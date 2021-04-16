В преддверии встречи президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского французские и немецкие власти чётко дали понять, что не будут прилагать сверхусилия для представления Украине членства в ЕС и НАТО, а также сохранения транзита российского газа ценой «Северного потока-2»

В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Париж проведёт переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по эскалации конфликта в Донбассе и ситуации на российско-украинской границе. Как сообщили дипломатические источники издания «Зеркало недели», в беседе по видеосвязи также примет участие канцлер ФРГ Ангела Меркель. Поклонская объяснила, почему Зеленский неспособен принести мир в Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Перспективы переговоров

«Мы ожидаем (от переговоров. — Ред.) того, чтобы вернуть свои территории и своих людей, и вся власть должна на это работать. Уверен, что мы будем двигаться именно в этом направлении», — сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 15 апреля.

В этой фразе очень чётко прослеживается намерение украинских властей перенести урегулирование проблемы Донбасса на международный уровень, конкретнее — в «нормандский формат», хотя решение вопроса с неподконтрольными территориями и проживающими там людьми невозможно без участия ДНР и ЛНР, как написано чёрным по белому в Минских соглашениях, одобренных Советом Безопасности ООН. Однако Киев любыми способами пытается вычеркнуть народные республики из процесса определения судьбы Донбасса, в частности, отказавшись после пандемии коронавируса приезжать в Минск на очные заседания Контактной группы, где как раз и представлены Донецк и Луганск.

А ведь всего чуть более двух недель назад МИД Украины негодовал из-за проведения трёхсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 29 марта подчёркивал, что «только в полном, а не сокращённом составе «нормандского формата» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». Теперь же с европейскими лидерами без четвёртого участника переговорного процесса будет общаться Зеленский. В Москве, в отличие от Киева, никакой истерии по этому поводу не устраивают, поскольку обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты, на двусторонних и многосторонних встречах — это нормальная дипломатическая практика. Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Меркель и Макрон, судя по всему, ищут способы, чтобы сдвинуть зашедший в тупик процесс урегулирования на Украине. В недавнем интервью агентству «Интерфакс» заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал: «Заметно уже раздражение этим «цирковым представлением» со стороны ОБСЕ, Германии, Франции. Партнёры по «нормандскому формату», во всяком случае Германия и Франция, нас услышали. Характер переговоров изменился существенно. Переговоры ради переговоров больше не проводятся. Каждый раз обсуждаются конкретные проекты решений. На столе всегда есть письменная позиция каждого участника. Разыгрывать комедию стало сложнее. Возможно, поэтому представители Украины заметно снизили свою активность в «нормандском формате». Эти «номера» они продолжают отрабатывать в Контактной группе, где ими блокируются любые попытки обеспечить прозрачность и регламентировать процедуры переговоров».

Германия и Франция поддерживают Украину избирательно

Пользуясь случаем, Зеленский наверняка поднимет в разговоре с Меркель и Макроном вопрос, который на протяжении последней недели активно обсуждает с западными политиками — о перспективах членства своей страны в НАТО. Накануне отъезда президента в Париж министр обороны Украины Андрей Таран встретился с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном и попросил оказать содействие в скорейшем предоставлении Украине Плана действий для членства в Североатлантическом альянсе, поскольку это стало бы «мощным сигналом» России. Глава дипмиссии ответил, что передаст запрос Киева Макрону. Переводя с дипломатического языка на обывательский, это прозвучало как «мы вас услышали, но ничем помочь не можем». Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ещё одним свидетельством отсутствия у Парижа желания становиться драйвером евроинтеграции Украины стало заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в эфире радиостанции Radio J.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией, но это не означает вступления в Евросоюз. Я думаю, что это несерьёзная перспектива», — сказал он.

Германия также накануне переговоров с Зеленским дала чётко понять, что жертвовать собственными интересами ради Киева не собирается. Для Берлина украинский аспект важен прежде всего в контексте «Северного потока-2», по которому частично пойдёт топливо, которое сейчас поставляется транзитом через территорию Украины. В интервью телеканалу ARD главу МИД ФРГ Хайко Мааса попросили прокомментировать возможность остановки строительства газопровода из-за ситуации на российско-украинской границе.

«Я весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведёт к деэскалации со стороны Москвы, скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным. Думаю, в итоге у Москвы нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идёт слишком долго», — сказал он.

Кроме того, Восточный комитет немецкой экономики выпустил заявление, в котором подчеркнул, что «Северный поток — 2» полностью соответствует правовым нормам Евросоюза. «Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По этому поводу также высказались читатели французской газеты Le Figaro. Один из них уверен, что с помощью ситуации вокруг Донбасса пытается устроить провокацию против России с целью срыва проекта «Северный поток — 2».«Россия вовсе не враг. Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США», — подчеркнул он.

Другой пользователь заявил, что Россия вправе сама решать, куда перебрасывать армию на своей территории, обратив внимание на тот факт, что российские войска дислоцированы на территории РФ и находятся в 130 км от границы с Украиной.

Предстоящие переговоры покажут, насколько Берлин и Париж готовы к реальному содействию урегулированию конфликта в Донбассе.