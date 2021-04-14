После длительного периода нагнетания напряжённости в Донбассе переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена дают шанс на мирный выход из кризиса. Однако угроза войны остаётся серьёзной, считают эксперты

Во вторник, 13 апреля, лидеры России и США по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор. Среди других тем собеседники обсудили ситуацию на Украине. Также прозвучало предложение провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

«Микроразрядка»

Звонок Байдена Путину даёт возможность говорить об определённой разрядке напряжённости после серьёзного нарастания опасности военного конфликта, считает политолог Вадим Карасёв.

«Сегодня будем говорить о несостоявшейся войне, скорее всего, я думаю, после звонка Байдена Путину. Хотя такая перспектива, конечно же, в последние дни, мне кажется, нарастала. Было тревожно…», — сказал Карасёв, открывая во вторник, 13 апреля, интеллект-шоу «Чёрный квадрат» на украинском телеканале «НАШ».

Он добавил, что в последнее время даже люди на улице спрашивали, будет ли война: «Ситуация нагнетания и военного присутствия России на границе с Украиной, — она, конечно, их тревожила».

При этом Украина и РФ обменивались достаточно серьёзными заявлениями, на повышение ставок играли и западные партнёры Киева, отметил политолог. Случилось то, чего так хотела Украина: Байден позвонил Путину © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Однако, по мнению Карасёва, «звонок Байдена Путину в какой-то степени внёс — ну, если не большую, то микроразрядку напряжённости…». В то же время, по словам эксперта, проблема Донбасса — далеко не региональная, основной вопрос заключается в том, быть ли Украине членом НАТО. Отсюда, добавим, вытекает и другой вопрос: какой видят будущую Украину в Москве, какой её видят на Западе и какой её хотят видеть сами украинцы?

Карасёв подчеркнул, что «Минск-2» (и, соответственно, возвращение Донбасса в состав Украины) «россиянам нужен именно для того, чтобы реализовать вот эту идею, цель: Украина вне НАТО».

Расслабляться не стоит

Звонок Байдена Путину даёт шанс на мирное решение проблем Украины и проблем вокруг Украины, но угроза начала военных действий остаётся достаточно серьёзной. Об этом сказал украинский дипломат Александр Чалый в эфире телеканала «НАШ».

«Я бы не расслаблялся. Я очень рад, что Байден перезвонил (Путину. — Ред.) сам… И это сигнал и для наших политиков, что даже Соединённые Штаты — они осознают границу своих возможностей относительно России», — сказал Чалый в эфире программы «Чёрный квадрат».

Дипломат напомнил о сценарии развития событий в Грузии в 2008 году, когда США «реально не смогли помочь» Тбилиси, и отметил, что звонок Байдена Путину с предложением о встрече даёт Украине шанс. По его мнению, такое предложение можно рассматривать как определённое дипломатическое извинение Байдена за известные слова. Тот факт, что предложение принято, говорит о том, что Россия намерена воспользоваться возможностью улучшить отношения с США, и тогда идти на обострение из-за Украины для Москвы будет нелогично, считает эксперт. Матвейчев рассказал о том, что будет в случае нападения Украины на Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Однако и в США, и в Европе, и в Украине, и в России есть достаточные политические и даже бюрократические собственные силы, которые заинтересованы в том, чтобы тут (в Украине. — Ред.) военные действия начались», — сказал дипломат, добавив, что ни Байден, ни Путин, ни Зеленский, ни руководители европейских стран «полностью не контролируют эти силы».

«Даже эксцесс исполнителя может привести к трагическим событиям», — предостерёг Чалый. Он добавил, что поэтому срочно необходимо начать процесс деэскалации, и Украина должна быть лидером в этом процессе.

Как правильно идти к миру

В Москве считают, что деэскалация на востоке Украины может произойти только в результате отказа ВСУ от вооружённых действий. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предвоенный Донбасс: странная подготовка к наступлению

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня (РПО) были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем», — цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В свою очередь, пресс-служба штаба операции Объединённых сил (ООС) информирует о нарушениях со стороны непризнанных республик, точнее, как утверждается в этих сообщениях, со стороны «вооружённых формирований РФ».

Судя по всему, о «несостоявшейся войне» говорить пока рано.