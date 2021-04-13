Христианские партии ФРГ не могут определиться с единым кандидатом в канцлеры, выбор стоит между председателями входящих в блок ХДС и ХСС - Армином Лашетом и Маркусом Зёдером. Оба политика тепло относятся к Москве, но в то же время подчёркивают приверженность территориальной целостности Украины

Меньше полугода остаётся до выборов в бундестаг, по результатам которых в Германии произойдёт смена власти, поскольку канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет баллотироваться на новый срок. Вместо неё ХДС на выборы поведёт её преемник на посту председателя партии, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, однако это не означает, что в случае победы христианских демократов именно он возглавит немецкое правительство. Его главный соперник — премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (младшего партнёра ХДС, с которой они образуют единую фракцию в бундестаге) Маркус Зёдер. Немецкая хранительница Украины и друг России. Куда уходит Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

12 апреля президиум и правление ХДС большинством голосов поддержало Лашета как единого кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС. Однако ХСС ещё не объявил, согласен ли он с этим решением, — христианские социалисты могут настаивать на выдвижении своего лидера, тем более Зёдер днём ранее на закрытой встрече руководства фракции ХДС/ХСС в бундестаге объявил о готовности стать единым кандидатом. И хотя оба политика хотят стать преемником Меркель, они всё же ставят интересы партии и страны превыше личных амбиций и согласны с тем, что в конечном итоге кандидатом в канцлеры должен стать тот, у кого будет больше шансов.

Перестановки в правительстве — это, безусловно, внутреннее дело Германии, но от позиции Берлина зависит решение многих внешнеполитических вопросов, в том числе связанных с Россией и Украиной, включая урегулирование ситуации в Донбассе в рамках «нормандской четвёрки», запуска газопровода «Северный поток — 2», судьбу антироссийских санкций.

Армин Лашет

Лашет слывёт самым умеренным политиком, а главное его преимущество — богатый управленческий опыт. Как ожидается, он продолжит реализацию курса Меркель, хотя сам отрицает этот тезис.

Юрист по образованию, Лашет преуспел в журналистике, а также построил политическую карьеру на различных уровнях: в городском совете Ахена, бундестаге, европейском парламенте, в правительстве земли Северный Рейн-Вестфалия и национальном правлении ХДС.

Что касается внешнеполитических взглядов Лашета, то они по душе не всем однопартийцам. Его называют одним из архитекторов концепции «От Лиссабона до Владивостока», которая подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов. К России Лашет относится достаточно тепло. На протяжении двух лет он добивался права принять в своём регионе заседания форума гражданских обществ РФ и ФРГ «Петербургский диалог», созданного в 2001 году, и в 2019-м наконец мероприятие прошло в Бонне — столице федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В своей речи Лашет тогда сказал, что нужно помнить историю Второй мировой войны и ни в коем случае не приукрашать её. Наследник Меркель увязал «Северный поток – 2» и геополитические интересы Украины © REUTERS, Odd Andersen/Pool

«Мы должны быть признательны Советскому Союзу за принесённые им 27 млн жизней во имя победы над нацизмом. <…> И если даже после событий Пражской весны мы смогли вступить в диалог, то сегодня тем более должны это сделать. Даже, если мы имеем различия по ситуации с Крымом. Ещё в 1954 году Иосиф Сталин сказал: «Без России Европа ничто», — заявил немецкий политик.

Лашет поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», отмечая, что земля Северный Рейн — Вестфалия — 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии — 40% потребляемого объёма газа и нефти получает из России.

«Я рассматриваю проект как экономический. Нам нужен газ в любом случае, мы проходим через реструктуризацию энергетики, мы окончательно прекращаем использование атомной энергии к 2022 году, хотя я знаю, что в Нидерландах идут дискуссии о том, стоит ли вновь строить АЭС из соображений защиты климата, но для Германии это исключено по политическим причинам. Мы прекратили использование каменного угля, мы прекращаем использование бурого угля. У нас высокое энергопотребление и будет высоким, даже когда поворот в энергетике произойдёт, газ будет необходим для переходного периода, пока мы не выйдем на климатический нейтралитет к 2050 году», — заявил Лашет в декабре 2020 года.

Весной 2018 года он раскритиковал западные страны за необоснованное обвинение России в якобы имевшем место быть отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также высылке на этом основании российских дипломатов.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надёжными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», — написал Лашет тогда в Twitter. Как фашистская Германия: Бундестаг изменил своё мнение об Украине © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Сотрудничество с РФ председатель ХДС считает необходимым для решения многих мировых проблем. По его словам, Берлин может не отказываться от своей позиции по Крыму, но при этом стороны могут быть откровенными друг с другом и по-прежнему сотрудничать в других областях. В качестве наглядного примера, что такое реально возможно, Лашет приводил пример отношений между ФРГ и СССР в 1970-1980 годы, когда «в напряжённой ситуации строились каналы общения с тоталитарной коммунистической системой».

Свою позицию по украинскому вопросу Лашет обозначил на встрече с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником в 2019 году. Он заявил, что Северный Рейн — Вестфалия, Германия и Европейский союз очень заинтересованы в стабильной, демократической и экономически процветающей Украине, поэтому рады, что новое украинское правительство взяло на себя приверженность европейским ценностям. Лашет высоко оценил проведение первого за три года саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 года и подчеркнул важность дальнейшего процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

18 марта 2021 года председатель ХДС принимал в Берлине премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тот, в свою очередь, в ходе переговоров выдвинул предложение об открытии бюро земли Северный Рейн — Вестфалия на Украине для укрепления экономического сотрудничества, поскольку Северный Рейн — Вестфалия — это крупнейший среди немецких федеральных земель инвестор в украинскую экономику.

Маркус Зёдер

В биографии Маркуса Зёдера много схожего с биографией Лашета: тоже юрист по образованию, работал в СМИ — начинал на Баварском радио как доброволец, а потом занимал должность редактора в Мюнхене, кроме того, также вступил в партию в достаточно юном возрасте. Он построил успешную карьеру по партийной линии: прошёл путь от рядового члена ХСС до генерального секретаря ХСС и главы окружного отделения ХСС «Нюрнберг-Фюрт-Швабах». 16 марта 2018 года Зёдер сменил Хорста Зеехофера (нынешнего министра внутренних дел Германии) на посту премьер-министра Баварии.

Председатель ХСС положительно относится к России, в частности, потому, что Бавария имеет крепкие связи с Москвой, в том числе экономические и научные. В январе 2020-го Зёдер приезжал в российскую столицу, где он неоднократно бывал и раньше, на переговоры с мэром города Сергеем Собяниным и президентом РФ Владимиром Путиным, причём приехал не с пустыми руками — своим собеседникам в качестве подарка он привёз баварское пиво.

Рейтинг Зёдера в Германии вырос за счёт его жёсткой позиции по вопросу борьбы с коронавирусом. А сейчас, когда страну охватила третья волна пандемии, причём гораздо более серьёзная по сравнению с предыдущими двумя, Министерство здравоохранения Баварии, не дожидаясь одобрения ни на европейском, ни на национальном уровне, заключило с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях о возможных поставках в регион «Спутника V» сразу же после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам. Этим поступком Зёдер вызвал критику со стороны многих немецких политиков, дескать, он договорился с Москвой за их спинами, на самом же деле политик не делал из переговоров с российской стороной секрета.

Зёдер, как и многие остальные немецкие политики, понимает коммерческую выгоду газопровода «Северный поток-2». в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в феврале 2019 года он подчёркивал, что Германии нужны все возможные варианты для закупок газа, особенно на фоне отказа страны от мирного атома и от угля, поэтому этот проект отвечает интересам страны.

«Не могу понять, почему газопровод, ведущий из России через Украину, должен быть более безопасным, чем прямой газопровод между Россией и Германией», — недоумевал Зёдер.

А осенью 2020-го на фоне требований отказаться от газопровода из-за якобы произошедшего отравления Навального премьер-министр Баварии призывал не смешивать две эти истории и предлагал дождаться ответов из Москвы, а уже после этого думать над реакцией Европы.

«Конечно, можно было бы временно приостановить «Северный поток — 2», но, если мы действительно хотим чего-нибудь добиться, разве мы не должны тогда по-честному аннулировать все газовые договоры с Россией? Я понимаю тех, кто хочет остановить проект. Он изначально был спорным. Но мы должны знать, к каким последствиям это приведёт», — говорил Зёдер.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, по всей вероятности, кандидатом в канцлеры от блока христианских партий выдвинут Лашета, поскольку решение в пользу Зёдера очень сильно ослабило бы позиции и ХДС, и его нынешнего лидера. Лашет стал председателем партии после долгой борьбы, а ослаблять его позиции христианские демократы не станут. А если представить, что христианские демократы согласятся поддержать Зёдера в качестве единого кандидата, то, по словам Рара, для ХДС это станет опасным поворотом, поскольку председатель ХСС может получить шанс стать канцлером Германии на несколько сроков, и тогда ХДС лишится возможности выдвигать своих кандидатов.

За всю историю только двоим членами ХСС удавалось стать кандидатами в канцлеры от блока ХДС/ХСС — Францу Йозефу Штраусу в 1988 году и Эдмунду Штойберу в 2002-м, однако оба проиграли, несмотря на высокие рейтинги, представителям Социал-демократической партии Германии (Гельмуту Шмидту и Герхарду Шрёдеру соответственно), в результате чего христианские демократы были вынуждены уйти в оппозицию.