Риторика Киева по Донбассу становится мягче. Возможно, украинские власти осознали риски и вняли недвусмысленным предостережениям. Но обстрелы в зоне конфликта продолжаются

Есть о чём поговорить

Киев не планирует наступления на Донбассе, поскольку "Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми". Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом". По её словам, именно по этой причине Киев добивается переговоров в «нормандском формате» и будет «двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами».

При этом она отметила рост потерь в рядах ВСУ.

«За полгода, в течение которых придерживались режима тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году за чуть более три месяца погибли 26 украинских военных», — рассказала пресс-секретарь президента Украины.

Позднее Мендель сообщила Reuters, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военных на восточной границе Украины и столько же — у границы с Крымом. По её словам, Офис президента Зеленского запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию в Донбассе, но ответа пока не получили. Табуированное перемирие. Почему Киев молчит о том, за что его похвалил Донбасс? © REUTERS, Oleksandr Klymenko

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что за последние дни он таких запросов не видел. При этом он выразил надежду на то, что «политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия сойдут на «нет»…

Отвечая на вопрос, есть ли что президенту РФ сказать своему украинскому коллеге, Песков добавил, что Владимиру Путину всегда есть что сказать «в том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны в Донбассе», передают РИА Новости.

Визиты перед войной

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям и что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.

Ситуацию на Донбассе многие наблюдатели оценивают как предвоенную — все стороны приготовились к схватке. Но стоит отметить и некоторые странности. Обострение длится уже не первую неделю, но президент Украины Владимир Зеленский в такой напряжённый период спокойно совершает поездки за рубеж. А если в этот момент начнётся война?

На прошлой неделе Зеленский также совершил рабочую поездку на Донбасс, в ходе которой, как сообщала президентская пресс-служба, «посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня». Зеленский морочил голову избирателям, когда обещал остановить войну — Кедми © Прес-служба Національного університету оборони України | Прес-служба Національного університету оборони України | Перейти в фотобанк

По информации пресс-службы, Зеленский пообщался там с военными, которые рассказали ему о ситуации на фронте. Сам президент отметил, что сейчас в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) наблюдается обострение. Но если бы была действительно серьёзная угроза начала широкомасштабных боевых действий, то вряд ли Верховный главнокомандующий должен был в такой момент находиться на «передке».

Впрочем, определённая логика тут есть. Как отметил политолог Андрей Золотарев, президенту нужно было «купировать упреки относительно того, что он поехал в Катар за инвестициями, в то время как на Донбассе происходят обострения», — вот он и совершил этот «чисто символический визит» (на передовую. — Ред.).

С кем воюют ВСУ?

Отметим, что после поездки на передовую Зеленский заявил о необходимости нового перемирия. Сегодня в Киеве говорят об отсутствии планов военного наступления, поскольку Украина «не может бороться со своими людьми».

Уместно напомнить, что до сих пор боролась (речь, конечно, не об Украине, но об украинской власти). Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли более 13 тысяч человек. Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Этот конфликт преподносится украинским гражданам как «война с Россией». Теперь же вдруг заговорили об опасности того, что РФ введёт регулярные войска. Но из этого следует, что до сих пор российских войск в Донбассе не было и нет сейчас, так с кем же воюют ВСУ, как не со своими же украинцами?

Риторика изменилась, обстрелы продолжаются

В Киеве до сих пор не исключали военный путь в решении проблемы Донбасса. Теперь риторика как будто бы изменилась. Возможно, по той причине, что украинская власть осознала риски и вняла предостережениям. Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прямо сказал, что он поддерживает «оценки, которые есть и внутри Украины, о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины».

В республиках Донбасса считают, что Киев подталкивают к обострению конфликта внешние силы. Об этом сказал в эфире РБК глава ДНР Денис Пушилин, напомнив о множестве телефонных звонков «с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны американского истеблишмента». При этом, по его словам, Франция и Германия молчат и «не используют весь свой ресурс как стран-гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус». Олег Матвейчев: Донбасс и Приднестровье находятся под защитой России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«При этом Украина сама находится в сложной ситуации. Когда вроде бы и хочется, с одной стороны, а с другой стороны, страшно, потому что эксперты, которые полностью анализируют ситуацию, наверняка понимают, чем это может закончиться для Украины», — добавил глава непризнанной республики.

Риторика меняется, но обстрелы продолжаются. Так, за истекшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В свою очередь, в штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщают «о грубых нарушениях со стороны вооружённых формирований Российской Федерации и их наёмников».

Напомним, в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте.

Для справки: с 27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БПЛА. Однако эти дополнительные меры систематически нарушаются.