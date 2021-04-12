В понедельник, 12 апреля, Ивано-Франковский окружной административный суд отменил итоговый протокол окружного избиркома в скандальном 87-м округе. Об этом сообщил один из кандидатов Александр Шевченко. Выборы там ознаменовались массой нарушений с целью продвижения кандидата от президентской партии Василия Вирастюка

Тем не менее, это еще не конец, поскольку «слуги народа» могут подать апелляцию. Центральная избирательная комиссия вправе отменить прокол, учитывая решение суда.

Дело о похищенных бюллетенях. Почему в Прикарпатье так и не избрали депутата Александр Корниенко на брифинге в Верховной Раде заявил, что суд отменил протокол лишь в части данных только по двум участкам, которые не были отражены, попутно обвиняя оппонентов в давлении на суд.

«Идет сейчас информация, что отменен протокол. Это неправда. Я могу процитировать решение. Оно у меня перед глазами… То есть сам протокол никто не отменил. Более того, не отменены результаты выборов. Проходило очень много судов. Есть подозрения относительно влияния на суд со стороны нашего оппонента», — заявил Корниенко.

В тот же день и пятый президент Пётр Порошенко на брифинге в Верховной Раде обратился к Офису президента с требованием проведения заседания СНБОУ по поводу выработки механизмов противодействия возможной российской агрессии и признания незаконными результаты довыборов в парламент по 87-му округу. Ранее Ивано-Франковский областной совет принял решение, требующее от президента признать недействительными выборы в этом округе. Очевидно, борьба за Ивано-Франковскую область будет продолжаться.

«Слуги народа» здесь сошлись в схватке за мандат с представителем партии Игоря Коломойского «За будущее» Александром Шевченко, националистами из «Свободы», которых поддержала и партия экс-президента «Евросолидарность». Президентская партия против них выставила Василия Вирастюка, силача, спортсмена и шоумена, пытаясь в очередной раз сыграть на узнаваемости медийных персон.

Примечательно, что параллельные выборы в Донецкой области президентская партия фактически слила, набрав в 50-м округе лишь чуть более 2%. Офису президента важно любым способом провести своего кандидата еще и потому, что надо продемонстрировать способность партии Зеленского забирать себе националистически настроенный электорат Западной Украины, конкурируя на одном поле с Петром Порошенко и «Свободой».

Соцопросы и экзитпол пророчили победу Александру Шевченко, ставленнику Игоря Коломойского, у которого нынче конфликт с администрацией США. Подсчет голосов намеренно затягивался. Исчезали члены избирательной комиссии и бюллетени. В округ стянули СБУ и полицию. Начальника областной полиции сменили, как и многих членов избирательной комиссии. В округе уже в ходе многодневного подсчета голосов высадился десант из 28 «слуг народа» в поддержку их кандидата. Таким вот манером партия власти протаскивала своего кандидата, не гнушаясь никакими средствами.

Новые приключения «слуг народа». Чем могут быть чреваты для Зеленского махинации на выборах в Прикарпатье Руслан Кошулинский с результатом 28,86%, набравший 13 927 голосов. Гражданская сеть «Опора» сообщала о расхождениях при подсчете голосов за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

Западноукраинский политолог Роман Куницкий видит в махинациях с подсчетом голосов дискредитацию самой идеи выборов.

«Я помню разные выборы в Украине, но такого треша, как на 87-м округе, не видел, наверное, уже лет 15. Приезжает десант депутатов "слуг народа", приезжает спецназ СБУ и всех выгоняет из избиркома. Затем пересчитывают голоса, и странным образом голосов уже больше у кандидата от "Слуги народа". Такими темпами сотни членов УИК, включая "слуг народа", должны получить от 2 до 5 лет за фальсификацию выборов… Я не знаю, кто больше виноват: тот, кто покупает голоса избирателей, или тот, кто ворует бюллетени. Весь этот треш нужно прекращать и назначать перевыборы. Потому что с таким развитием событий выборы в стране вообще можно отменять», — говорит политолог.

Для президента Зеленского и его партии победа «человека Коломойского» весьма нежелательна, учитывая неприязнь к нему со стороны администрации США. С другой стороны, падение рейтинга президента и его политической силы требует отчаянной борьбы за остатки былой популярности. И в ход, похоже, идут любые средства и методы, чтобы выцарапать победу.

Однако все эти схемы быстро становятся достоянием общественности. Поэтому в ходе этих выборов «слуги народа» также пытались вычислить предателя в своих рядах. С данной целью была запущена дезинформация о ножевом ранении депутата Николая Тищенко во время разбирательства на том самом 87-м избирательном округе.

Во внутреннем чате президентской партии Давид Арахамия написал: «Коллеги, поступила информация, что наш коллега Николай Тищенко был ранен на восемьдесят седьмом участке, предварительно ножевое, оказывается помощь». Вскоре информация появилась в Telegram-канале «Темный рыцарь». Позже Арахамия сообщил в чате, что с Тищенко все в порядке, а «деза» была запущена специально для выявления члена фракции, сливающего информацию.

Сами авторы «Рыцаря» в ответ сообщили, что именно Давид Арахамия лично предоставляет им информацию.

Естественно, откровенные манипуляции на выборах не могли пройти мимо внимания политических оппонентов и конкурентов. Александр Шевченко даже обратился к тем, кто является реальной властью на Украине, — послам стран «Большой семерки» с жалобой на фальсификации и кражу бюллетеней.

Западная Украина с 5 по 9 апреля: Смена областей в «красной» зоне, Вирастюк пока не депутат, а Львов против минских автобусов

«Бунт Ивано-Франковского облсовета против победы Вирастюка и фальсификаций на 87-м округе чем-то напоминает начало агонии режима Януковича. Тогда тоже именно франковские депутаты (правда, горсовета) проголосовали за отказ подчиняться президенту и центральной власти. Их поддержали коллеги из других западноукраинских советов, а потом открылся второй фронт в виде Майдана», — пишет «Легитимный».

«Легитимный» также отмечает формирование коалиций в регионах с целью общего противодействия Офису президента, причём не только на Западной Украине.

Нынешнее судебное решение явно будет не по нраву Офису президента. Вероятно, теперь все силы будут брошены на то, чтобы оказать влияние на апелляционный суд. И скорей всего, такая напористость лишь ускорит формирование региональных коалиций всех противников президента.