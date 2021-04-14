Во вторник, 13 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: существует вероятность, что Россия может быть отключена от системы платежей Visa и MasterСard. Издание Украина.ру рассказывает, почему эта угроза уже не так страшна для россиян, как могло казаться еще несколько лет назад

По словам Пескова, отключение РФ от Visa и MasterСard может стать следующим этапом в санкционной политике ряда государств по отношению к России. При этом уже несколько лет, как в стране действует своя собственная Национальная система платежных карт (НСПК) и ее флагманы — платежная система «Мир» с одноименной картой и Система быстрых платежей (СБП).

Карта «Мир» — зачем она нужна

Активизация усилий по устранению зависимости от иностранных платежных систем началась в 2014 году. Тогда, после Евромайдана на Украине и возвращения Крыма в состав РФ, Запад «отрезал» ряд российских банков от систем Visa и MasterCard в рамках введенных санкций. С этого момента в СМИ и экспертном сообществе ходят слухи, что самые популярные иностранные системы платежей могут и вовсе уйти из России под давлением США.

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Весной 2015 года НСПК представила платежную карту «Мир», еще через два года все бюджетные выплаты (пенсии, стипендии, зарплаты в госорганизациях и т.д.) стали осуществляться именно через эту карту.

Следующим этапом развития НСПК стала Система быстрых платежей, которая была запущена в РФ в январе 2019 года. Благодаря ей граждане могут переводить деньги, упрощенно говоря, по идентификации по одному номеру телефона, даже если стороны имеют счета в различных банках. Также в рамках СБП возможна круглосуточная оплата товаров и услуг.

Плюсы

Главным функционалом платежной карты, с точки зрения обывателя, является возможность оплачивать ею контактно и бесконтактно товары и услуги онлайн и офлайн, а также использование ее за границей. При этом обращается также внимание на стандарты безопасности переводов.

С оговорками все эти действия карта «Мир» выполняет уже не первый год. Для того чтобы расширить масштаб ее применения, российские власти постепенно внедряют различные нормативы, которые помогут интегрировать НСПК с как можно большим количеством субъектов рынка.

Например, в настоящий момент обеспечивать возможность оплаты картой «Мир» обязаны все магазины, где годовая выручка превышает 30 млн рублей. С 1 июля текущего года это требование распространится на торговцев, чей доход составляет более 20 млн. Таким образом, практически во всех, даже небольших торговых точках, скоро можно будет беспроблемно расплачиваться картой «Мир».

При этом сделать это можно будет абсолютно безопасно. Система «Мир» защищена технологией MirAccept, которая создана усилиями разработчиков НСПК. Она работает на базе международного протокола аутентификации 3-D Secure, что обеспечивает быстрые и защищенные от мошенников переводы денежных средств.

Минусы

Главным недостатком системы «Мир» и одноименной карты является ее «молодость». Если прообраз MasterСard был создан еще в 1960-е гг., а Visa и того раньше — в конце 1950-х, то отечественный «Мир» применяется лишь чуть больше 5 лет. Российская национальная карта по сути еще только находится в стадии своего становления.

На сегодняшний день главный недостаток «Мира» — небольшое количество государств, где этой картой можно воспользоваться. Кроме РФ в том или ином виде она обслуживается в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии, Южной Корее, а также в Турции, где традиционно много российских туристов. Ясновидящий и парапсихолог сказал, когда ждать финансового кризиса © AP, J. David Ake

Для сравнения: американские MasterCard и Visa доступны в более чем 200 государств, примерно столько же стран поддерживают китайскую систему UnionPay.

Главный тормоз здесь — санкции, которые наложены на Россию Западом. Тем не менее, работа в этом направлении активно ведется, в качестве примера можно привести Великобританию, где еще в 2019 году стартовал пилотный проект по приему карт «Мир».

Один из выходов из этой ситуации — продвижение так называемых кобейджинговых карт, то есть карт, которые обслуживаются сразу двумя платежными системами. В случае с «Миром» это карта «Мир» — Maestro (MasterCard), «Мир» — UnionPay, «Мир» — JCB (Япония). В РФ такая карта будет функционировать как обычная карта «Мир», а за границей все операции будут проводиться через систему-партнера. Таким образом, расплатиться отечественной картой с кобейджингом можно практически в любой точке планеты.

Еще один существенный аспект — оплата покупок в иностранных интернет-магазинах, которые продолжают набирать популярность у россиян. До недавних пор такая функция была недоступна для крупнейший мировых онлайн-ретейлеров, за исключением китайского AliExpress, однако система кобейджинговых карт практически снимает и эту проблему.

Перспективы и китайский опыт

Сравнение карты «Мир» с популярными во многих государствах, не исключая России, системами Visa и Mastercard, неизбежно. Однако правильнее в данном случае будет обратить внимание на опыт Китая, где также функционирует своя суверенная платежная система.

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Ключевое здесь — использование новейших достижений финансового рынка и гибкая реакция на сложные вызовы и быстрое нахождение нужных решений. Так же, как и в Китае, в РФ за национальной системой стоит мощная господдержка, что позволяет системе не концентрироваться на собственных прибылях.

Кроме этого создатели российской НСПК продвигают и свой уникальный продукт — возможность привязать к классической банковской карте все самые необходимые документы: медицинский полис, СНИЛС и даже паспорт. Такой проект станет первым в мире, интерес к нему проявляют уже и другие государства.