших телеэкранах можно увидеть внушительное количество артистов, которые родились и выросли в Белоруссии, но благодаря российскому кинематографу стали звездами на всем постсоветском пространстве

Статистика и реальность. Сколько белорусов на самом деле говорят на русском языке © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Геннадий Овсянников

Белорусский артист Геннадий Овсянников родился в 1935 году в белорусском Могилеве, в 1957 году окончил Белорусский театрально-художественный институт в Минске. Прославился артист еще в советское время, сыграв в довольно известных кинокартинах: «Три веселые смены», «Долгие версты войны», «Последнее лето детства», «Обелиск» и «Пламя».

Еще с первых ролей за артистом закрепился образ мужественного и простого человека, поэтому его часто приглашали играть в военных фильмах.

После распада СССР он остался жить и работать в Минске, тем не менее регулярно снимался в российских сериалах и кинофильмах. В его послужном списке есть «Каменская», «Мужчины не плачут», «Зал ожидания», «Она не могла иначе». Артист представал в них в довольно разных образах — от профессора и судьи до завхоза и работника железнодорожного вокзала. И с каждой ролью справлялся на отлично.

Геннадий Гарбук

Артист Геннадий Гарбук родился в 1934 году в деревне в Витебской области БССР. В конце 1950-х окончил Белорусский театрально-художественный институт в Минске, оставшись там после учебы работать в местном театре.

Широкой публике артист стал известен после съемок в таких культовых кинофильмах, как «Белые росы» (он там сыграл старшего брата главного героя в исполнении Николая Караченцова), а также «Государственная граница» и «Знак беды».

После распада СССР белорусский артист регулярно снимался в российском кинематографе. Среди наиболее известных фильмов и сериалов можно выделить такие как «Брестская крепость», «На безымянной высоте», «Поп», «Царь», «Мухтар. Новый след».

Геннадий Гарбук скончался в 2018 году в возрасте 83 лет в Минске.

Александр Дедюшко

Постоянным участником российских кинофильмов и сериалов в жанре криминала, детектива и боевика был актер Александр Дедюшко, который родился в 1962 году в Волковыске, что на западе Белоруссии. У него не получилось сразу поступить в институт, он некоторое время после школы работал автослесарем, служил в армии, и лишь в 21 год поступил в Нижегородское театральное училище.

Последняя советская киноэпопея. 30 лет «Войне на западном направлении» © скриншот видео Золотая коллекция русского кино

В 2007 году Дедюшко вместе с семьей погиб в автокатастрофе. ФСБ России посмертно наградило актера премией за то, что он формировал положительный образ сотрудника силовых структур на телеэкране.

Ирина Медведева



Молодая белорусская актриса Ирина Медведева стала известна в России благодаря участию в скетч-шоу «6 кадров», которое полюбилось миллионам зрителей. Помимо этого актрису запомнили и по ролям в известных российских сериалах, таких как «Кадетство» и «Глухарь».

Ирина Медведева родилась в белорусском Бобруйске, окончила в Минске местную Академию искусств, некоторое время работала не белорусском телевидении, однако позже переехала в Москву, когда там появились карьерные возможности.

Вадим Галыгин

Без Вадима Галыгина, наверное, сложно представить российский Comedy Club. Тем не менее, он успел себя проявить не только в качестве юмориста, но и способного актера, сыгравшего в сериале «Однажды в России», а также в следующих комедийных фильмах: «Деффчонки», «Zомбоящик», «Упыри».

Как снимали "Два товарища", ага © vokrug.tv

Артист родился в белорусском Борисове и даже окончил там Минское высшее военное командное училище. Однако отказался от карьеры военного и отправился в Москву, где занялся тем, что его увлекало с детства, — выступлениями на сцене.

Ольга Фадеева

Актриса Ольга Фадеева стала знаменитой на территории экс-СССР после того, как сыграла роль медсестры и возлюбленной одного из главных героев в российском сериале «Солдаты». Она сыграла и в других рейтинговых кинокартинах: «Цыганки», «Не жалею, не зову, не плачу», «Ласточка».

Фадеева родилась в 1978 году в Минске. После школы окончила Белорусскую академию искусств, после чего выступала в местном театре. В 2004 году её позвали сниматься в сериале «Солдаты», что в корне изменило её жизнь. Теперь она проживает в Москве.

Кирилл Дыцевич

Актеру Кириллу Дыцевичу всего 28 лет, но он уже успел полюбиться многочисленным зрителям по всей территории бывшего СССР и сыграть ряд главных ролей в рейтинговых сериалах: «На краю» и «Ради любви я всё смогу». Помимо этого в послужном списке актера есть роли в сериалах «Долгая дорога», «Большая игра», «Домработница», «Дочь за отца» и многих других. Всего у молодого артиста уже более 30 ролей в кинолентах России, Украины и Белоруссии.

Родился Дыцевич в 1992 году в городе Береза, что в Брестской области. Однако после школы сцена была лишь его хобби — будущий актер учился в Минском политехническом университете. Лишь немногим позже он стал серьезнее заниматься съемками и окончил Белорусскую академию искусств, после чего стал заниматься съемками в кино и музыкой.