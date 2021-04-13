Три года тому назад знаменитый музыкант-матерщинник Сергей Шнуров по прозвищу Шнур поразил общественность внезапным, быстрым и необъяснимым разводом. И, кстати, сегодня, 13 апреля, у него день рождения

Супруге Матильде (настоящее имя — Елена Мозговая) досталось "чуть больше половины" немаленького богатства. В том числе знаменитый питерский ресторан "Кококо". Как сказал об этом разделе сам Шнуров, "не сказал бы, что жалею, но и не рад".

Больше о причинах развода никто из супругов, проживших, казалось бы, душа в душу восемь лет, не сказал ни слова.

Через полгода после развода Сергей Шнуров потряс общественность ещё раз, женившись на молодой красавице Ольге Абрамовой.

«Лучше, чем Шнуров»: голый Тарзан в образе Санта-Клауса посвятил стихи 2020 году © Сергей Глушко/Instagram

Это тот человек, который по сцене голым скакал, выглядел как слегка отмытый бомж и разговаривал матом?

Много кто написал, что "Шнур переродился".

Подруга бывшей жены Матильды Ксения Собчак вообще назвала происходящее "трагедией":

"Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Серёжей, связана только с тем, что он её профукал… Новая женщина для него, конечно, делает хуже…"

Вообще-то большинству людей, которые видели, как продолжает бегать по сцене голый дедушка, эксплуатируя тему мата и половых органов, уже давно становилось неловко.

Помните, Кису Воробьянинова в "Двенадцати стульях" называли "крепкий старик"? А было Ипполиту Матвеевичу всего 52 года.

Сергею Шнурову через два года будет 50. "Крепкий старик" ещё может, конечно, встретить юбилей на сцене, в лабутенах и в нижнем белье. И даже без.

Но, кажется, Шнурову это порядком надоело. И публике тоже.

Трагедии, конечно, никакой нет. Сам Сергей Владимирович выглядит очень довольным. Но метаморфозы поразительные.

Это совершенно другой человек.

Многие люди начинают жизнь заново. Но Сергей Шнуров сделал это неожиданно, моментально и сразу совершил крутой поворот.

Сам Шнуров объяснял это в многочисленных интервью так: "Образ отработал на 120 процентов". Но почему он сделал это столь стремительно?

Зажигай!

Ответ на этот вопрос есть, конечно, в гороскопе Шнурова. Это гороскоп чрезвычайно удачливого человека. Но есть и напряжённые аспекты. Именно они (как всегда и у всех) делают Шнурова таким интересным человеком.

Все планеты, кроме одной, расположены в знаках Воздуха и Огня. Сочетание Воздуха и Огня — это "зажигай!". Что с удовольствием и делает Шнуров уже много лет. У него это здорово получается. Он и есть человек-"зажигалка".

Венера и Солнце в Овне. Активный, импульсивный, демонстративный человек. Привлекает полезные знакомства и деньги, как клей. Активно действует, "пробивной".

Он "правит бал".

Человек "Воздух — Огонь" действует стремительно и бесповоротно.

Как и поступил Шнуров с "Ленинградом", Матильдой и всей своей прошлой жизнью. Решительно и быстро он закрыл за собой дверь и отправился в другую жизнь.

Резкие жизненные повороты "записаны" в гороскопе Шнурова. Уран оппозиция Солнце и Венера. Это означает моментальные, резкие перемены.

Уран делает всё внезапным и быстрым, как вспышка молнии.

Так происходит не только в любви, но и во всех других увлечениях. Венера и Солнце в Овне добавляют решительность и мужество.

Моментальные, внезапные, поразительные перемены.

В своё время у Шнурова уже были такие перемены. Когда он два года готовился стать пастором и учился в Теологическом институте. А через несколько лет будущий "пастор" запел и заговорил матом публично.

Он не мог не заговорить.

Удивительный Меркурий в Рыбах

«Гаденыш» и «помойный пес»: Разин осудил Шнурова за вопрос Путину © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

Меркурий очень интересно проявляет себя в Рыбах. Это "гений, парадоксов друг". И в то же время — уклончивый человек, которого невозможно понять до конца.

Меркурий в Рыбах даёт необычайные способности к комбинаторике. Человек умеет сочетать несочетаемое. Как Шнуров, который умудрился на примитивных мелодиях, без голоса ("Мой диапазон — полторы октавы", — говорит он сам), стать музыкантом страны номер один. По крайней мере в финансовом отношении.

Много пишут о том, что у Шнурова прекрасное образование. "Степень по теологии" и два диплома. Это неправда. Теологический институт он бросил на третьем курсе. Так и не став пастором Евангелической лютеранской церкви Ингрии.

Ни одного законченного высшего образования у Сергея Шнурова нет. А впечатление, действительно, такое, что у него где-то лежит пара дипломов и учёная степень.

Эта та харизма, которую даёт Меркурий в Рыбах. Человек-экстрасенс. Его пустые интервью производят впечатление парадоксального ума. В своё время Владимир Познер назвал его после интервью "пустым и неинтересным". Парадокс в том, что Шнур далеко не прост и не пуст. Но предпочитает это не демонстрировать.

Как и вообще предпочитает себя настоящего не демонстрировать. Навязчивая демонстрация на публику подробностей личной жизни, каких-то трусов, голого торса, бесконечный мат, рассказы о своей интимной жизни — это, конечно, спектакль, имеющий мало общего с его настоящей жизнью.

Меркурий в Рыбах даёт уклончивого человека, суть которого понять нелегко. Интервью Шнура в основном имеют такое содержание: "Я гениален и люблю мат".

Застенчивый бунтарь

Меркурий находится в оппозиции к Плутону. Это аспект человека, влияющего словом на толпы людей.

Человек — бунтарь на словах.

(Меркурий.) Критичный, решительный. Любит разоблачать. Очень своенравный, откровенный.

Но вместе с тем очень проницательный. Тем более Меркурий в Рыбах.

Люди слушают его и подпадают под влияние его убеждённости. Такой аспект был, кстати, у Бориса Ельцина.

Фантастическая интуиция. Образы переполняют. Перескакивает с одной темы на другую.

Если есть восхищение зала, сам как будто заражается этим настроением. И его несёт… При этом не уверен в себе. Но может, как экстрасенс, предвидеть, понравится его произведение публике или нет.

Ясно сформулировать мысль не может. Застенчивость может парализовать на сцене. Поэтому и в интервью Шнуров неинтересен. Он интересен своими косноязычными (казалось бы) текстами, которые трогают души.

Мат и фантастически развязное поведение — это отмычка, гиперкомпенсация болезненной застенчивости. Так почти всегда и бывает. Человек вываливается из рамок, демонстративно нарушает нормы приличия — потому что иначе придётся предъявить себя.

Застенчивый, ранимый, влюбчивый, добрый человек. Под маской "брутального мужика" — простой добрый мужик, готовый снять последнюю рубаху.

Однако же деньги играют важную роль в его жизни. В первую очередь как маркер успеха и благополучия.

"Снова живы для наживы"

Лозунг, с которым группа "Ленинград" вернулась на сцену в 2010-м. "Я чувствую, что будет прибыль, и для меня это важно", — говорит Шнур. У него действительно есть интуитивное чутьё на деньги.

В 2019 году он стал самым богатым представителем шоу-бизнеса в России.

Человек в майке и тренировочных штанах с мая 2019-го по май 2020-го заработал почти 8 миллионов долларов. Это больше, чем заработал, например, Филипп Киркоров.

"В рейтинге журнала "Форбс" с тремя миллионами я оказался ещё в 2003 году", — хвастливо говорит он.

Секрет его успеха был прост и сложен одновременно.

Дорогостоящий продакшен плюс "алкогольно-бытовая тематика".

Великий комбинатор

Он зарабатывает миллионы, потому что смог придумать форму подачи и разработать её до мелочей. Великий комбинатор (Меркурий в Рыбах).

Каждый выход Шнура на сцену — это тщательно продуманное шоу. Это дисциплинированный, осторожный и расчётливый человек.

Отвечает Шнур всегда обтекаемо. "Идёт новая смысловая эпоха. Новая этика", — говорит он в ответ на вопрос о политической ситуации в стране.

Пандемия и карантин? "Это вынужденная мера. Свободы стало даже больше — в интернете".

Будете ли баллотироваться, идёте ли на выборы? "Я пока размышляю над этим. У меня нет ответа".

Навальный? "Как герой он мне симпатичен, а как политик нет. Нет идеологии".

Осторожный, собранный, очень аккуратный в словах человек. Все ответы — не сомневайтесь — он продумал заранее. И ещё имеет десяток ответов про запас. Со словами "экзистенциальный" и "эсхатологический". Главное, комбинировать их с матом, ошарашивая собеседников немыслимыми сочетаниями.

Так появляются "экзистенциальный п…ц" и "эсхатологическое г…но".

Есть даже некоторая нарочитость. Он как будто математически высчитывает. Так, в каждую пятую фразу надо вставить какое-нибудь запрещённое цензурой словечко.

Но сейчас Сергей Владимирович перестал вставлять "обсценную лексику" в каждое третье предложение. Математическая модель "Шнур даёт интервью" немного поменяла алгоритм.

"Я не тороплюсь", — говорит он о своём политическом будущем. Это, конечно же, правда. Шнур будет действовать расчётливо, как всегда.

ООО "Ленинград"

Сатурн, планета дисциплины и порядка, аспектирует Марс, Юпитер, Солнце, Венеру и Уран. Это крайне дисциплинированный, сверхнадёжный человек. Расчётливый, осторожный. Отличный организатор.

Что говорить, он даже питерских рок-музыкантов заставил не опаздывать на репетиции. Это впечатляет побольше, чем рейтинги "Форбс".

Шнур и его "Ленинград" — это сконструированный, тщательно отлаженный механизм. Прекрасный инженерный проект.

"Из непоющего человека я сделал главного певца России — из себя, имею в виду. Будучи собственным продюсером", — так говорит сам Сергей Владимирович. Разумеется, с помощью работоспособности и дисциплины, которые даёт Сатурн.

Что пишут слушатели? Они тоже, знаете ли, как и автор, в выражениях не стесняются. И Шнура как поэта и певца не превозносят. "Тексты его песен — г… Фактически основной талант — продюсирование клипов".

"Шнур, ты продался"

Так пишут ему фанаты. Конечно же, нет. Он всегда зарабатывал — на чем мог, на том и зарабатывал. И никогда этого не скрывал.

О "продажности" даже речи нет. Прагматичный Сергей Владимирович зарабатывает везде, где это возможно.

Шоу-бизнес — значит, шоу-бизнес. Политика — значит, политика. Разницы для него нет. "Политика — это отрасль шоу-бизнеса", — говорит Шнур. И что ему можно возразить?

Этот человек умудрился монетизировать все. Даже думал выпустить акции группы "Ленинград".

Мне бы в небо…

Чего только не делал Шнур в своей жизни! Со сцены матом пел, голый на гитаре играл, в кино играл, в том числе покойника, телепередачи вёл, судился, женился, разводился. И эпатировал, эпатировал…

Это часто бывает у трудных подростков. Которым важно, чтобы их заметили.

По сути, когда Шнур поёт: "Можно жить так, но лучше ускориться. Я лично бухаю, а кто-то колется. Мне бы в небо…" — он говорит:

— Господи, я есть, я существую.

«Это провокация»: Путин ответил Шнурову на вопрос о российских хакерах © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

Чем больше цветочков засунул в ширинку штанов (как Шнур на свадьбе с Матильдой), тем больше всем понятно, что я одинок и несчастен. И Господу это известно без цветочков и убогих шуток.

За всем этим кривлянием и бравадой — одиночество и тоска.

20 лет Шнура слушало поколение, у которого не было опыта выживания в 1990-е, как у их родителей.

Они получили хорошее образование, сытую жизнь, работу в офисе, путешествия по миру. Машины, ипотеки, кредиты, дауншифтинг, отдых на Гоа и Бали.

И вдруг выяснилось, что всё это нагромождение материальных благ не работает. Становится как-то ещё безнадёжнее.

Вот об этом поёт и матерится Шнур.

Он знает, он прошёл дорогу до конца. Он не просто надел зелёный пиджачок. И не просто сыграл голым на гитаре.

Как говорит сам Шнур, "банковский счёт несколько успокаивает, но уже не сильно."

Мат как способ заработка

Про Шнура говорят, что "он вернул мат русскому языку". Это очень смелое заявление. Но то, что мат хорошо кормит Шнурова и давно стал его "визитной карточкой", — это правда.

В "Партии Роста", членом которой теперь является Шнуров, он пообещал продолжать материться, а его коллеги пообещали оплачивать за него штрафы. Это будет нетрудно. В этой партии не один Шнур миллионер.

Даже вопрос на пресс-конференции Владимиру Путину Шнуров тоже задал, конечно же, про мат.

"Крокодилий мозг"

Сам Шнур говорит, что мат резко сокращает дистанцию между артистом и зрителем.

Это правда. Есть много смыслов и ролей у мата. Вплоть до того, что четыре знаменитых матерных корня в русском языке — это, возможно, часть сакральных ритуалов. Например, направленных на плодородие.

Но, конечно, Шнуров не думал ни о какой сакральности.

Мат очень легко попадает в мозг слушателя, минуя кору головного мозга. Так же, кстати, как и песни.

В медицине известны случаи, когда люди с повреждением мозга совершенно спокойно "разговаривают матом" или поют. При этом говорить обычной речью, произносить слова они не могут.

"Стереотипическая речь" — мат, ругательства или песни — обрабатывается мозгом иначе, чем обычные слова.

За восприятие сквернословия отвечают древние участки мозга. Так называемый "крокодилий мозг". Это значит, что ругательства не подвергаются критике. Критическая часть мозга не работает.

И с этим древним механизмом никто не сможет ничего сделать. Косноязычные слова из песен Шнура попадают прямо в "крокодилий мозг", вызывая у слушателя сильные эмоции.

Этот механизм известен очень давно. Шнур просто осовременил жанр "матерных частушек", которые всегда бытовали в народе.

Но когда Сергей Шнуров говорит: "Я выразил экзистенциальное отчаяние" — про начало своего творчества, и это тоже правда.

Теперь пришло другое время.

Шнуров, необычайно интуитивный человек, почувствовал, что Время поменялось.

Стихи Шнурова, посвящённые жене Ольге, разумеется, не содержат уже ни мата, ни скабрезностей: "Мне — такую Королеву? Как прекрасно жить, любя".

Кажется, нет больше Шнура, человека в майке и тренировочных штанах, который своими частушками попадал нам прямо в "крокодилий мозг". А есть Сергей Владимирович, который тоже хочет "в небо", но уже без чудачества и эпатажа.