Зеленский и армия. Как он доказывает, что он не лох, а главнокомандующий

В понедельник, 12 апреля, CNN опубликовала репортаж из Донбасса о поездке Владимира Зеленского на передовую. Американец Мэтью Чанс был единственным журналистом, который находился около украинского президента. В его материале Зеленский представлен как «храбрый главнокомандующий». Но явно срежиссированный сюжет стоит сверить с действительностью

Взаимоотношения Зеленского с украинскими военными имеют некую историю, извилистую и довольно непростую. Изначально они настолько не складывались, что некоторые высшие офицеры ВСУ во время инаугурации Зеленского в качестве главы украинского государства и, соответственно, главнокомандующего вообще отказались отдавать ему честь.

Одна из главных причин — история с многолетним уклонением будущего главнокомандующего от службы в армии. Политические оппоненты нынешнего президента придали этой истории соответствующую скандальную известность и активно использовали ее для дискредитации Зеленского в глазах патриотической общественности. Из шести украинских президентов Зеленский стал вторым после Януковича, кто не служил в армии. Но у Януковича, по крайней мере, была хотя и дискредитирующая его, но все-таки уважительная причина — пребывание в местах лишения свободы за грабеж. У Зеленского такой причины не было, и он просто наглым образом косил от армии. Война, объявленная всенародным голосованием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, в глазах ядерного электората Зеленского в этом был и немалый плюс. Люди, жаждущие конца гражданской войны, надеялись, что пацифист Зеленский, не служивший в армии, приведет страну к миру. А вышло наоборот. Фантомные боли, вернее, подсознательный стыд за то, что он «родину не защищал», наоборот, усилили тягу Зеленского к военному разрешению гражданского конфликта на востоке страны. И «пацифист», откосивший от армии, поставил страну на грань войны с грозным северным соседом. Грань, за которой находится Третья мировая война. Хотя, возможно, сам Зеленский, не державший в руках оружия, кроме бутафорского, не понимает всей серьезности созданной им ситуации.

Второй большой минус для репутации главнокомандующего Зеленского — его выступления на сцене и комические роли в кино. «Квартал 95» неоднократно глумился над украинскими силовиками. И эти саркастические номера президенту-комику вспоминают при каждом удобном, а тем более неудобном случае. Отдельно стоит отметить комедию «Ржевский и Наполеон» — единственный убыточный кинопроект Зеленского. Кадрами из этого фильма постоянно иллюстрируют материалы в СМИ и посты в социальных сетях, которые жестоко высмеивают украинского президента в контексте военной и армейской проблематики.

Зеленский не воспринимается военными, да и многими гражданскими тоже, всерьез. Будучи человеком язвительным и безусловно талантливым, но как актер, а не как политик, он создал в искусстве ряд отвратительных образов военных. Поэтому люди в погонах видят в нем не главнокомандующего, а актера, играющего эту роль. Все его пафосные слова — не более чем монологи комика, которому вдруг досталась главная роль в драме, переходящей в трагедию.

Зеленский по своему психотипу глубоко чужд армии. Сколько бы он ни ездил на передовую и какие бы грозные патриотические речи ни озвучивал, он все равно воспринимается военными как «штафирка» — термин, которым военные в дореволюционной России обозначали глубоко презираемых ими гражданских людей. Военная форма и каска с бронежилетом сидят на нем как на корове седло. Это не просто дает пищу для все новых издевательских мемов в соцсетях, но и подчеркивает ту пропасть, которая разделяет Зеленского и украинских военных. А также вызывает у них плохо скрываемый гнев и презрение. Не случайно во время одной из своих первых поездок «на фронт» Зеленский вынужден был доказывать людям в окопах, что он «не лох», что и закрепилось в его характеристике в воюющей стране в среде «людей с ружьем».

Но есть в этой истории и другое, более глубокое измерение. Симонов сказал, что будет с «Северным потоком — 2» и украинской ГТС, если в Донбассе начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Говоря об украинских военных, важно понимать, что на передовой сегодня служат только те, для кого война является неотъемлемой частью образа жизни. Это не призывники или мобилизованные, это те, кто выбрал войну самостоятельно и добровольно. Для таких людей прекращение войны означает возвращение туда, откуда они с таким трудом вырвались, — в серые будни, где им отведена роль хронических неудачников, у которых, как правило, нет ни нормальной семьи, ни достойной работы. А здесь, в окопах, они чувствуют себя на месте, брутальными «киборгами», воюющими с Россией. И хотя все это иллюзии — и сама война иллюзорна, психологически эти люди ощущают себя нужными и обществу, и стране. Они — «воины света», они — не «диванная партия» войны, а «защитники». Понимание того, что их поставили защищать одну часть своего народа от другой, в из сознании подавлено пропагандой, которая внушает, что по ту сторону фронта находятся «орки», нелюди, которых надо только убивать.

Поэтому, когда Зеленский дает «киборгам» команду не стрелять, солдаты на передовой все равно будут стрелять, потому что для них это суть их жизни, а для многих и главная идея, ради которой они живут, перенося лишения и многие бытовые неудобства. Каждый выстрел наполняет их жизнь смыслом, подтверждает их статус «воинов света» и «защитников Отчизны».

Поэтому, если Зеленский действительно за устойчивое перемирие и мирное решение конфликта, он должен отдавать себе отчет, что бойцы на фронте — последние, с кем именно ему стоит говорить на эту тему.

И здесь мы выходим на главную проблему главнокомандующего Зеленского: неспособность контролировать силовые структуры (не только армию, но и полицию, и спецслужбы), обеспечивать субординацию и дисциплину. Как следствие, действующие офицеры и контрактники публично выступают против мирных соглашений и участвуют в антипрезидентских акциях «Нет капитуляции!», постреливают в сторону мятежного Донбасса, убивают случайных стариков и детей.

А что главнокомандующий? Он, не имея авторитета в армии, делает вид, что ничего ужасного не происходит. Как говорится, если не можешь это остановить или возглавить, делай вид, что этого нет вообще.

В этой связи интересно сравнить наш украинский опыт с зарубежным. Война в Донбассе: Украина действует по методам ИГИЛ* — видео

Невозможно себе представить американских военных, митингующих у Капитолия против вывода войск из Ирака или Афганистана. Или российских военных, требующих на Красной площади бомбардировок Идлиба. Или французских военных у Елисейского дворца, решительно настроенных воевать в Мали до последнего туарега. Даже человеку с очень богатым воображением представить что-то подобное крайне сложно. А в украинских реалиях подобные сюжеты являются нормой и получают одобрение значительной части общества.

Главнокомандующему же только и остается, что пытаться убедить собственных подчиненных и самого себя в том, что он «не лох», а вполне нормальный европейский, и даже евроатлантический, полководец.

Что же касается сюжета CNN, то здесь, как говорится, кто на что учился. Зеленский всю свою сознательную жизнь был артистом комического жанра. Это у него действительно получается лучше. Роль главнокомандующего, впрочем, ему пока явно не удается.