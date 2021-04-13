Жителям Украины стала доступна альтернатива индийскому препарату Covishield - китайский CoronaVac, а в скором времени должен поступить и американо-немецкий Pfizer-BioNTech. В чём разница между ними?

12 апреля после завершения лабораторного контроля на Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac, произведённым китайской компанией Sinovac. Первые партии направили в Киевскую областную клиническую больницу, в Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

В первую очередь китайская вакцина будут предоставляться маломобильным людям и лицам, которые за ними ухаживают; вторая группа — учителя, которые участвуют во внешнем независимом оценивании (аналог российского ЕГЭ); третья — члены олимпийской и паралимпийской сборных Украины, готовящиеся выступить на Играх в Токио, а также полицейские и военнослужащие ВСУ.

«Всего законтрактовано 1,9 млн доз, и оставшиеся 1,7 млн доз будут поставлены в ближайшее время. Когда я говорю «скоро», имеется в виду апрель-май этого года. CoronaVac — безопасная вакцина, она выполнена по технологии инактивированных вакцин. Это известная технология, которая используется для изготовления вакцин на протяжении десятка лет и доказала свою действенность и эффективность», — сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 13 апреля.

Кроме того, глава ведомства пообещал, что на этой неделе в страну в рамках международного механизма COVAX доставят первые дозы немецко-американского препарата Pfizer-BioNTech (117 тысяч доз).

«У нас есть чёткое распределение, где именно мы будем использовать вакцины (Pfizer. — Ред.). Во-первых, это люди в интернатах, домах для лиц пожилого возраста. Это тоже категория с высоким риском заболеваемости, и очень важно их защитить», — уточнил Степанов.

К тому же по-прежнему доступен для вакцинации Covishield — индийский аналог оксфордской вакцины, известной как AstraZeneca, но после скандала с образованием тромбов у привившихся переименованной в Vaxzevria.

Давайте разберёмся, в чём отличия этих вакцин, которыми предлагают прививаться украинцам.

Американско-немецкая Pfizer/BioNTech

В основе вакцины лежит новый принцип действия: на матричную РНК «записывается» информация об S-белке коронавируса, с помощью которого он прикрепляется к здоровым клеткам, через вакцину РНК помещается в организм и начинает там вырабатывать ранее запрограммированный S-белок, против которого и вырабатывается иммунный ответ. Вводят препарат двумя дозами.

Pfizer/BioNTech эффективен на 95%, причём независимо от возраста, пола, расы пациентов. Он успешно защищает от британского штамма COVID-19, но не от южноафриканского, как показали последние исследования израильских учёных.

Как предупреждал ранее руководитель Центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург, из-за того, что Pfizer/BioNTech — это РНК-содержащий препарат, вакцинация им может быть противопоказана аллергикам.

Большой общественный резонанс вызвали новости о десятках скончавшихся в разных странах после получения прививки американско-немецкой вакциной. Например, в Германии умерли 10 человек, сделавших первый укол, но это списали на их пожилой возраст и многочисленные заболевания. Власти Норвегии, в отличие от немецких коллег, не стали сразу исключать связь между вакциной и смертью 23 человек, в итоге расследование показало: общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов.

Китайская CoronaVac

С одной стороны, инактивация вируса — старая и надёжная технология, проверенная временем, но с другой — полученный иммунный ответ может быть краткосрочным и менее эффективным. Таким образом, на формирование коллективного иммунитета потребуется гораздо больше времени, чем при использовании «Спутника V», препаратов от Moderna и Pfizer, изготовленных по новой технологии (в основе лежит молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, выступающем возбудителем COVID-19, и после её попадания в человеческую клетку синтезируется этот белок, а организм производит на него иммунный ответ).

Именно по этой причине, как объясняет эксперт по вакцинам из Корнельского университета Джон Мур, европейские страны и США отказались от CoronaVac.

Однако у китайской вакцины есть серьёзные преимущества для бедных стран и стран среднего достатка: её можно хранить при температуре от +2°C до +8°C (то есть она не требует специального оборудования, как Pfizer). Кроме того, она поставляется сразу в шприце, а не в ампулах.

Вакцина вводится в 2 этапа с интервалом 14 дней.

По итогам третьей стадии клинических испытаний CoronaVac, в которой принимали участие 25 тысяч человек в нескольких странах, учёные объявили, что в Турции эффективность препарата составила 91,25%, в Индонезии — 65,3%, в Бразилии сначала говорили о 78%, но позже снизили до 50%. Тогда Степанов незамедлительно объявил, что если показатель будет ниже отметки 70%, то Киев откажется от закупки вакцины, как прописано в договоре с Sinovac Biotech.

Позже эксперты бразильского Института Бутантата дали более подробное объяснение: общая эффективность вакцины составляет 78%, а в лёгких случаях без госпитализаций — 50,4%.

Как утверждают китайские разработчики, в случае если после прививки вакциной CoronaVac у человека обнаружат коронавирус, то у 83,70% пациентов болезнь будет протекать в лёгкой форме, а от тяжёлой формы и летального исхода защищает на 100%. 13 апреля Степанов заявил, что китайская вакцина доказала свою эффективность против британского штамма COVID-19.

Однако прививаться вакциной от Sinovac могут не все. Доказательств эффективности препарата для людей старше 60 лет нет, у всех участников клинических испытаний этой возрастной категории после введения первой дозы зафиксировали побочные реакции в лёгкой или средней форме. Кроме того, CoronaVac противопоказан для пациентов, имеющих тяжёлые хронические заболевания, заболевания крови (существует риск внутреннего кровотечения после прививки), неврологические заболевания (в частности, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь), аллергические реакции на вакцины, а также страдающих от диабета, судорог, эпилепсии, энцефалопатии. Не рекомендуется делать прививку беременным и кормящим женщинам.

Разработчики предупреждают, что у CoronaVac есть побочные эффекты, причём их можно разделить на 4 группы:

частые: боль в месте укола, слабость и головная боль, но они встречаются после применения и препаратов других производителей;

чуть реже встречающиеся: кашель, озноб, насморк и заложенность носа, тошнота, диарея, зуд, отек и уплотнение в месте укола, боль в горле, животе, мышцах и суставах, а также возможна потеря аппетита;

редкие: аллергические реакции, высокая температура, патологии кожи и слизистых оболочек, рвота, отёчность, тремор, головокружение, сонливость, повышенная температура в месте укола;

очень редкие: кровотечение из носа, потеря запаха, отек век и воспаление глаз, мышечные судороги, вздутие живота.

Индийская Covishield

Прививочная кампания на Украине началась 24 февраля. Изначально чиновники говорили, что населению будут доступны вакцины и Pfizer-BioNTech, и CoronaVac, и AstraZeneca, однако в обещанные сроки поставки осуществить не удалось, Степанову срочно пришлось искать другой вариант, и договориться ему удалось только о закупке Covishield — более дешёвого и менее эффективного аналога AstraZeneca.

Что очень важно, оригинальная вакцина и вакцина Covishield — это разные препараты, именно так их рассматривают международные регистрационные органы. У них и степень эффективности разная: 70% против 63%, к тому же Covishield не разрешён к применению на территории Евросоюза.

Причём на момент регистрации препарата на Украине — по ускоренной процедуре, то есть без каких-либо испытаний — его исследование ещё не было завершено, а именно этот аргумент местные чиновники использовали, оправдывая свой отказ от закупки российского «Спутника V».

Covishield изготовлен из ослабленного и модифицированного вируса простуды шимпанзе, который сам по себе не может спровоцировать заражение. Препарат поставляется в виде раствора для инъекций и вводится двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель. Изначально на Украине придерживались 28-дневного срока, но в конце марта увеличили его до 8-12 недель. Поскольку, как объяснил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, так достигается самый надёжный эффект, хотя эксперты высказывали предположение, что это связано с дефицитом вакцины.

Согласно результатам ряда исследований, Covishield эффективен против британского и бразильского штаммов коронавируса, а степень защиты от южноафриканского составляет всего около 10%.

Побочные эффекты, о которых предупреждает производитель, характерные и для других вакцин: боль, покраснение, зуд, отек или синяк в месте инъекции, общее недомогание, чувство усталости, озноб, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах, насморк, боль в горле, головокружение, потеря аппетита, боли в животе, увеличенные лимфатические узлы, повышенное потоотделение.

Это в теории, а о том, как всё происходило на практике, спустя месяц после начала прививочной кампании сообщил Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины: побочные реакции были выявлены у 689 человек; в 65,73% случаев наблюдались расстройства в месте укола, в 12,98% — нарушения опорно-двигательного аппарата, в 11,96% — неврологические расстройства, в 3,48% — желудочно-кишечные расстройства, в 1,87% — иммунные расстройства и кожные раздражения, в 0,42% — психические расстройства, в 0,34% — сердечно-сосудистые нарушения.

Были и летальные случаи спустя несколько дней после прививки Covishield, однако власти страны отрицают, что смерть спровоцировала именно вакцина. В Одесской области военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и скончалась до прибытия скорой помощи, вскоре Министерство здравоохранения Украины заявило, что причиной стали хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни, но аллергии, которая служит главным противопоказанием к прививке, не было.

Кроме того, в Черновцах через 9 дней после прививки умер провизор аптеки военного госпиталя, по предварительной причине, от острого мозгового инсульта.