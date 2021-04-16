Прошедшая неделя была крайне напряжённой психологически, однако именно она дала надежду на разрешение нынешнего глобального кризиса путём переговоров. Во всяком случае начавшийся диалог президентов США и России создал основания для осторожного оптимизма. Хотя пока трудно сказать, как события будут развиваться в дальнейшем

Так или иначе, но в Донбассе продолжаются военные приготовления — окна в Донецком горсовете закладывают мешками с песком, проводятся учения по гражданской обороне. Последнее важно, поскольку в собственной квартире опять погиб мирный житель. Его звали Юрий. Об убитом в собственной квартире жителе Донецка © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Эпидемия, вакцинация и карантин

На утро 16 апреля в стране заразились коронавирусом 1 921 244 человека. Недельный прирост составил 97 570 человек. На предыдущих неделях — 112 и 96,9 тыс.

Умерли 39 096 человек. Недельный прирост составил 2715 человек. На предыдущих неделях умерли 2,7 и 2,2 тыс. человек. Суточная смертность приближается к 500 случаям, что соответствует уровню, например, Турции, население которой 82 млн.

Вылечились 1 465 820 человек. Недельный прирост составил 91 969 человек, в то время как на прошлой неделе — 40,5 тыс., на позапрошлой — 43,2 тыс.

Единовременно болеет 416,3 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 375,2 тыс.

По состоянию на 14 апреля с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 419 295 человек, всего за неделю — 66,1 тыс., в то время как на прошлых неделях — 104,4 и 93,1 тыс. Обе дозы вакцины получили пять человек.

На прошедшей неделе на Украину завезли китайскую вакцину. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что украинская дипломатическая делегация предложила провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса в Украине (как известно из высказываний президента Зеленского, украинцы не кролики, и это правда — израильтяне завершили этап испытания на животных ещё в прошлом году).

Общенациональный локдаун по-прежнему не вводится, но на местах карантинные меры усиливаются. Например, в Киеве карантин продлён до 30 апреля и, как предполагается, будет ещё продлён до 10 мая (чтобы заблокировать демонстрацию 9 Мая). Виталий Кличко призвал ввести общенациональный локдаун, за что был подвергнут критике.

Отдельная дискуссия была связана с авиасообщением с Турцией, от которого отказалась Россия.

Владимир Зеленский заявил: «Эрдоган поддерживает нашу независимость, наш суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что будет ограничивать туристов или туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их дело. А я думаю, что нужно, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию».

На сайте СНБОУ указано, что 13 апреля в Турции выявлено свыше 100 тыс. случаев заболевания в сутки (на Украине на прошедшей неделе суточное число заболевших не достигало 20 тыс.) и свыше 500 умерших.

Владелец туристической компании Сергей Белашко так описал настроения в профессиональной среде:

«Девахи-продавахи вспоминали, как славно было при "помидорных санкциях" 2016-го, когда они чувствовали себя в Турции, "как в настоящей загранице", ибо в отелях не было "этих ужасных русских", только почтенные представители цивилизованных европейских народов.

А сегодня на болотах с самого утра стоит вой: турецкие отели откладывают открытие до 1 июня, отменяют концертные программы "рашинских звйозд" и снижают цены на апрель-май. Девахи-продавахи в шоке и возмущении — они же толкали туры "под Лепса", и у "меломанов", существенно переплативших за раннее бронирование, возникают к ним неприятные вопросы».

Внешнеполитический кризис

То, что США и Украине не удалось достичь своих целей путём демонстративных военных приготовлений, стало очевидно ещё на прошлой неделе. Более того, ситуация для США и союзников оказалась не очень хорошей.

Россия продемонстрировала, что готова решить проблему Донбасса военным путём. Причём Киев был предупреждён, что речь не идёт о частной операции, вроде «крымской весны» 2014 года. Во всяком случае слова относительно краха украинской государственности выглядели именно так.

Практически одновременно появились сигналы относительно готовности КНР решить вопрос восстановления территориальной целостности — начались демонстративные приготовления к высадке на Тайвань.

Для США эта ситуация оказалась очень неуютной — защищать одновременно Украину (которой США ничего не должны) и Тайвань (который США очень нужен для сохранения влияния в Юго-Восточной Азии) одновременно не получается. Тем более нежелательно доводить дело до ядерного конфликта — проведённые в 2014 году учения показали, что Россия сохраняет возможности для нанесения США неприемлемого ущерба даже в случае успешного первого удара со стороны США. С тех пор ситуация для США только ухудшилась, так что интерес демократической администрации к договору СНВ-III вполне объясним.

В общем, США были вынуждены пойти на уступки, причём необходимость была доведена и до украинской власти.

В результате на протяжении недели:

— высшие должностные лица Украины сделали ряд заявлений, смысл которых сводился к тому, что Украина не намерена решать проблему Донбасса военным путём;

— Байден позвонил Путину с предложением лично встретиться;

— американские военные корабли отказались от захода в Чёрное море (командование ВМС США не смутило даже то, что выглядело это как реакция на начавшиеся учения ЧФ России);

— по имеющимся утечкам, в ходе беседы Зеленского и Макрона последний будет убеждать украинского президента продолжать переговоры в минском и нормандском формате;

— Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Украины приехать на первый саммит «Крымской платформы», генсек НАТО Йенс Столтенберг ушёл от ответа на прямой вопрос Дмитрия Кулебы относительно возможного членства Украины в альянсе, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу официально заявил, что Анкара не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной (список «зрад» можно продолжать и Зеленский в интервью «Фигаро», опубликованном 16 апреля, не скрывал своего раздражения этими сигналами).

Впрочем, некоторые факты общей тенденции противоречат. Например, руководитель украинской военной разведки заявил, что сосредоточение российских войск в приграничных районах закончится к 20 апреля, и тогда, дескать, можно ждать настоящего обострения. США же ввели новые санкции против России за организацию хакерских атак. Впрочем, Байден от идеи широкого диалога с Россией не отказывается, просто он не может позволить себе вести переговоры не с позиции силы.

В общем, как кто-то написал, при помощи доброго слова и двух общевойсковых армий можно добиться большего, чем при помощи просто доброго слова.

Вокруг СНБОУ

На прошлой неделе заседание СНБОУ не состоялось. Но это никого не заинтересовало, поскольку Совет неожиданно утратил статус «непредсказуемого и абсолютно рандомного (случайного) органа исполнения наказаний» (Александр Зубченко).

Дело в том, что ещё до заседания стало известно, что оно будет посвящено введению санкций против «обнальщиков» и «скрутчиков». Речь идёт о бизнесменах, предоставляющих специфические услуги в финансовой сфере, например, незаконного возврата налога на добавленную стоимость.

Всю неделю обсуждались списки махинаторов, против которых будут введены санкции, а 14 апреля появились слухи относительно того, что против фигурантов предыдущего заседания СНБОУ введены специфические меры. Якобы были лишены украинского гражданства Вадим Альперин, Араик Амирханян и Александр Еримичук. Против первого и последнего ранее были введены санкции.

Формально это решение не связано с санкциями СНБОУ. По украинскому законодательству двойное гражданство запрещено, и наличие второго гражданства является основанием для лишения человека гражданства Украины. В данном случае второе гражданство присутствует у всех трёх людей, соответственно израильское, армянское и румынское. Теперь им грозит высылка и запрет на въезд в страну.

Правда, как говорят, это не отразится на их способности «решать вопросы». И самое главное — лишение Альперина гражданства и тем более его депортация на корню рубят дело, заведённое против него НАБУ (оно судебной перспективы всё равно не имело, но с НАБУ пришлось бы делиться).

Другое дело, что удивительна выборочная политика.

С одной стороны, Игорь Коломойский публично признавался, что помимо украинского гражданство у него так же есть гражданство Израиля и Швейцарии. Власть обязана реагировать, тем более что реакции от неё жаждет посольство США.

С другой стороны, бывший первый зампред главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что второе гражданство есть у самого Владимира Зеленского и он готов предоставить соответствующие документы политику, который согласится их опубликовать (модель отношений Александра Мороза и Николая Мельниченко). Наличие второго гражданства у президента — основание для импичмента.

На заседании СНБОУ 15 апреля обсуждался Донбасс (по мнению президента, ситуация контролируемая и бояться нечего), Крым, карантин и персональные санкции против ещё 12 контрабандистов. Список «обнальщиков» и «скрутчиков» заинтересованные лица согласовать не смогли.

Кроме всего прочего Зеленский презентовал закон об олигархах, который позволит превратить их в «честных бизнесменов». Так и осталось неясным, почему нельзя список «олигархов» принять на заседании СНБОУ.