Первая столица и второй по численности город Украины Харьков до сих пор остается без мэра. Избранный главой города Геннадий Кернес скончался в прошлом году в больнице «Шарите», а Верховная Рада долго не могла определиться с назначением новых выборов. Решение было принято только в конце марта – выборы состоятся не ранее 31 октября

И хотя официальная избирательная кампания еще не началась, но неофициально основные кандидаты на этот пост ее уже ведут.

Таковыми считаются бывшие сподвижники Кернеса, а нынче — противники в политической борьбе. За кресло Кернеса намерены бороться Михаил Добкин, бывший мэр Харькова (2006-2010), и Игорь Терехов, первый заместитель Кернеса, который ранее работал с Арсеном Аваковым (2010-2015).

Оба кандидата называют себя преемниками Кернеса и апеллируют к памяти о нем. Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Затягивание выборов в Харькове связывают именно со стремлением Офиса президента дать больше времени на раскрутку Терехова, как считает политолог Вадим Карасёв.

«Если Михаил Добкин станет мэром крупнейшего мегаполиса на востоке Украины, то получит мощную стартовую площадку для дальнейшего объединения вокруг себя большей части восточного электората.

Михаил Добкин — лидер, который может возглавить собственный новый политический проект для участия в парламентских и президентских выборах, поэтому его оппоненты готовы на все, чтобы не допустить его победы.

Собственно, поэтому выборы мэра Харькова и отложили до 31 октября», — считает Карасёв.

Также, по словам политолога, Терехов знает, что уровень его электоральной поддержки слишком мал для победы на выборах, поэтому надо было всеми возможными и невозможными способами оттянуть их на осень. А за это время всей мощью административного ресурса и пиара поднять свою узнаваемость в городе и разрушить мнение о себе как о вечном «втором номере».

Харьков к тому же это еще и основная база бессменного главы МВД Авакова, контролирующего значительную часть националистов и неонацистов, включая «Нацкорпус».

Харьковский узел. Забег к неизвестному результату © РИА Новости, Facebook/Игорь Терехов Дмитрий Булах говорил, что Терехов еще при жизни Кернеса начал заводить в команду «Блока Кернеса» людей Авакова, включая бывшего депутата от «Народного фронта» и бизнес-партнера главы МВД Игоря Котвицкого.

«Терехов завел в первый десяток списка людей Котвицкого-Авакова. Из-за изменения списка были конфликты. Кернес хотел обновить команду. И пообещал молодым людям там места. А когда Кернес заболел, Терехов поставил всех старых», — говорил депутат.

Конкурент Терехова, Михаил Добкин, делает ставку на сторонников-хозяйственников, а также харьковчан, ностальгирующих по былой славе Харькова в советские времена.

Однако и Терехов пытается казаться крепким хозяйственником. В рамках пиар-кампании Терехов 13 апреля лично пришел помыть станцию метро «Академика Барабашова». Правда, действие длилось не долго — лишь минуту, пока делали фото и короткое видео.

Харьковский политолог Антон Авксентьев утверждает, что Терехов пытается примерять на себя образ Геннадия Кернеса.

«Он проводит много встреч по городу, участвует в субботниках. Секретарь горсовета повторяет то, что делал Кернес в 2010-12 годах, вживается в его образ», — говорит политолог.

Конкуренты также активно используют тему пандемии и обеспеченности больниц. Нехватка койко-мест или препаратов сейчас в первую очередь бьет по Терехову, который пока исполняет обязанности мэра.

Однако его поддерживает часть харьковских бизнесменов. О поддержке Терехова в недавнем интервью заявлял крупный бизнесмен Павел Фукс. С Тереховым также сотрудничает бизнесмен Александр Ярославский, развивая с харьковской администрацией проекты по строительству новых трамваев и поддержке футбольного клуба «Металлист».

В то же время в городе высокий уровень поддержки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее электорат практически совпадает с электоратом Добкина, поэтому многое будет зависеть от позиции этой партии. По этой же причине, очевидно, на срыв кампании Добкина будут брошены радикальные националисты.

Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com Дмитрий Касьянов.

«Он известен организацией избирательных «сеток». Если кто не знает, это такая «пирамида» по прямому или непрямому подкупу избирателей. Сейчас Касьянов в Харькове, чтобы присмотреться, показать свои схемы Игорю Терехову, поговорить о финансовой стороне. И политтехнолог, и покровители Терехова понимают, что без «сетки», которую прикроет Аваков, тому не выиграть выборы», — пишет Telegram-канал, напоминая также, что Касьянов раньше работал на мэра Днепра Бориса Филатова и Игоря Кононенко, одного из друзей Петра Порошенко.

Не брезгуют в ходе кампании черным пиаром и привлечением радикальных националистов. Михаил Добкин начал издавать газету «Время Добкина», но в шутливой форме заявляет, что из-за нее националисты недавно устроили нападение.

«Сегодня вышел первый номер газеты "Время Добкина". Тираж расходится как горячие пирожки. Харьковчане и гости нашего города проявили небывалый интерес к новому изданию. Читают все, от мала до велика. Из горсовета даже отряд националистов прислали, чтобы и им досталось 50 экземпляров. По старой привычке посланные националисты облили всё вокруг себя зеленкой. Странные они там, в горсовете! Мы бы им и так дали», — пишет Добкин.

Однако в то же время в городе стали распространять «клон» газеты «Время Добкина», в которой утверждается, что Добкин якобы хочет закрыть харьковские рынки. От Одессы до Харькова: Ищенко о перспективах расширения РФ © кадр из видео Украина.ру

Харьковские соцопросы дают противоречивые результаты, что наводит на мысль о заказном характере. По данным «Оперативной социологии» от 25 марта, за Терехова готовы отдать голоса 20,7% харьковчан, а за Добкина — 18,7%. По данным же «Украинской социологической платформы» от 31 марта, за Добкина — 35%, а за Терехова — 29%.

Харьков известен своими преимущественно пророссийскими настроениями. Весной 2014 года харьковчане захватывали здания местной администрации, не принимая правительство Майдана. Тогда их протесты удалось силой подавить.

Однако националистическим партиям до сих пор сложно укорениться в городе. Для продвижения своих кандидатов им приходится прибегать к серии манипуляций, махинаций и кулуарных договоренностей, стараясь обмануть избирателя. Именно эту тактику мы, скорее всего, и увидим в хоре избрания мэра Харькова или при подсчете голосов.