Кабин ужесточил отбор получателей жилищных субсидий, президент Зеленский анонсировал разработку закона об ограничении влияния олигархов, Нацбанк резко повысил учетную ставку и ухудшил прогноз роста экономики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий

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В частности, документом предлагается:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности, при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

«Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Напомним, в марте премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

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По состоянию на 1 апреля Министерство соцполитики профинансировало 99% от запланированных выплат за первый квартал 2021 года. В частности, для выплат льгот и жилищных субсидий ушло 18,3 млрд грн (50 млрд руб.).

Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг, 15 апреля, считает необходимым разработать законопроект о статусе олигархов, который позволит резко сократить их влияние на экономику и политическую жизнь Украины.

«Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас на Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов — что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, «воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя».

Напомним, ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины запустил широкий процесс «деолигархизации» в стране. По словам Устенко, у Зеленского «есть чёткая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом».

Ранее Зеленский заявил о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.

Нацбанк второй раз с начала года повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение с пятницы, 16 апреля, повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

«Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращении ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года. В I квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов», — заявил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, по итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция — до 5,9%.

Инфляционное давление сформировало подорожание отдельных продуктов питания и топлива, а также потребительский спрос. Одновременно инфляцию сдерживали ограничения цены на газ.

Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне.

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Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

Кроме того, из-за потерь экономики, связанных с усилением и продолжением карантина, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

«По нашим оценкам, в I квартале 2021 года ВВП Украины несколько сократился. Во-первых, на это повлияло введение новых карантинных ограничений, которое привело к угнетению деловой активности. Во-вторых, эффект от низших прошлогодних урожаев, что сказалось на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота. В-третьих, восстановление экономики сдерживали усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России. Кроме того, сложные погодные условия в январе-феврале ослабили показатели строительства и транспорта», — рассказал Шевченко.

По его словам, начиная со II квартала экономика Украины вернется к устойчивому росту.

Напомним, в марте 2021 года правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор был готов при необходимости повышать ставку и дальше.