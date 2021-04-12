Интернет-издание «Украина.ру» продолжает выяснять у донецких и луганских политиков и просто собеседников, ждать ли в ближайшее время начала боевых действий в этом регионе и что они думают о происходящем

«50 на 50», — так кратко ответил в беседе с нами один из осведомлённых людей в ЛДНР, когда мы прямо спросили у него: будет ли в ближайшее время война?

Все — и в Москве, и в Киеве, и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Донецке, и в Луганске — на нервах, все говорят о предстоящей войне в Донбассе. Дмитрий Козак и Дмитрий Песков в связи с этим делают заявления, Меркель обсуждает передвижение российских войск с Путиным. США хотят послать свои военные корабли в Чёрное море. Такой международной активности вокруг ситуации в Донбассе со времён Дебальцевского котла и переговоров в Минске в начале 2015 года не было. В конце концов, на днях в Донецк прибыл военкор Дмитрий Стешин. Многие эксперты восприняли это как знак того, что российское руководство полагает, что война вот-вот начнётся, так как, по их мнению, Стешин появляется не только там, где идёт война, но и там, где она должна начаться.

Поэтому «Украина.ру» снова в эти выходные опросила местных гражданских и военных функционеров Донбасса, чтобы понять, стоит ли на полном серьёзе ожидать начала боевых действий в этом регионе.

Среди них были как те, кто в этом не сомневается, так и те, кто скептически относится к этой возможности.

Однако того, что сейчас обстановка в Донбассе и вокруг него — и военная, и информационная — накалена до предела, не отрицает никто из наших собеседников.

«Друзья с Севера» уже в ЛДНР

«Всё, к войне всё готово и с украинской стороны, и с нашей. Начаться может в любую минуту. Когда? Точно сказать никто не может. Но, скорее всего, если чего-то такого не произойдёт, чтобы все остыли, то боестолкновения не избежать», — заверил интернет-издание «Украина.ру» источник в руководящих кругах ЛНР.

Мало того, на территории республик уже находятся, как он выразился с помощью эвфемизма, «наши друзья с Севера».

«Всё, они уже у нас. Необходимая техника подошла, специалисты прибыли. Как только украинцы начнут, то мы им сразу ответим. Понятное дело, что если украинцы перейдут линию соприкосновения, то это уже будет полномасштабная война. Никто уже никого щадить не будет. Ну и Минским соглашениям, естественно, конец», — считает наш собеседник.

О том, что «друзья с Севера» находятся уже и в Донецке, нам сообщили наши источники и в Донецке: «Их видно в городе. В гражданской одежде. Но они совершенно не похожи на наших людей».

Скептические голоса

Те, кто скептически относятся к возможному началу военных действий, приводят в защиту своей позиции заслуживающие внимания аргументы.

«Вот смотрите, напротив Горловки стоят 6 украинских бригад. Но они всегда там стояли. Если бы украинцы хотели начать наступление, то начали бы формировать тактическо-батальонные группы для прорыва. Но у нашей разведки данных о формировании таких батальонов нет. А это первый признак того, что украинского наступления не будет. Сейчас, по крайней мере. По моим данным, на всех участках фронта такое же положение вещей. Ну и что, что Стешин приехал в Донецк. Да он и в январе у нас был, и два года назад был. И что, война началась? Нет», — сообщил «Украине.ру» источник в военных кругах ДНР.

По его словам, под Горловкой давно уже «тишь и благодать».

«Раньше по посёлку Зайцево в Горловке, который находится на линии фронта, опасно было пройти или проехать. Теперь, поверьте, там так же безопасно, как и на Красной площади, — полгода нет никаких обстрелов. Бои малой интенсивности есть разве что около посёлков шахты 6/7 и шахты им. Гагарина. Но там ничего существенного в плане подготовки к наступлению со стороны Украины не происходит», — заверил нас наш источник.

Он считает, что единственное место, где возможно украинское наступление и где оно имеет смысл, — районный центр Новоазовск и находящийся рядом с ним курортный поселок Седово — на юге ДНР рядом с Азовским морем.

«Там до границы с Россией от линии фронта 34 км. Тут понятна была бы цель — выйти к границе. А зачем украинцам Горловка или Донецк? Их они не возьмут. Да, вклиниться могут, но они сразу увязнут. Начнутся городские бои, а они бесперспективны для наступающих.

Ну и самый последний аргумент: украинцы прекрасно знают, что российская разведка прекрасно осведомлена, где расположены их штабы, части, техника и другие важные объекты, и они знают, что по ним сразу же ударят российские "Калибры", а у них точность попадания плюс-минус 5 метров. После такого удара война сразу и закончится», — не сомневается наш собеседник в военных кругах ДНР.