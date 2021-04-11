От Шевченко до Гайдара. Следы великого и низкого в жизни Черкасс

Черкассы - географический центр Украины и в тоже время исторический. Здесь, в Каневе, неподалеку от областного центра могила Тараса Шевченко. Здесь же, под Каневым и место гибели Аркадия Гайдара. Так получилось, что здесь сошлись символы двух разных эпох, оставивших важный не только исторический, но и психологический след в сознании местных жителей

О миллионерах и их обслуге

После победы Евромайдана на Украине активнее стало происходить социальное расслоение. Разные группы общества, живущие в параллельных мирах, зачастую не понимают друг друга. Контраст между двумя мира особенно заметен благодаря сокращению прослойки так называемого среднего класса между ними, которую высасывает Киев или сопредельные страны. Дорогие рестораны пока работают, хотя в них уже редко можно встретить одинокого посетителя, однако полны народу дешевые пельменные, пережившие даже распад СССР.

Полиция в Черкассах незаконно «слушала» украинцев © pixabay

Советское жилье всё больше продают те, кто уже укоренился в Польше или РФ. В частном секторе на окраинах города и в пригородах невооруженным глазом заметно, что около половины жилых домов пустуют. Основой выживания для той части населения города, которая не подалась на заработки за границу, стали многочисленные кустарные производства, существующие зачастую нелегально. В подвальных цехах шьют одежду известных западных брендов и разливают в тару «настоящий шотландский виски».

Представители другого мира в Черкассах обычно сами бывают наездами, но содержат в городе как собственный штат прислуги, так и свои патриотические националистические организации. В 2018 году, по данным государственной фискальной службы, в Черкассах проживал самой юный украинский миллионер — ему на тот момент было 7 лет. Надо полагать, юный житель города заработал средства исключительно благодаря знанию инвестиционных рынков и системы капиталовложений, не забыв задекларировать доходы, как только научился писать.

В текущем же году уроженец Черкасс и экс-депутат «Блока Петра Порошенко» Николай Томенко, по результатам деклараций, стал одним из крупнейших владельцев недвижимости среди украинских политиков. Он владеет пентхаусом в 1300 квадратов возле Минской набережной в Киеве, дачкой в 134 кв. м, двумя квартирами аналогичной площади и пятью земельными участками 869, 676, 2500, 2499 и 651 квадратных метров соответственно. Происхождение всей этой недвижимости неизвестно, так как всю жизнь Томенко работал лишь на государственных должностях, бизнесом не занимался, но всю свою карьеру активно напирал на национализм.

В начале 2021 года губернатором Черкасской области был назначен коллега Владимира Зеленского по цеху, 29-летний актер-комик Александр Скичко, женатый на дочери украинского миллиардера Леонида Юрушева Елизавете Юрушевой, владелице сети отелей «Fairmont Grand Hotel Kyiv» и «Ривьера». Большую часть жизни она прожила в Австрии и Великобритании. После назначения ее мужа губернатором украинская телеведущая Екатерина Осадчая сокрушаясь спрашивала Елизавету Юрушеву: «Теперь ведь вам всю семью с водителями, нянями, домработницами нужно перевозить в Черкассы?» На что дочь миллиардера ответила, что не собирается насовсем переезжать в этот город, а будет лишь периодически навещать его. На провокационный вопрос телеведущей, «что дороже: содержать мужа-депутата или мужа-губернатора», Елизавета Юрушева ответила уклончиво, дескать, для нее важно просто поддерживать мужа.

Богатые против бедных. Скандал в школе Кривого Рога © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Самый продаваемый товар

Примеры политиков, успешно монетизировавших национализм, вдохновляют и молодых националистов, мечтающих о социальном лифте вроде Майдана, который вознес некоторых националистов к власти. Однако сейчас патриотическая общественность города или так называемые «профессиональные украинцы» мобилизуются относительно редко — по звонку вышестоящего начальства. Все хлебные должности уже заняты патриотами, которые без боя их не отдадут, а конкурентов быстро объявят «агентами Кремля», даже если те обвешаются с ног до головы националистической символикой.

Националистические акции и шествия редко собирают более двух-трех десятков человек. Наибольшую активность проявляет местный «Нацкорпус», который в данный момент начал кампанию против мэра города Андрея Бондаренко из партии «За будущее» под названием «Черкассы без Б.». Во вторник, 6 апреля, в Черкасском горсовете конфликт между мэром Анатолием Бондаренко и председателем областной ячейки «Нацкорпуса» Дмитрием Кухарчуком едва не перешёл в драку. Кухарчук, ранее срывавший предвыборные туры Порошенко, заявил, что город устал от невыполненных обещаний и назвал Бондаренко главным коррупционером. Тот назвал Кухарчука «Голохвастовым» и предложил «выйти поговорить», угрожая «поломать» националиста.

Нет хлеба — крадут пироженые

Тем временем коронавирус не дремлет, а в городе, по словам мэра Андрея Бондаренко, заканчиваются свободные койко-места. По данным же Министерства здравоохранения от 5 апреля, Черкасская область вплотную приближается по уровню заболеваемости к «красной зоне», где уже пребывают Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Пандемия, естественно, бьет и по доходам жителей города, параллельно увеличивая безработицу. За последний «коронавирусный» год на 25,3% в области возросла безработица. Сейчас официально получивших статус безработного около 24 тысяч. По данным областной Службы занятости, на одно вакантное место в среднем претендуют 48 официальных безработных.

На днях в Черкассах из-за массового обнищания населения Украины выстроилась огромная очередь за гуманитарной помощью — волонтёры вынуждены спасать стариков от голодной смерти. Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Общественное Черкассы».

Согласно легенде, одним из символов отрешенности власть имущих от проблем народа стала фраза французской королевы Марии-Антуанетты, давшей «дельный» совет бедным: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». В Черкассах к ее совету решили прислушаться буквально. В конце марта камеры зафиксировали трагикомические кадры — мужчина, убегая от охранника супермаркета, на бегу доедал краденые эклеры.

Однако обнищание способствует росту не столько протестных, сколько упаднических и пессимистических настроений. И это касается не только перспектив социально-экономических улучшений, но и конфликта в Донбассе. Одной из наиболее табуированных тем в обществе последние годы является именно война. О ней прекрасно знают, опасаются ее эскалации, но предпочитают не говорить и обходить эту тему стороной. Действует инстинктивный механизм примитивных суеверий, который гласит, что о беде лучше не говорить, дабы не накликать на свою голову.

Вымирание

«Мой любимый олигарх». Украинские дети рисуют новых хозяев страны © znaj.ua

Мир взрослых еще более фрагментирован. Незаконность заработка или функционирования ряда предприятий создает атмосферу скрытности и подозрительности, накладываясь к тому же на различия в политических взглядах и изоляцию, вызванную карантинными ограничениями. Судя по постам в соцсетях, такая разобщенность способствует формированию изолированных кластеров общества, плохо представляющих себе жизнь других. Представители бизнес-элиты могут быть реально шокированы наличием в городе массы крайне бедных. Националистов внезапно шокирует количество пророссийски настроенных соседей. В итоге у представителей всех без исключения социальных групп возникает ощущение чуждости некогда родного города.