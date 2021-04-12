Зов космоса: Герои Донбасса на околоземной орбите

В понедельник, 12 апреля, исполняется 60 лет с момента первого полёта человека в космос. Поэт и публицист Анна Ревякина рассказывает о космонавтах Донбасса

Колумб космоса

Будем жить: Маэстро наносит ответный удар © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Юрия Гагарина в космос, ни о какой денежной реформе даже не подозревала.

12 апреля 1961 года — день, когда Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. День рождения мечты всех мальчишек Советского Союза, дата торжества науки и технического прогресса, начало новой эпохи для всех землян. Имя Гагарина неразрывно связано с именем Сергея Королёва. Многие из вас, дорогие читатели, помнят кадры, на которых Королёв шлёт русские, но не совсем понятные, близкие к заклинаниям слова в космос: «Кедр, я Заря-1. Как слышите меня?» И ответы Гагарина: «Заря-1, я Кедр…»

«Он забыл своё имя, но запомнил свой позывной…»

Один только первый космонавт выбрал себе в качестве позывного название дерева. Потом были Орёл (Герман Титов), Чайка (Валентина Терешкова), Аргон (Георгий Береговой), но Кедр был и останется навсегда первым. Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Доподлинно неизвестно, почему Гагарин остановил свой выбор именно на этом позывном. Примерно в то же время было посажено множество кедров. 7 мая 1961 года Юрий Гагарин вместе с женой и дочерьми приехал в Сочи, ровно через 25 дней после триумфа. 15 мая 1961-го он посадил в Сочи саженец гималайского кедра, а улица Ореховая получила имя первого космонавта Земли. Почему кедр? Всё просто! Других вариантов просто не могло быть. Позывной «Кедр» прогремел на весь мир 12 апреля 1961 года и навсегда остался в памяти современников.

Среди прославившихся на весь мир людей, которых вскормила донбасская земля, особняком стоят имена пяти космонавтов. Итак, наша великолепная пятёрка: Георгий Береговой (Аргон), Александр Волков (Донбасс), Леонид Кизим (Маяк), Георгий Шонин (Антей) и Владимир Ляхов (Протон).

«Я Аргон»

Космонавт №12 (№32 в мировом классификаторе) Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года в селе Фёдоровка Полтавской губернии. Вскоре после рождения мальчика семья переехала в город Енакиево (Донбасс). Учился будущий космонавт в енакиевской средней школе с 1928 по 1936 год, во время обучения занимался в кружке Енакиевской детской технической станции. Окончив 8 классов, пошёл в ученики электрослесаря на Енакиевский металлургический завод. В 1938 году был призван в Красную армию. В 1941 году окончил Ворошиловградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса (Луганск). На фронт попал в августе 1942 года. За годы войны Береговой совершил 186 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, был трижды сбит. 26 октября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Георгий Береговой — единственный, кто первой звезды Героя удостоен за Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос. После войны окончил Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую школу, в 1948 году — высшие офицерские курсы и курсы лётчиков-испытателей. С 1948 по 1964 год работал лётчиком-испытателем. В 1963-м Береговой был зачислен в отряд космонавтов, прошёл полный курс подготовки к полётам на кораблях типа «Союз».

Свой первый космический полёт Герой Великой Отечественной войны совершил в 1968 году на корабле «Союз-3». Береговому было уже 47 лет. Полёт длился почти четверо суток — с 26 по 30 октября. На 1968 год Береговой был старейшим землянином, покорившим космос. В 1974 году этот рекорд был превзойдён Львом Дёминым.

С 1972 по 1987 год Береговой руководил подготовкой советских космонавтов, занимал должность начальника Центра подготовки, в 1987 году вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

22 января 1969 года во время торжественной встречи с космонавтами в Кремле была обстреляна машина, в которой ехал Береговой. Террорист Виктор Ильин принял автомобиль с космонавтами за машину Леонида Брежнева. Водитель погиб, Береговой, раненный осколками лобового стекла, перехватил управление и остановил машину. Пути Господни. Великое переселение народов в Донбасс © greeks.in.ua

В 1993 году в Енакиево в музее истории открыли экспозицию, посвящённую Береговому. Всего здесь находится около шести сотен экспонатов, связанных с космосом. Многие подарил музею сам Береговой и члены его семьи. В музее экспонируются: габаритный макет спускаемого аппарата и бытового отсека космического корабля «Союз», скафандры и «Ястреб» для выхода в открытый космос, различные космические инструменты, приборы для работы на станции «Салют», наборы продуктов питания, бортовая ёмкость для воды, а также личные вещи Георгия Берегового.

Умер Георгий Береговой 30 июня 1995 года во время операции на сердце, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Донбасс

Александр Волков родился 27 мая 1948 года в Горловке, окончил в 1966 году школу, а в 1970-м — Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Сергея Грицевца по командно-авиационной специальности. В 1976 году Волкова зачислили в отряд космонавтов. Нужно было пройти очень жесткий отбор. Из всего набора 1975 года, в котором был Волков, отобрали всего 9 человек. И даже после того, как Волкова зачислили в отряд, пришлось ещё долго ждать. Долгие девять лет прошли, прежде чем он смог полететь в космос.

Первый полёт Волкова состоялся на станцию «Салют-7» в сентябре 1985 года, когда впервые в истории член экипажа из одного полёта остался со следующей экспедицией. Полёт планировался на полгода, но экипаж сел через 65 суток пребывания в космосе. Второй полёт Волкова состоялся в 1988 году в качестве командира совместного советско-французского экипажа.

Тогда впервые с борта советской орбитальной станции «Мир» разрешили выход иностранного гражданина в открытый космос, им стал первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен. В той экспедиции космонавты проработали в открытом космосе рекордное время — 5 часов и 57 минут. Для справки: ресурс скафандра рассчитан на 6 часов. В газетах писали: «Им оставалось три минуты…» Работа в открытом космосе — одна из самых тяжёлых. За четыре-пять часов вне станции космонавт с потом теряет два-три килограмма.

Третий полёт Волкова в космос продолжался со 2 октября 1991 по 25 марта 1992 года. Примечательно то, что, пока распадалось великое красное государство, Волков был в космосе. Улетал из СССР, а приземлился уже совсем в другой стране. Суммарное время, которое Волков провёл в космосе, — 391 сутки 11 часов и 54 минуты.

С малой родиной Волкова связывает очень многое, он действительно гордится тем, что родился в Донбассе. «Эта земля всю жизнь меня вдохновляет на все дела и подвиги, — рассказывал Волков в одном из своих интервью, — не зря во втором и третьем полётах я выбрал себе позывной "Донбасс", и он звучал над всей планетой».

Волков знал Берегового, был с ним знаком лично. Когда Волков попал в отряд космонавтов, он ближе познакомился с Аргоном, узнал, что они земляки, стал ещё больше уважать. Береговой помог Волкову в его становлении, был командиром и наставником, учил нелёгкой профессии космонавта.

Так получилось, что и сын Александра Волкова Сергей стал космонавтом. Сергей родился в городе Чугуев в Харьковской области 1 апреля 1973 года, его детство прошло среди лётчиков. Первый раз Александр посадил сына в истребитель МиГ-21, когда мальчику было около пяти лет. Прошли годы, и однажды Сергей сообщил отцу, что подаёт заявление на вступление в отряд космонавтов. Отец очень волновался, что сын выбрал такую опасную профессию. Донбасс держит марку: «Космический» конверт Берегового © postdonbass.com

Нам, землянам, сидящим на планете безотрывно, никак не узнать, что у нашей планеты, оказывается, есть запах. Конечно, мы все помним запах своего дома, своей родины, но то, как пахнет планета, нам неведомо. Из интервью Берегового: «Я знаю, что такое запах Родины: когда едешь на машине из Москвы в Донбасс, в районе Славянска я уже слышу запах терриконов, запах нашей гари донбассовской. Так вот, после приземления понимаешь, что Земля пахнет: на станции у нас чистейший воздух, там нет никаких запахов».

В 2009 году Волков перешёл на гражданскую службу, его единогласно избрали главой администрации городского округа «Звёздный городок».

Леонид Кизим

Леонид Кизим — дважды Герой Советского Союза, родился 5 августа 1941 года в Красном Лимане (Донецкая область). После окончания школы поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1965 году был зачислен в отряд космонавтов. В отряде прошёл полный курс общекосмической подготовки. Параллельно учился в Военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина, окончил ее в 1975 году. В 1980 году совершил свой первый полёт в космос, провёл вне Земли почти 13 дней.

Второй полёт Кизима начался 8 февраля 1984 года. В течение 237 дней Леонид Кизим работал на борту орбитальной станции «Салют-7». Возвратился на Землю 2 октября 1984 года. Его третий космический полёт состоялся с 13 марта по 16 июля 1986 года. За три космических рейса наш земляк пробыл вне планеты в общей сложности 375 дней.

Умер Леонид Кизим 14 июня 2010 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Георгий Шонин

Космонавт №17 (№39 в мировом классификаторе) Георгий Шонин, выбравший себе позывной Антей (великан, сын Посейдона, получивший необоримую силу от соприкосновения с матерью Геей), родился 3 августа 1935 года в Луганской области. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, кандидат технических наук. С 1957 по 1960 год служил лётчиком. Был лётчиком в ВВС Балтийского и Северного флотов. 7 марта 1960 года был зачислен в первый отряд космонавтов СССР.

Юрий Гагарин о Шонине: «В общении прост. Волевой, прямой, честный. Что думает — в себе не таит. Если не нравится, рубит напрямую. Уважают его у нас. Летал хорошо и в простых, и в сложных условиях, а случится другому тяжело, последнюю рубашку отдаст». Вот такой настоящий донбасский характер был у Георгия Шонина.

Кобзон отдал жизнь на войне за Донбасс © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Валерием Кубасовым. В орбитальном отсеке корабля была смонтирована установка «Вулкан», созданная в киевском Институте электросварки имени Евгения Патона для проведения работ в космическом вакууме. Во время полёта Шонин и Кубасов впервые в мире выполнили сварочные работы в космосе. Также в этом полёте был проведён эксперимент «Факел» по обнаружению запуска баллистических ракет.

Несмотря на то что Шонин, как и все космонавты, грезил небом, позывной его был про землю, про силу земли. У Антея была тайна: когда в борьбе он чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле, к своей матери, и силы его обновлялись. Возможно, именно землю Донбасса имел в виду Шонин, выбирая себе позывной.

Георгий Шонин умер в апреле 1997 года, похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского района Московской области.

Владимир Ляхов

Владимир Ляхов — дважды Герой Советского Союза, родился 20 июля 1941 года в городе Антрацит Ворошиловградской (ныне — Луганской) области. Отец погиб на войне, мальчика воспитывали мать и отчим. После окончания средней школы поступил в школу первоначального обучения лётчиков, потом — в Харьковское высшее авиационное училище лётчиков. В 1967 году Ляхова зачислили в отряд советских космонавтов.

25 февраля 1979 года Ляхов впервые отправился в космос вместе с Валерием Рюминым. В течение 174 суток работал на борту орбитальной станции «Салют-6». 19 августа 1979 года возвратился на Землю на борту космического корабля «Союз-34». В космосе пробыл в общей сложности 175 дней — это был самый продолжительный на тот момент космический полёт.

Всего Ляхов был в космосе трижды, за три рейса налетал 333 дня 7 часов 17 минут 37 секунд. Продолжал оставаться в отряде космонавтов до 1995 года, скоропостижно скончался 19 апреля 2018 года в Астрахани на 77-м году жизни. Находился за рулём автомобиля в поездке на рыбалку, внезапно стал задыхаться и вскоре после этого умер. Похоронен на кладбище посёлка Леониха Московской области.