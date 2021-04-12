Прошедшее 7 апреля внеочередное заседание Контактной группы, посвященное восстановлению перемирия, оказалось, по мнению Донецка, Луганска и Москвы, безрезультатным. Однако лучше всего его безрезультатность подтверждается событием, за которое Киев все же удостоился похвалы партнеров по переговорам

Речь идет о публикации многострадальных Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Эти меры были согласованы в Контактной группе 22 июля прошлого года и тогда же обнародованы на сайте ОБСЕ. Они таковы:

«Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский; К войне в Донбассе все готовы. Но войны не будет © REUTERS, Alexander Ermochenko

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

*Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий».

Проблемой было то, что Украина не решалась эти меры огласить в истинном виде. Да, 27 июля 2020 года в сообщении на сайте Минобороны их опубликовали, но через пару дней текст был отредактирован, и из него исчезли пункты об условиях открытия ответного огня и запрете дезавуировать эти меры.

А 19 марта 2021 года текст Дополнительных мер вообще исчез с сайта МО. Впрочем, исчезли и все новости за 2020 год (как видно из новостной ленты, после 2019 года следует 2021-й). Но 27 марта в 17:40 там появился материал под названием «Сообщение Министерства обороны», где эти меры были опубликованы, но частично. Опущенной оказалась самая первая — о запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также пятая, про координационный механизм. Зеленский морочил голову избирателям, когда обещал остановить войну — Кедми

Шестой пункт был изложен так: «Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ». Примечание с толкованием понятия «наступательные действия» также не публиковалось.

То есть военное ведомство не указало главных запрещенных действий, убрало пункт с прозрачным намеком на взаимодействие с ДНР и ЛНР (координационный механизм) и слова «вооруженные формирования ОРДЛО» — ведь официальный Киев утверждает, что воюет с Россией.

Зато в заключение утверждалось, что «Министерство обороны подтверждает действие соответствующего приказа, который был предусмотрен договоренностями от 22 июля 2020 года, и подчеркивает, что в случае необходимости Вооруженные силы Украины готовы действовать в соответствии с "пунктом е)"».

Но что это за пункт, если в тексте сообщения МО перечисленные меры не имеют нумерации? По логике это только последний — о запрете дезавуирования приказов, ибо пунктов всего 5, а «е» — пятая буква латинского алфавита. Еще непонятней для непосвященных было то, что такое «вышеупомянутый координационный механизм», ведь пункт о нем отсутствовал.

Впрочем, все это любознательный читатель легко мог выяснить, ибо данное сообщение подкреплялось гиперссылкой на материал сайта ОБСЕ с точным перечнем этих мер. Таким образом, военное ведомство выглядело просто анекдотично — ибо такой ссылкой наглядно демонстрировало собственное вранье (впрочем, никакие из украинских СМИ не обратили на это внимания).

29 марта эта публикация стала причиной заявления представителя ДНР на переговорах Натальи Никоноровой, сделавшей вывод о том, что «Украина не собирается выполнять договоренности в существующем виде».

Но вот к заседанию Контактной группы 7 апреля оказалось, что текст сообщения Министерства обороны от 27 марта отредактировали, точно скопировав перечень Дополнительных мер, который соответствовал русскоязычному сообщению ОБСЕ. Перевода на украинский не было, может, для того, чтоб придраться к переводу было нельзя, а может, чтоб запутать поиск по ключевым словам — ведь сайт украиноязычный, и поиск будут задавать на украинском. Но много ли чудаков, которые будут лазить по сайту Минобороны, читая старые сообщения? Легко увидеть изменение могли лишь те, кому бы на него указали. «К созданию картинки войны готов». Мирошник о том, что задумал Зеленский в вопросе Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина

Но, очевидно, Украина указала, и ее действия были учтены партнерами по переговорам. В комментариях по итогам заседания Контактной группы представитель ДНР Наталья Никонорова заявила: «Украинская сторона наконец-то смогла сделать шаг, который должна была сделать в период с 22 по 27 июля 2020 года, и опубликовать полностью соответствующее договоренностям Контактной группы от 22 июля 2020 года заявление на официальном ресурсе своего Министерства обороны. Мы приветствовали этот факт».

Представитель России Борис Грызлов, согласно РИА Новости, сказал: «Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины».

Сообщил об этом факте на следующий день и замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак на своей пресс-конференции.

Но на украинских ресурсах все это не отразилось. Например, «Интерфакс-Украина» дал лишь слова Грызлова о том, что заседание прошло безрезультатно.

Но главное то, что сама Украина, тихо изменив сообщение от 27 марта на сайте МО и уведомив об этом других переговорщиков, не сообщила об этом публично своему населению. А ведь можно было подать историю ничуть не унизительно для себя — дескать, сняли препятствие для диалога в Контактной группе, исправив технические ошибки в опубликованном ранее тексте мер по поддержанию перемирия, смотрите его там-то.

Но сказать такое значило обратить внимание на подписанный Украиной документ, где упоминались «вооруженные формирования ОРДЛО» и говорилось о взаимодействии с ними в рамках координационного механизма. А эти вещи являются для Киева табу. Потому-то не удалось принять заявление Контактной группы 7 апреля. Ведь абстрактная декларация «за всё хорошее» была неинтересна Донецку, Луганску и Москве, Украина же не соглашалась подписать заявление, где определялись модальности работы координационного механизма, а затем отказалась от компромиссного варианта заявления, где лишь упоминалось, что с 8 апреля этот механизм возобновит полноценную работу.

И сказать о сути разногласий прямо она тоже не может. Спикер ее делегации Алексей Арестович написал лишь о том, что «российская делегация захотела внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые должны были показать ее в более выгодном (для нее) свете», ну а Киев с этим не согласился.



Неизвестной на Украине остается еще одна деталь последних переговоров. Представители и Донецка, и Луганска сообщили, что в конце заседания к нему подключился глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, с которым у них состоялся «предметный прямой разговор». Но Ермаку при всей любви к пиару упоминание об этих подробностях не нужно, и об этом событии не сообщает не только официоз, но и издания из партии мира, типа «Страны» или Klymenko Time, которые стараются не использовать российские ресурсы и тем более донецкие (потому и об истории с Дополнительными мерами ничего не писали).

Да, украинские военные руководствуются отнюдь не только тем, что опубликовано на сайте их министерства. И можно вспомнить, что в прошлом году, несмотря на отсутствие полной публикации Дополнительных мер, все равно впервые удалось обеспечить несколько месяцев полного перемирия. Но трудно представить, что ситуация повторится сейчас, когда в Вашингтоне новая администрация, которая желает еще жестче контролировать Киев и которой Зеленский маниакально хочет понравиться.

Поэтому история с тихой, фактически контрабандной публикацией Дополнительных этих мер интересна прежде всего как иллюстрация тактики Киева на переговорах. Самое важное для него не устойчивое перемирие, а несвязывание себя обязательствами по формализации диалога с ДНР и ЛНР и неоглашение украинскому обществу уже имеющихся обязательств такого рода. А такая тактика не может приостановить войну.