В четверг, 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит очередное заседание. Посвящено оно в том числе борьбе с контрабандой

СНБО в этом году стал излюбленным инструментом президента Зеленского для принятия решений вне судебных инстанций. С помощью санкций СНБО на Украине закрывают оппозиционные телеканалы, а весной решили применить этот метод для борьбы с контрабандой. Хотя без решения суда непонятно, как члены совета решают, кто контрабандист, а кто нет, то есть презумпция невиновности изначально нарушается.

2 апреля, как сообщил в видеообращении Зеленский, СНБО ввел санкции против десяти контрабандистов.

«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — заявил президент Украины.

Зеленский лишил гражданства троих «контрабандистов» — СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Иван Бокало, бывший депутат Львовского областного совета и экс-инспектор Львовской таможни; Валерий Пересоляк, владелец Ужгородского футбольного клуба «Минай»; Юрий Кушнир, бывший депутат Черновицкого облсовета; Александр Яремчук из Черновцов, которого называют другом Арсения Яценюка; Орест Фирманюк, владелец ряда фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; Вадим Альперин из Одессы, занимающийся ввозом одежды и обуви из Китая; Александр Чудаков, занимающийся контрабандой сигарет в одесском порту; Виктор Шерман, поставляющий в Одессу товары из Турции; Александр Кравченко, бывший работник СБУ, занимавшийся ранее борьбой с контрабандой, а затем возглавивший её; Владимир Дидух по кличке Вова Морда, львовский рэкетир из 1990-х, переключившийся на контрабанду.

На нынешнем же заседании СНБО, по сообщениям «Интерфакса», намерены лишить украинского гражданства трех человек. Речь идет о Вадиме Альперине, у которого имеется еще и гражданство Израиля, Араике Амирханяне (гражданине Армении) и Александре Яремчуке (гражданине Румынии). Таким образом, СНБО намерен защитить «национальную безопасность».

Лишение гражданства Вадима Альперина предполагает также его депортацию в Израиль, но на Украине против него заведены НАБУ два дела, по которым он может получить тюремный срок. Иными словами, впоследствии придется требовать его экстрадиции из Израиля назад, а на это могут уйти годы. Поскольку «короли контрабанды», естественно, не сами ползут ночью через границу с мешком сигарет, управлять своим незаконным бизнесом они могут из любой точки мира, где есть интернет и телефонная связь.

Кроме того, санкции СНБО в обход суда могут быть обжалованы в ЕСПЧ, как отмечает журналист Евгений Плинский в своем telegram-канале «Грязные игры».

«У СБУ нет доказательств ни по списку контрабандистов, ни по списку таможенников. Именно поэтому суды будут сейчас пачками выносить справедливые решения, отменяя как санкции, так и отстранения от работы. Но оспаривание таможенниками увольнений — это еще цветочки. Вот когда мы увидим решение ЕСПЧ по иску: "Альперин против Украины" в пользу первого, вот тогда это будет красиво. Никогда не думал, что решение Зеленского бороться с контрабандой превратится в национальный позор», — пишет Плинский.

Бесполезные хлопоты. Чем знамениты контрабандисты из санкционного списка Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

«В списке нет ни одного куратора контрабанды леса, сигарет, медпрепаратов, янтаря или аграрной продукции, зато есть полная зачистка кураторов турецкого и китайского импорта. Фактически руками СНБО и голосом Зеленского СБУ берёт под контроль все потоки на таможне. Берёт не для борьбы, а для контроля и сбора кэша для власти», — рассуждает Плинский.

По его мнению, еще одними бенефициарами предела рынка контрабанды станут представители чеченской диаспоры, которую последнее время часто вспоминает глава СНБО Алексей Данилов, рассказывая о будущей «свободной Ичкерии». Встречи с представителями диаспоры, по словам Плинского, происходят во время визитов в Турцию.

Авторы telegram-канала «Анонимус» тоже считают, что вопросы о переделе рынка контрабанды обсуждались в Турции, но видят в этом заинтересованность британской разведки.

«Ричард Мур, работая в Турции, активно и публично поддержал президента Реджепа Эрдогана после переворота. В его «портфолио» много завербованных коммерсантов. Поэтому в переделе рынка таможенного оформления под видом борьбы с контрабандой есть интерес турецких коллег главы британской разведки», — считают авторы «Анонимуса», рассказывая в другом посте о планах «создать коридор из Одессы в Европу в интересах неких влиятельных чеченцев».

Украинский экономист Виктор Скаршевский также не понимает, как санкции против отдельных людей могут решить вопрос контрабанды, в которой завязано намного больше людей, включая представителей власти.

«Схем и нюансов тут великое множество, как и "сфер" применения — от импорта бытовой техники или поступления в Украину контрабанды в посылках, до сигарет и алкоголя. Но важно понимать: контрабанда не происходит "в вакууме", в ней задействованы правоохранительные структуры — таможня, СБУ, МВД. И все, кто причастен к контролирующим функциям, скорее всего, в той или иной мере участвуют в процессе, "срослись" с контрабандистами на разных уровнях. То есть, проблема не в "плохих контрабандистах", а в том, что в системе этой завязаны буквально все. Поэтому борьба и должна быть системной, а не санкциями против отдельных "менеджеров" контрабандных потоков», — говорит экономист.

Поток контрабанды из Украины: Санду созывает заседание Совбеза © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Ольга Василевская-Смаглюк уверена, что столь короткий список контрабандистов говорит, скорее, о том, что идёт перераспределение рынка контрабанды в пользу тех, кто в него не попал.

«В целом поддерживаю курс президента и СНБО на экономическую безопасность страны. Но перечень санкционированных контрабандистов далеко не полный. И выглядит как перераспределение на этом «рынке». Круглая цифра (10 человек) показывает, что там нет многих, кто контролирует контрабандные посылки, и даже тех, кто влияет на десятки народных депутатов в Верховной Раде», — написала депутат.

В 2019 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело своё расследование на украинской таможне и пришло к выводу, что Украина могла бы и не просить кредиты у МВФ, если бы действительно смогла справиться с контрабандой. По словам немецких журналистов, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти пять миллиардов долларов, что соответствует примерно 10% всех бюджетных поступлений и превышает средства, которые Украина рассчитывала получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка, но в этих схемах задействованы власть имущие.

«Больше всех получают таможня и СБУ — как правило, в конце месяца идет оплата за каждый контейнер с подложными документами. Создаются подставные фирмы, для которых искусственно снижаются таможенные пошлины и которые связаны с руководством местных отделений таможенной службы — офицерами Погранслужбы, СБУ или ГПУ. У них у всех есть собственные фирмы и свои люди на таможне», — сообщало издание.

Владимир Зеленский обещал западным партнерам справиться с контрабандой, назначая главой таможни Максима Нефёдова, связанного с западными грантовыми структурами, еще в августе 2019 года. Весной следующего года его уволили, поскольку «черная дыра» на таможне лишь возросла. Сейчас же мы видим очередную фазу имитации борьбы с контрабандой, под которой кроется лишь перераспределение доходов от неё.

Украинские власти не могут эффективно бороться с контрабандой, так как это предполагает борьбу с самим собой.