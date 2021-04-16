Введенные США антироссийские санкции вряд ли повлияют на подготовку встречи Путин - Байден, при этом цели внешней политики США остаются неизменными, говорят политэксперты

В четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.

Примечательно, что США ввели санкции всего через два дня после того, как американский президент Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу. Россия решительно и неотвратимо ответит на санкции США - МИД РФ © Алексей Мальгавко | Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, новые санкции мотивированы, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds («Соларуиндс»), а также за вмешательством в выборы президента США.

Москва неоднократно отвергала эти утверждения. Кроме того, в новые санкционные списки включены физические и юридические лица, связанные с Крымом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности.

Из-за новых санкций посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД РФ.

Как новые санкции повлияют на отношения России с США, а также как теперь изменится ситуация с Украиной, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Санкции не повлияют на встречу Путин — Байден

Между российской и американской стороной все равно ведутся неофициальные переговоры, говорит израильский политолог Авигдор Эскин. И предложение президента США о встрече как раз указывает на то, что в Вашингтоне ищут выход из этой ситуации, «когда бестактнейшее угуканье Байдена в ответ на оскорбительные обвинения в адрес президента России привели к затору в двусторонних отношениях». Константин Кнырик о санкциях против NewsFront: Режем сало и открываем крымское вино © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но нужно понимать, что на уровне военных ведомств между странами, несмотря ни на что, до сих пор сохраняется очень хорошее взаимодействие. Военные совершенно не стремятся к конфликтам, которые могут привести к прямому столкновению между Россией и Америкой. Это хорошо понимают с обеих сторон», — отмечает Эскин.

Самое интересное, что вдруг пропали несколько пунктов обвинения, по которым также готовились санкции против России, говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Они были анонсированы давно, до разговора Байдена и Путина, и в общем-то я не думаю, что это как-то меняет их предварительные договоренности.

«Я не думаю, что сами санкции приведут к отмене этого возможного саммита, но целый ряд других обстоятельств может, конечно, еще вмешаться», — заявил политолог.

По его словам, это может быть, например, резкое обострение ситуации на Украине.

«Цели внешней политики США не меняются»

«Это война ушедшего времени»: Золотарев о возможности столкновения РФ и НАТО © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев.

«Что касается Украины, я думаю, то, что американские корабли отозвали запрос на проход через Босфор двух ракетных эсминцев, дает надежду, что ситуация уйдет от эскалации.

Есть, конечно, очень большой риск провокаций — дураков и тех, кто просто хочет войны, на линии соприкосновения хватает», — заявил эксперт.

Он считает, что период 20-25 апреля станет определяющим. Если ничего фатального не случится, ситуация в Донбассе вернется к тому статус-кво, который был в начале года.

«Для мира нужно 3 или 4 недели»

От американцев и не стоило ожидать ничего другого, кроме такого продолжения санкций с элементами демонстративности, заявил украинский политолог, директор информационно-аналитического Центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Рудяков рассказал, примут ли Украину в НАТО в отместку России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Год-полтора как минимум будет, потом будет обыгрываться, что, мол, мы с протянутой рукой, мы хотим встречи, а они не хотят. НАТО расширяется, Россия для них — агрессор, который «бряцает оружием», передвигая танки и пушки по своей территории», — сообщил Рудяков.

Что касается украинского кризиса, по мнению политолога, даже если бы встреча Байден — Путин состоялась сегодня, она ни на что не повлияла бы, «потому что слишком отличаются позиции Москвы и Вашингтона».

«Здесь нужен месяц или три недели, как тогда, когда американцы навязывали мир по Боснии (Дейтонские соглашения, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина. — Ред.) Они тогда закрыли всех участников и не выпускали три недели, пока не пришли к миру.

Ну представьте, встретятся Байден с Путиным, Байден скажет ему: «Прекрати агрессию в Донбассе». А Путин ответит: «А я ее не начинал». Все довольны, все перевели на русский-английский, все разошлись. Потому позиции настолько диаметрально противоположные, что пока никакого совместного американо-российского решения по Донбассу быть не может», — убеждён эксперт.

В целом, прогнозирует он, если встреча состоится, конечно, Украина будет присутствовать, но в качестве одной из тем для обсуждения — не главной.