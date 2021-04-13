Пока Россия ограничивает продажу своим гражданам путевок в Турцию, параллельно отменяя с ней авиасообщение, в Крыму ожидают небывалого наплыва туристов. В прошлом году полуостров хоть и потерял часть отдыхающих из-за пандемии, но при этом был единственным курортным регионом России, увеличившим прибыль от туристической сферы в период локдауна

Уже в этом году республика не только держит карман шире, но еще и рассчитывает на новый рекорд — 8 миллионов отдыхающих.

При этом глава региона Сергей Аксенов уже пригрозил местному населению третьей волной ковида, если не будут строго соблюдаться санитарные требования. А вот Министерство курортов Республики Крым, похоже, больше всего беспокоит вопрос с засухой на полуострове, которая может доставить туристам массу неудобств.

Туристам надо выпить

Дефицит воды в Крыму начался в конце августа прошлого года. Самый засушливый за последние 150 лет 2020-й опустошил главные водохранилища полуострова, а перекрытый Киевом Северо-Крымский канал так и стоит поросший травой.

Помощь пришла из Москвы: правительство направило в регион миллиарды бюджетных рублей, чтобы напоить население водой из-под земли. Но пока новые месторождения еще разрабатываются, а строительство опреснительных установок еще не началось, местные власти решают проблему нехватки воды своими силами. Своё, родное: Крым готов бить туристические рекорды

Все отели, здравницы и гостиницы Крыма правительство республики обязало иметь трехдневный запас воды. Речь, разумеется, идет о легальном секторе. Следить за теневым рынком у властей нет возможности. Главная задача сегодня — накопить запасы пресной воды в таком количестве, чтобы их хватило на предстоящий сезон. Задача, мягко говоря, непростая. С ней помогает справляться график водоподачи местному населению: несколько часов утром и столько же вечером. Все ради сезона.

Образцовым отелем в этом плане пока остается только «Мрия» не работающего в Крыму Сбербанка, которая уже начала тестировать собственный опреснитель. Воду из него будут использовать только для технических нужд, подавая постояльцам для питья исключительно покупную воду.

Невидимый коронавирус

С ограничениями по коронавирусу в Крыму ситуация обстоит несколько лучше, чем во многих российских регионах. Уже отменены запреты на посещение кинотеатров и театров, частично разрешены массовые мероприятия, а при заселении в отель с вас не станут требовать результат отрицательного теста на ковид.

Однако жесткие санитарные нормы по-прежнему в силе. Масочный режим в общественных местах, санитайзеры в гостиницах и супермаркетах, рециркуляторы, а еще социальная дистанция в полтора метра. При этом к обслуживающему персоналу требования куда серьезнее. Опасаясь закрытия своего бизнеса, многие коммерсанты не просто регулярно тестируют своих сотрудников, но и обязывают их делать прививку отечественной вакциной.

Тем не менее за год жизни в новой коронавирусной реальности большинство отдыхающих даже не заметит дискомфорт, отправляясь на групповую экскурсию по достопримечательностям или при заселении в гостиницу. В общепите, например, не действует даже масочный режим. Крымчан хотят поить водой из Азовского моря © CC0, Pixabay

Дорогое удовольствие

Все вышеперечисленное сыграет с туристами в этом курортном сезоне злую шутку. Баки для накопления воды, насосы и водонагреватели, а также рециркуляторы, санитайзеры, бесплатные медицинские маски и регулярные тесты на ковид для персонала сильно повлияют на цену отдыха в Крыму летом 2021-го. По мнению экспертов отрасли, стоимость отпуска на полуострове в этом сезоне вырастет на 15% минимум. К сожалению, кроме самих отдыхающих, покрывать затраты отельеров больше некому.

Причем шаг навстречу подорожанию не страшит крымских предпринимателей. Желающих понежиться на солнце этим летом меньше не станет. Наоборот. Раннее бронирование показывает, что только на майские праздники гостинцы и здравницы полуострова заполнены на 90-100 процентов. Очевидно, что в отсутствие заграничной конкуренции этим летом туристы будут буквально сражаться за место на пляже и возможность отдохнуть в Крыму. И если вы не готовы потратить все свои кровные на скромные блага курортной республики — найдется кто-нибудь другой.

К слову, как и в прошлом году, на рост цен оказывает влияние отсутствие трудовых мигрантов с Украины, которые многие годы приезжали в Крым на курортный сезон в качестве горничных, официантов и поваров. Границы для них закрыты уже год, а поводом посетить республику может стать либо лечение, либо посещение ближайших родственников. Относительно дешевую рабочую силу заменить некому, а местные куда более требовательны к зарплатам, чем жители соседних областей Незалежной. Так что гражданам сопредельного государства в этом курортном сезоне в Крыму не только не отдохнуть, но даже и не заработать. Названа стоимость аренды жилья в Крыму на майские праздники © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Компенсация за релаксацию

Тем не менее все возможные неудобства Крым обещает возместить сполна. К лету своих «матрасников» будут ждать почти пятьсот пляжей. Новые зоны отдыха у кромки моря появятся в Ялте, Евпатории и Феодосии.

Свои двери перед туристами распахнет и знаменитый на весь мир замок «Ласточкино гнездо», который открыли после реставрации в конце прошлого года. За 117 миллионов рублей строители полностью разобрали консольную плиту под основанием замка, предварительно залив новую. Трещины и подвижные части скалы Аврора забетонировали и укрепили. На всех открытых площадках заменили покрытие на гранитные плиты, отреставрировали оконные рамы, лестницы и двери. Вскоре символ Крыма, который во времена Украины был частным рестораном, станет выставочным залом для авторов с мировыми именами. Вход на его территорию, правда, будет платный.

Встретит туристов и новая набережная курортного поселка Симеиз, что на Южном берегу Крыма. Несколько лет тут работала строительная техника, а теперь появились парковка, новый пляж и волнорезы. Своей очереди на обновление еще ждут набережные Партенита, Гурзуфа, Коктебеля, Николаевки и Евпатории.

А вот для тех, кто предпочитает не только пляжный отдых, но и лечение, четыре десятка здравниц Крыма подготовили программы восстановления после коронавируса. Комплексы реабилитации разрабатывают еще 10 санаториев. Все они рассчитаны на срок от 7 до 20 дней и основаны на дозированных физических нагрузках, ингаляциях и авторских методиках применения сакских грязей.

Главное — успеть забронировать. Уж слишком популярной оказалась государственная программа туристического кешбэка, по которой за отдых в санаториях туристам возвращается до 20% от стоимости путевки.