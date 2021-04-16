В преддверии турсезона страны ЕС одна за другой открывают двери для россиян, привитых «Спутником V». Учитывая отмену рейсов в Турцию, борьба за миллионы вакцинированных туристов из России лишь усилится

Дания полностью прекратила использование вакцины AstraZeneca

В среду, 14 апреля, власти Дании решили прекратить использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneсa из-за риска образования тромбов. Дания стала первой страной Европейского Союза, запретившей этот препарат полностью для всех групп населения. По словам датских властей, исследования показали более высокую частоту образования тромбов после прививки этой вакциной. Все 2,4 млн. доз вакцины AstraZeneca в Дании будут изъяты из обращения.

Глава датского Управления здравоохранения Сорен Брострём отметил, что это было непростым решением, но у Дании есть и другие вакцины, а эпидемия в стране на настоящий момент находится под контролем. «Риск тяжелой формы заболевания для следующих групп населения в очереди на вакцинацию невелик, — сказал он. — Мы должны тщательно взвесить, что для них является более опасным: COVID-19 или известная, хотя и очень незначительная, вероятность тяжелого побочного эффекта от AstraZeneca». Это решение приведет к тому, что программа вакцинации в Дании задержится на несколько недель.

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило о возможной связи вакцины AstraZeneсa с образованием тромбов, добавив при этом, что риск умереть от COVID-19 — гораздо выше. Крупные европейские страны, среди которых Германия, Испания, Италия, Нидерланды и Франция, приостанавливали использование этой вакцины на короткое время, после чего вернули её только для вакцинации старших возрастных групп. Общее количество умерших от тромбоза вследствие вакцинации препаратом AstraZeneca во всём мире составляет уже почти 100 человек. Больше всего подобных смертей в Великобритании — более двух десятков, однако эта страна не ввела никаких ограничений на использование вакцины AstraZeneca, которая была разработана фармконцерном совместно с Оксфордским университетом.

А во вторник, 13 апреля, по аналогичной причине — из-за опасности образования тромбов — приостановили использование вакцины от компании Johnson & Johnson в США, Канаде и большинстве стран Евросоюза — хотя поставки препарата в ЕС были начаты всего днём ранее. В США после использования вакцины Johnson & Johnson у шести привившихся появились опасные побочные эффекты, в том числе образовались тромбы в крови. Симптомы проявились через две недели после прививки. Все шестеро привившихся — женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, ещё одна госпитализирована в критическом состоянии.

Примеру США, Канады и ЕС последовала и Южная Африка — несмотря на то, что вакцина Johnson & Johnson является наиболее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса. Также от закупок вакцины Johnson & Johnson отказалась Австралия.

Вакциной Jansen от Johnson & Johnson, в отличие от большинства используемых в мире вакцин, прививаются за один, а не за два укола. Кроме того, её легче перевозить и хранить. Вакцина Johnson & Johnson, как и AstraZeneca, работает по принципу вирусного вектора. В случаях обоих препаратов образование тромбов после вакцинации остается очень редким побочным эффектом.

Как известно, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» также является векторной, однако в РФ не выявлено ни одного случая тромбоза после прививок этим препаратом, сообщила 14 апреля руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По её словам, отсутствие подобных побочных эффектов подтверждает также министерство здравоохранения Аргентины, публикующее данные по результатам клинического применения «Спутника V». Эта вакцина проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, исключающую большое количество остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов, пояснила Самойлова.

Путин полностью вакцинирован, Меркель получит первую прививку

В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду вторым компонентом вакцины от коронавируса.

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — сказал он в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества. Президент РФ также выразил надежду, «что пандемия скоро всё-таки отступит, в том числе, благодаря вакцинации, которую мы в стране активно проводим». Как известно, первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Он не стал уточнять, какой именно препарат был использован, лишь подтвердил, что привился одной из российских вакцин.

А канцлеру ФРГ Ангеле Меркель могут сделать прививку вакциной британско-шведской компании AstraZeneca уже в эту пятницу, 16 апреля. Об этом в четверг сообщила газета Die Welt. Как напоминает издание, 66-летняя глава правительства входит в категорию лиц, которым в Германии могут провести вакцинацию именно этим препаратом. При этом бывший министр в правительстве Меркель, а ныне глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 апреля была привита от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech. 62-летняя политик сама написала в Twitter о своей вакцинации. «Чип дает себя знать»: Комаровский сказал, какой вакциной привился от коронавируса © Facebook, Евгений Комаровский

Днём ранее глава Еврокомиссии сообщила, что производители вакцины Pfizer/BioNTech поставят странам Евросоюза во втором квартале 2021 года на 50 млн. доз препарата больше, чем планировалось ранее. Таким образом, общий объем согласованных поставок с апреля по июнь достигнет 250 млн. доз. По словам фон дер Ляйен, ЕС также начал переговоры о третьем договоре на покупку вакцин BioNTech/Pfizer, в котором идет речь о поставках 1,8 млрд. доз в 2021-2023 годах.

По сообщениям СМИ, вакцинация в самых больших странах ЕС — Германии, Италии и Франции — набирает темп. В ФРГ, к примеру, число людей, получивших хотя бы первую дозу препарата, за неделю выросло на четверть — до 12,7 миллионов (15% от всего населения), а рекордное число инъекций в день составило 719 тысяч. Во Франции на этой неделе снизили возрастные показатели для тех, кто может получить вакцину, с 70 до 55 лет, а максимальное число прививок за один день — 510 тысяч. В Италии также говорят об ускорении вакцинации, в среднем в стране делают более 200 тысяч прививок ежедневно.

В США со следующей недели прививку от коронавируса смогут получить все взрослые жители. Об этом заявил советник по вопросам ситуации с COVID-19 Энди Славитт. До сих пор в США от коронавируса привились 28% всего взрослого населения. А в Великобритании уже с 12 апреля вакцины от COVID-19 доступны всем жителям страны от 45 до 49 лет. До этого право на прививку имели люди старше 50, более молодые люди с некоторыми хроническими заболеваниями и медики (в сумме более 60% взрослого населения страны).

В России в целом темпы вакцинации ниже, чем в Европе: 9,3 миллиона человек (6,4% населения) получили первую прививку, из них 5,6 миллиона (3,85%) полностью вакцинированы. При этом только в Москве полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 апреля. Число же москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. А по данным издания «Ведомости», во всей России резко выросло количество желающих вакцинироваться граждан, что вызвано положительной реакцией общества на вакцинацию Владимира Путина. Особый скачок был зафиксирован в первые три дня после вакцинации главы российского государства.

Германия берёт под контроль разработку «ковид-паспортов» для ЕС

Немецкие компании Deutsche Telekom и SAP будут разрабатывать техническую инфраструктуру для общеевропейских прививочных сертификатов, призванных упростить передвижение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Предварительный договор с производителем программного обеспечения SAP и «дочкой» телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom T-Systems уже подписан, сказал 15 апреля представитель Еврокомиссии агентству dpa, подтвердив сообщение немецкого еженедельника Wirtschaftswoche.

По его словам, оба предприятия в настоящий момент работают над технической спецификацией. Окончательный контракт о разработке интерфейса для обмена данными национальных приложений должен быть подписан в ближайшее время. SAP и Deutsche Telekom уже занимались разработкой общеевропейской платформы, соединившей между собой 17 национальных приложений для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. На национальном уровне будет использоваться программное обеспечение, созданное в отдельных странах ЕС. В Германии этим будут заниматься американский концерн IBM, разработчик ПО Ubirch, IT-объединение Govdigital и провайдер IТ-услуг Bechtle.

Ожидается, что «зелёные сертификаты», которые уже окрестили «ковид-паспортами», будут готовы для использования по всему Евросоюзу к концу июня. Этот документ должен содержать информацию о прививках, результатах тестов и перенесенном заболевании, и признаваться всеми членами ЕС. Однако то, какие преимущества будет предоставлять такой сертификат, каждая страна будет решать в отдельности. Детали «зелёного сертификата» еще должны быть согласованы государствами ЕС и Европарламентом. Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

Предполагается, что в «зелёный сертификат» будут вноситься данные о прививках от COVID-19, сделанных допущенными к использованию в ЕС вакцинами. Однако в централизованном порядке ЕМА пока не выдало такого разрешения для российской вакцины «Спутник V», хотя она используется в Венгрии, и готовятся её поставки в другие страны Евросоюза. Как будет решена эта проблема — пока неясно, однако страны ЕС одна за другой открывают двери для россиян, вакцинированных «Спутником V».

Так, 15 апреля власти Словении внесли эту российскую вакцину в перечень препаратов, после прививки которыми не нужно проходить обязательный карантин или предъявлять негативный PCR-тест при въезде в страну. Греция объявила о подобном решении в отношении туристов, привитых «Спутником V», ещё в марте. Учитывая приостановку авиационного сообщения между Россией и Турцией в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в этой стране, борьба за миллионы вакцинированных российских туристов между европейскими странами в ближайшее время только усилится.