СНБО в этом году стал излюбленным инструментом президента Зеленского для принятия решений вне судебных инстанций. С помощью санкций СНБО на Украине закрывают оппозиционные телеканалы, а весной решили применить этот метод для борьбы с контрабандой. Хотя без решения суда непонятно, как члены совета решают, кто контрабандист, а кто нет, то есть презумпция невиновности изначально нарушается.
2 апреля, как сообщил в видеообращении Зеленский, СНБО ввел санкции против десяти контрабандистов.
«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — заявил президент Украины.
В десятку контрабандистов попали: Иван Бокало, бывший депутат Львовского областного совета и экс-инспектор Львовской таможни; Валерий Пересоляк, владелец Ужгородского футбольного клуба «Минай»; Юрий Кушнир, бывший депутат Черновицкого облсовета; Александр Яремчук из Черновцов, которого называют другом Арсения Яценюка; Орест Фирманюк, владелец ряда фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; Вадим Альперин из Одессы, занимающийся ввозом одежды и обуви из Китая; Александр Чудаков, занимающийся контрабандой сигарет в одесском порту; Виктор Шерман, поставляющий в Одессу товары из Турции; Александр Кравченко, бывший работник СБУ, занимавшийся ранее борьбой с контрабандой, а затем возглавивший её; Владимир Дидух по кличке Вова Морда, львовский рэкетир из 1990-х, переключившийся на контрабанду.
На нынешнем же заседании СНБО, по сообщениям «Интерфакса», намерены лишить украинского гражданства трех человек. Речь идет о Вадиме Альперине, у которого имеется еще и гражданство Израиля, Араике Амирханяне (гражданине Армении) и Александре Яремчуке (гражданине Румынии). Таким образом, СНБО намерен защитить «национальную безопасность».
Лишение гражданства Вадима Альперина предполагает также его депортацию в Израиль, но на Украине против него заведены НАБУ два дела, по которым он может получить тюремный срок. Иными словами, впоследствии придется требовать его экстрадиции из Израиля назад, а на это могут уйти годы. Поскольку «короли контрабанды», естественно, не сами ползут ночью через границу с мешком сигарет, управлять своим незаконным бизнесом они могут из любой точки мира, где есть интернет и телефонная связь.
Кроме того, санкции СНБО в обход суда могут быть обжалованы в ЕСПЧ, как отмечает журналист Евгений Плинский в своем telegram-канале «Грязные игры».
«У СБУ нет доказательств ни по списку контрабандистов, ни по списку таможенников. Именно поэтому суды будут сейчас пачками выносить справедливые решения, отменяя как санкции, так и отстранения от работы. Но оспаривание таможенниками увольнений — это еще цветочки. Вот когда мы увидим решение ЕСПЧ по иску: "Альперин против Украины" в пользу первого, вот тогда это будет красиво. Никогда не думал, что решение Зеленского бороться с контрабандой превратится в национальный позор», — пишет Плинский.
Ранее Плинский утверждал, что санкции против отдельных контрабандистов были введены украинской властью для сбора средств для представителей власти.
«В списке нет ни одного куратора контрабанды леса, сигарет, медпрепаратов, янтаря или аграрной продукции, зато есть полная зачистка кураторов турецкого и китайского импорта. Фактически руками СНБО и голосом Зеленского СБУ берёт под контроль все потоки на таможне. Берёт не для борьбы, а для контроля и сбора кэша для власти», — рассуждает Плинский.
По его мнению, еще одними бенефициарами предела рынка контрабанды станут представители чеченской диаспоры, которую последнее время часто вспоминает глава СНБО Алексей Данилов, рассказывая о будущей «свободной Ичкерии». Встречи с представителями диаспоры, по словам Плинского, происходят во время визитов в Турцию.
Авторы telegram-канала «Анонимус» тоже считают, что вопросы о переделе рынка контрабанды обсуждались в Турции, но видят в этом заинтересованность британской разведки.
«Ричард Мур, работая в Турции, активно и публично поддержал президента Реджепа Эрдогана после переворота. В его «портфолио» много завербованных коммерсантов. Поэтому в переделе рынка таможенного оформления под видом борьбы с контрабандой есть интерес турецких коллег главы британской разведки», — считают авторы «Анонимуса», рассказывая в другом посте о планах «создать коридор из Одессы в Европу в интересах неких влиятельных чеченцев».
Украинский экономист Виктор Скаршевский также не понимает, как санкции против отдельных людей могут решить вопрос контрабанды, в которой завязано намного больше людей, включая представителей власти.
«Схем и нюансов тут великое множество, как и "сфер" применения — от импорта бытовой техники или поступления в Украину контрабанды в посылках, до сигарет и алкоголя. Но важно понимать: контрабанда не происходит "в вакууме", в ней задействованы правоохранительные структуры — таможня, СБУ, МВД. И все, кто причастен к контролирующим функциям, скорее всего, в той или иной мере участвуют в процессе, "срослись" с контрабандистами на разных уровнях. То есть, проблема не в "плохих контрабандистах", а в том, что в системе этой завязаны буквально все. Поэтому борьба и должна быть системной, а не санкциями против отдельных "менеджеров" контрабандных потоков», — говорит экономист.
Депутат парламента и член финкомитета Ольга Василевская-Смаглюк уверена, что столь короткий список контрабандистов говорит, скорее, о том, что идёт перераспределение рынка контрабанды в пользу тех, кто в него не попал.
«В целом поддерживаю курс президента и СНБО на экономическую безопасность страны. Но перечень санкционированных контрабандистов далеко не полный. И выглядит как перераспределение на этом «рынке». Круглая цифра (10 человек) показывает, что там нет многих, кто контролирует контрабандные посылки, и даже тех, кто влияет на десятки народных депутатов в Верховной Раде», — написала депутат.
В 2019 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело своё расследование на украинской таможне и пришло к выводу, что Украина могла бы и не просить кредиты у МВФ, если бы действительно смогла справиться с контрабандой. По словам немецких журналистов, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти пять миллиардов долларов, что соответствует примерно 10% всех бюджетных поступлений и превышает средства, которые Украина рассчитывала получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка, но в этих схемах задействованы власть имущие.
«Больше всех получают таможня и СБУ — как правило, в конце месяца идет оплата за каждый контейнер с подложными документами. Создаются подставные фирмы, для которых искусственно снижаются таможенные пошлины и которые связаны с руководством местных отделений таможенной службы — офицерами Погранслужбы, СБУ или ГПУ. У них у всех есть собственные фирмы и свои люди на таможне», — сообщало издание.
Владимир Зеленский обещал западным партнерам справиться с контрабандой, назначая главой таможни Максима Нефёдова, связанного с западными грантовыми структурами, еще в августе 2019 года. Весной следующего года его уволили, поскольку «черная дыра» на таможне лишь возросла. Сейчас же мы видим очередную фазу имитации борьбы с контрабандой, под которой кроется лишь перераспределение доходов от неё.
Украинские власти не могут эффективно бороться с контрабандой, так как это предполагает борьбу с самим собой.