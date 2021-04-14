13 марта лидер партии «Русский союз Латвии» и депутат Европарламента от коалиции Greens/EFA Татьяна Жданок на платформе Европарламента организовали слушания на тему «Украина: Вызовы построению демократического плюрализма».

Донести альтернативный взгляд

Евродепутат Катержина Конечна: Государство, которое попирает права человека, не может стать членом Евросоюза © предоставлено Катержиной Конечной Гельмут Шольц и неприсоединившийся ни к одной из групп европарламентарий из Словакии Мирослав Радачовский.

Рассказать о том, что происходит с гражданскими правами на Украине, пригласили политолога, директора «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаила Погребинского, журналиста, блогера, политэмигранта и лидера оппозиционной Партии Шария Анатолия Шария, преследуемых по политическим мотивам журналистов Руслана Коцабу и Василия Муравицкого, а также журналиста-правозащитника из Финляндии Оксану Челышеву.

Татьяна Жданок предложила посвятить круглый стол памяти 5-летнего Владика Дмитриева, убитого под Енакиево на Донбассе в начале марта. По словам Шольца, данная встреча нужна прежде всего как площадка, которая позволит донести до европейских структур альтернативный официальной позиции властей Украины взгляд.

К сожалению, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер не смогла присутствовать на слушаниях. Однако она передала свое письменное заявление:

«В последнее время поступают тревожные новости о ситуации со свободой слова. Основное внимание в них уделяется запрету 3-х телеканалов, а также недавнему постановлению о запрете 4-х тг-каналов, а также более 400 онлайн-ресурсов, включая LiveJournal и РБК.

Следила ли Миссия за этими событиями? Была ли общественная позиция по этим фактам? Помимо политически мотивированных дел времен правления Порошенко (Коцаба, Муравицкий, Павел Волков), появились новые дела журналистов, блогеров и телеэкспертов, которым угрожают или обвиняют в государственной измене. Как реагировать на эти факты, особенно в свете нерешенных предыдущих дел?

ММПЧУ отслеживает ситуацию со свободой мнений и их выражения в рамках своего регулярного мониторинга в Украине. ММПЧУ уже выразила озабоченность в связи с недавно вступившим в силу решением, в результате которого были немедленно аннулированы лицензии на вещание трех телеканалов, которые были вынуждены прекратить свое вещание.

Хотя государства имеют законную цель защитить свою национальную безопасность, в том числе путем противодействия дезинформации, мы обеспокоены тем, что это решение повлияет на свободу выражения мнения в Украине, и напоминаем, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи».

В продолжение темы Мирослав Радачевский отметил, что единственный приемлемый для демократического государства вариант запрета СМИ — это отказ самими зрителями от их просмотра или чтения, если они им по той или иной причине не нравятся.

Назад в сословное общество

Украинские же власти ведут себя иначе. Яркий тому пример — оказавшийся под угрозой уголовного преследования за свои мысли и взгляды политический эксперт Михаил Погребинский. Выступая первым, от отметил во многом парадоксальный момент — все вопиющие нарушения прав человека, которые имели место при Петре Порошенко, не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит при Зеленском, за которого голосовали именно как за демократического президента.

«Журналисты, преподаватели и другие люди, — сказал Погребинский, — лишены права на профессию из-за клейма «пророссийский».

Причем клеймо это ставят независимо от симпатий человека к тому или иному государству, а лишь потому, что человек порицает национализм и милитаризм. На людей нападают, поскольку они отказываются быть украинскими националистами. Причем интересно, что напрямую в гонениях государство практически не участвует, оно создает необходимые условия и поддерживает их. Гонения непосредственно устраивает так называемое гражданское общество, «активисты», и не только улица, но и так называемая интеллигенция.

Эксперт напомнил, какому остракизму, вплоть до оскорблений и угроз, была подвергнута со стороны преподавательского состава и части студенчества профессор киевского университета Евгения Бильченко за текст в личном блоге в поддержку многоязычия на Украине.

«Для нас настала новая жизнь — сословное общество, — заявил Погребинский. — Участники майдана, АТО, националистические активисты в противовес обычным гражданам оказались под защитой специального института при ОП, который создан, чтобы отмазывать их от уголовной ответственности за совершенные преступления. Это стало частью украинской государственности».

Политолог убежден, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за позиции ряда европейских структур. Поддерживая украинское правительство в его противостоянии с Россией, Европа фактически способствует тому, что Украина отказывается от компромисса с оппозицией, видит, что ее можно безнаказанно давить.

Диктатура и террор

О безнаказанном давлении на оппозицию европарламентариям рассказал журналист и политик Анатолий Шарий.

«С приходом новой власти коррупция никуда не исчезла, — сказал он, — но появился неонацизм».

Шарий привел доказательства сотрудничества властей с неонацистскими организациями, которые действуют под прикрытием спецслужб. В частности, «Нацкорпус» существует в виде официальной партии.

Политик заявил, что против него открыты уголовные дела по статьям, предполагающим срок до 15 лет за размещенную в интернете картинку с картой Украины без Крыма, а также за «пропаганду многоязычия» и за то, что он назвал войну на Донбассе гражданской. Летом прошлого года на активистов Партии Шария был совершен целый ряд нападений и несколько попыток убийств. Несмотря на то что все нападавшие известны, есть даже видеозаписи, подтверждающие, что это были боевики неонацистской группировки «Нацкорпус», до сих пор никто не привлечен к ответственности и не наказан.

Теперь же власти инициировали процесс запрета Партии Шария, которая уже прошла во многие горсоветы и, судя по рейтингам, на следующих выборах должна попасть в Верховную Раду, на основании открытого уголовного дела против ее лидера.

В связи с указанными событиями партия обратилась за помощью к крупнейшей международной правозащитной организации Amnesty International, но в результате продолжительной переписки получила ответ, что заниматься делом Шария у Amnesty нет времени.

«В Украине действует диктаторский режим», — подытожил свое выступление Шарий.

«Дыра» в центре Европы

Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Андрея Гожего прямо в зале суда. Оно было произведено открыто заявляющей о своем сотрудничестве с украинскими спецслужбами неонацистской группировкой С14.

Момент нападения снят на камеры, все нападавшие установлены, но, несмотря на это, никому до сих пор не выдвинуто подозрение. Также Муравицкий рассказал европарламантариям о деле политолога Юрия Дудкина, которого отправили под арест по обвинению в госизмене за его выступления на незаконно запрещенных решением СНБО украинских оппозиционных телеканалах. Имеющий образование украинского филолога, Василий Муравицкий напрямую столкнулся с делом Дудкина как переводчик.

Дело в том, что прокуроры с целью затянуть рассмотрение заявили, что не понимают родного для обвиняемого (да и для них самих) русского языка. Трагикомедия заключается в том, что определить «преступность» выступлений политолога на русском языке они смогли, а в суде данный язык понимать уже перестали. Муравицкий зачитал выдержки из обвинительного акта Юрию Дудкину, в котором прокуроры требуют 15 лет лишения свободы за «иронические высказывания об отсутствии в Украине свободы слова и о культивировании в Украине нацистской идеологии».

Журналист посетовал, что на Украине не только попрана свобода слова, но разрушается конституционный строй, сама государственность, а в центре Европы возникает «дыра», опасная не только для граждан Украины, но и для демократических стран.

«Третья мировая может начаться с Украины»

Тезис о культивации нацистской идеологии раскрыл также проведший немало времени под стражей, преследуемый за антимилитаристские высказывания журналист Руслан Коцаба.

«Власть взяла на вооружение этнический национализм образца 30-х гг. прошлого века», — заявил он.

По словам журналиста, политика восхваления террориста и гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры является политической провокацией и наносит большой вред самой Украине. Вред как в плане разжигания гражданского противостояния, так и репутационный.

В качестве очередного примера поддержки государством неонацистов Коцаба привел ситуацию с экс-лидером праворадикальной группировки «Правый сектор» в Одессе Сергеем Стерненко. Стерненко получил в первой инстанции 7 лет за похищение человека и пытки, а также находится под обвинением в убийстве (сам факт убийства он даже не отрицает, но утверждает, что оно совершено в порядке самообороны), однако апелляционный суд освободил его из-под стражи под домашний арест. Это притом что демократически и антифашистски настроенные граждане годами сидят в тюрьмах без смены меры пресечения на более мягкую за слова в телеэфире или пост в интернете.

Также Коцаба обратил внимание на массовые обыски, которые прошли у активистов общественной организации «Украинский выбор», которая до майдана выступала за экономическое и культурное сближение с Россией, а после начала гражданской войны прочно встала на антимилитаристские позиции. Сложно дать правовую оценку тому, почему в ходе обысков были изъяты листовки 2011-2012 гг., пропагандирующие здоровый образ жизни. Коцаба объяснил такие действия властей желанием запугать и задавить всякое инакомыслие, сделать все, чтобы на Украине не стало оппозиции и независимых СМИ.

«Журналисты находятся в режиме жесткой самоцензуры», — оценил положение своих коллег Руслан Коцаба.

Кроме того, он напомнил о новом законе о мобилизации, позволяющем президенту без одобрения парламента объявлять так называемое особое положение (оно не предусмотрено законодательством, это не ЧП и не военное положение) и насильственным образом, вплоть до доставки полицией, призывать на военную службу резервистов возрастом до 60 лет. Журналист назвал это «камуфляжным психозом» президента, который в свое время сам нашел основания проигнорировать целый ряд пришедших ему повесток.

«Вакханалия ксенофобии уже приводила к мировой войне. Третья мировая может начаться с Украины», — сделал неутешительный вывод Руслан Коцаба.

«Для чего мы работаем?», или Об ответственности СМИ

Нацисты-СБУ-полиция. Адвоката Гожего на Украине подвергли уголовному преследованию © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк Оксана Челышева. Она много лет работала в Чечне во время войны, что позволило ей сделать вывод: чеченские дела интересовали Европу гораздо больше, чем Украина. Связано это как с политическими интересами, так и с работой СМИ.

Оксана убеждена, что роль СМИ в разжигании конфликта колоссальна, и вопрос об ответственности журналистов раньше или позже должен быть поставлен. Ответственности, в частности, за распространение разжигающей ненависть и откровенно ложной информации о гибели 5-летнего Владика Дмитриева неподалеку от Авдеевки на неподконтрольной украинским властям территории. Из-за ангажированности СМИ единственным достоверным источником информации о таких событиях, по мнению Челышевой, является работа международных мониторинговых миссий.

Однако с момента, когда миссия ОБСЕ получила сообщение о гибели Владика, и до того, когда наблюдатели прибыли на место событий и обнародовали полученные данные, прошла чуть ли не неделя, за которую СМИ обеих конфликтующих сторон успели вылить массу несоответствующей действительности информации.

«Для чего мы работаем? — задала риторический вопрос Оксана Челышева. — Для поджигания фитиля или для того, чтобы не было больше смертей таких Владиков?»

Она попросила евродепутатов содействовать оперативным коммуникациям с миссией ОБСЕ для ускорения ее реакции на требующие вмешательства события.

Член Европарламента Татьяна Жданок предложила по итогам слушаний составить письмо в поддержку претерпевающих гонения на Украине оппозиционных медиа, политических партий, а также граждан, которых уголовно преследуют по политическим мотивам.