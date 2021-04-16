В многострадальном 87-м округе в Прикарпатье до сих пор продолжается битва за единственный депутатский мандат. Выборы там состоялись еще 27 марта, но подсчет голосов сопровождался многочисленными махинациями, поскольку президентской партии было важно всеми правдами и неправдами протолкнуть своего кандидата

В четверг, 15 апреля, партия «Слуга народа» в очередной раз заявила о победе своего кандидата, силача и шоумена Василия Вирастюка, так как окружная избирательная комиссия приняла уточненный протокол. По итогам протокола за Вирастюка оказалось на 422 голоса больше, чем за его основного конкурента Александра Шевченко, совладельца элитного курорта «Буковель» из партии «За будущее».

Тем не менее окончательной победой это назвать еще нельзя, так как необходимо оглашение результатов ЦИК. Споры о победителе идут почти 2 недели, поскольку стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. «Слуги народа» своего не протянули: почему суд отменил выборы в Ивано-Франковской области

Как сообщал Александр Шевченко 12 апреля, Ивано-Франковский окружной административный суд отменил итоговый протокол окружного избиркома в скандальном 87-м округе. Однако первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что суд отменил протокол лишь в части данных только по двум участкам, которые не были отражены, попутно обвиняя оппонентов в давлении на суд.

Ранее Ивано-Франковский областной совет принял решение, требующее от президента признать недействительными выборы в этом округе. В понедельник, 12 апреля, и горсовет Ивано-Франковска принял решение с призывом признать выборы недействительными, а также расследовать махинации в 87-м округе.

С аналогичным требованием обратился и экс-президент Петр Порошенко. В ходе выборов его кандидат, Маруся Зверобой, снялась в пользу «свободовца» Руслана Кошулинского. Затем Кошулинский и Шевченко фактически объединились против «слуги народа» Вирастюка.

Соцопросы и экзитпол пророчили победу Александру Шевченко, ставленнику Игоря Коломойского, у которого нынче конфликт с администрацией США. Затем 14 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результат поствыборного исследования в 87-м округе. По данным опроса, убедительную победу в округе одержал Александр Шевченко. Он же является лидером по уровню доверия в округе и победит с еще лучшим результатом (43%) в случае назначения перевыборов.

Тем не менее Офису президента важно любым способом провести своего кандидата еще и потому, что надо продемонстрировать способность партии Зеленского забирать себе националистически настроенный электорат Западной Украины, конкурируя на одном поле с Петром Порошенко и «Свободой». Противники же «слуг народа» объединяются в регионах, отложив в сторону былые разногласия. Авторы Telegram-канала «Легитимный» полагают, что у президента есть основания для тревоги, так как заявление Ивано-Франковского облсовета с требованием не признавать выборы очень напоминает бунт западноукраинских регионов накануне Евромайдана.

«Бунт Ивано-Франковского облсовета против победы Вирастюка и фальсификаций на 87-м округе чем-то напоминает начало агонии режима Януковича. Тогда тоже именно франковские депутаты (правда, горсовета) проголосовали за отказ подчиняться президенту и центральной власти. Их поддержали коллеги из других западноукраинских советов, а потом открылся второй фронт в виде Майдана», — пишет «Легитимный».

Махинации на этих выборах лишь усиливают такую решимость объединять усилия, параллельно демонстрируя населению, что президенту и его ставленникам закон не писан.

Напомним, что подсчет голосов намеренно затягивался. Исчезали члены избирательной комиссии и бюллетени. В округ стянули СБУ и полицию. Начальника областной полиции сменили, как и многих членов избирательной комиссии. В округе уже в ходе многодневного подсчета голосов высадился десант из 28 «слуг народа» в поддержку их кандидата. Александр Шевченко даже обратился к тем, кто является реальной властью на Украине, — послам стран «Большой семерки» с жалобой на фальсификации и кражу бюллетеней. Гражданская сеть «Опора» сообщала о расхождениях при подсчете голосов за кандидата Шевченко на шести избирательных участках. Новые приключения «слуг народа». Чем могут быть чреваты для Зеленского махинации на выборах в Прикарпатье

Западноукраинский политолог Роман Куницкий видит в махинациях с подсчетом голосов дискредитацию самой идеи выборов. «Я помню разные выборы в Украине, но такого треша, как на 87-м округе, не видел, наверное, уже лет 15. Приезжает десант депутатов "слуг народа", приезжает спецназ СБУ и всех выгоняет из избиркома. Затем пересчитывают голоса, и странным образом голосов уже больше у кандидата от "Слуги народа". Такими темпами сотни членов УИК, включая "слуг народа", должны получить от 2 до 5 лет за фальсификацию выборов…. Я не знаю, кто больше виноват: тот, кто покупает голоса избирателей, или тот, кто ворует бюллетени. Весь этот треш нужно прекращать и назначать перевыборы. Потому что с таким развитием событий выборы в стране вообще можно отменять», — говорит политолог.

Впрочем, президенту и его политической силе идея с отменой выборов может прийтись по душе на фоне падения их рейтингов. Куда проще депутатов назначать, а суды подменить СНБО. Например, в прифронтовых районах Донбасса, как известно, действует назначенная из Киева военно-гражданская администрация (ВГА). И на днях мэр Славянска Вадим Лях решил воспользоваться обострением конфликта. Он предложил и в Славянске ввести эту администрацию. Горсовет практически контролируют оппозиционные партии: ОПЗЖ, региональная «Партия мира и развития» и «Наш край». Мэром же является Вадим Лях, избиравшийся от «Оппозиционного блока», одного из проектов Рината Ахметова. Сейчас мэр Славянска сотрудничает со «слугами народа», равно как и богатейший гражданин Украины.

Председатель фракции ОПЗЖ в Славянском горсовете Павел Придворов обвинил Ляха в узурпации власти. «Вчера (в среду, 14 апреля. — Ред.) по инициативе представителей фракций ОПЗЖ, "Наш край", "Мир и развитие" прошло рабочее совещание с руководством Донецкой областной военно-гражданской администрации. Во время встречи было нами отмечено, что в Славянском городском совете происходит прямое, последовательное, целенаправленное игнорирование демократических процедур деятельности совета и его органов. Фактически состоялась монополизация всех процессов, которые относятся к полномочиям совета и его органов. Тем самым ставится под сомнение возможность решения первоочередных вопросов жизнедеятельности города. Мы призвали руководство области повлиять на ситуацию и оказать всестороннюю поддержку в решении возникшего кризиса», — заявил Павел Придворов.

Он также выступил против введения военно-гражданской администрации в Славянске, сославшись на мнение горожан. Поводом для конфликта большинства избранных депутатов с мэром стала фигура секретаря горсовета. Его так и не смогли избрать. Мэр города продвигал представителя президентской партии, но он не набрал большинства голосов депутатов. Большинство же набрал кандидат от ОПЗЖ, после чего мэр наложил вето на это решение.

Бывший мэр Славянска, а ныне председатель «Партии мира и развития» Нелли Штепа говорит, что законность давно никто уже не соблюдает.

«Вадиму Ляху не удалось переломить депутатский корпус "через колено". В течение 4 месяцев он делал все для того, чтобы депутаты стали соучастниками его коррупционных и воровских схем. Всему этому есть масса подтверждений и фактов. Мы неоднократно предупреждали горожан о том, что Вадим Михайлович собирается инициировать введение ВГА на территории Славянской громады, постоянно дискредитируя депутатский корпус. Законных оснований для введения ВГА на самом деле нет. Но кто у нас сегодня смотрит на законные основания, если есть политическая целесообразность?» — заявила Штепа.

Как мы видим на примере Западной и Восточной Украины, такие «мелочи», как мнение населения, результаты выборов, решения судов, Офис президента уже давно не волнуют. В стране происходит узурпация всех ветвей власти. Эти решения ложатся в канву инициатив президента по отстранению судей Конституционного суда и ликвидации Окружного административного суда Киева, который часто принимал невыгодные президенту решения. О законности никто не думал и в 2014 году, в ходе свержения президента, принуждения депутатов парламента и использования армии против своего населения. О ней позабыли, закрыв в этом году оппозиционные телеканалы. Естественно, Владимир Зеленский не решился бы на это без благословения западных кураторов, которым для противостояния с РФ нужна консолидированная власть, которая будет следовать указаниям без демократических проволочек. По этой же причине десятки лет США, Франция и Великобритания поддерживали откровенные диктатуры в странах Латинской Америки, Африки и Азии. И Украина тоже не исключение из этого списка.