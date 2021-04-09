Пока страны Евросоюза выстраиваются в очередь за «Спутником V», чтобы первыми получить его сразу после одобрения на европейском уровне, украинские власти осознанно отказываются от российской вакцины

Украина стала рекордсменом: первое место в Европе по заболеваемости и смертности от коронавируса и последнее место по количеству сделанных тестов на COVID-19. Сомнительное достижение, конечно. За последние сутки в стране выявлено 19 676 новых случаев заболевания, что, для сравнения, вдвое больше, чем в России (9150), численность населения которой больше в 3,5 раза. Главный санитарный врач Херсонской области предложил необычный план «борьбы» с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Власти нескольких регионов ещё три недели назад объявили, что в больницах нет мест для приёма пациентов с коронавирусом, как, например, в Николаеве, где медикам приходится оборудовать койки в коридорах.

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству Украины, Министерству здравоохранения страны и руководству Академии медицинских наук Украины с просьбой разрешить использовать все столичные больницы для лечения больных коронавирусом, поскольку эпидемиологическая обстановка в городе ухудшается: увеличилась смертность, в частности, людей в возрасте от 30 до 49 лет, участилась госпитализация детей.

Прививочная кампания тем временем идёт крайне медленно: с 24 февраля уколы от COVID-19 сделали 353 147 человек, а могли бы, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, сделать до 13 миллионов прививок в месяц.

Вину за срыв вакцинации он возложил не на своё ведомство и не на правительство в целом, а на поставщиков, которые не обеспечили страну препаратами в обещанные сроки. Да, Индия приостановила поставку вакцины CoviShield до того момента, пока не привьёт собственное население, однако серьёзные вопросы есть и к украинским властям — тем препаратом, которое закупил Минздрав и лично Степанов, специально для заключения контракта летавший в Индию, население прививаться не хочет.

CoviShield — это дешёвый и менее эффективный аналог вакцины AstraZeneca. Чего можно ждать, если от оригинала многие европейские страны уже отказались после официального подтверждения того, что он может провоцировать образование тромбов? Из-за того, что желающих привиться CoviShield недостаточно, медики вынуждены выбрасывать препарат: после вскрытия содержимое флакона нужно использовать в течение 6 часов, в нём содержится 10 доз, и если за это время на укол придут 7 человек, оставшиеся 3 дозы утилизируют.

Это тоже создаёт дефицит вакцины, а не только срыв поставок фармацевтическими корпорациями. Стариков придумал, как привить украинцев российской вакциной © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А самые тяжёлые времена ещё впереди. Как предупредил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко, пик эпидемии в стране наступит через месяц или чуть позже, но уже сейчас фиксируются новые штаммы вируса — более агрессивные, распространяющиеся более быстрыми темпами и вызывающие заболевание, протекающее в более тяжёлой форме.

Впрочем, способ улучшить ситуацию всё-таки есть — закупить российские вакцины. Москва готова поставить их в ближайшее время и в необходимом объёме. Согласно третьей стадии клинических исследований, результаты которой опубликованы в научном журнале The Lancet, эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, он справляется одинаково хорошо с различными штаммами COVID-19, а для хранения достаточно обычного медицинского холодильника, что крайне важно для бедных стран и стран среднего достатка.

На первый взгляд получается складно: вакцина реально работает, доставить её готовы хоть завтра, никакого специального оборудования для хранения не требуется, однако есть одно очень серьёзное НО. Украинские власти официально и во всеуслышание объявили, что ни при каких обстоятельствах закупать произведённые в РФ препараты от коронавируса не будут, то есть исключительно по политическим мотивам, демонстрация противостояния с Москвой для них важнее, чем жизнь и здоровье соотечественников. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

А тем временем в Европе, на которую всегда равняется Киев, за «Спутником V» выстроилась очередь. Венгрия и Словакия уже в одностороннем порядке разрешили применение препарата и активно прививают население, а остальные страны ждут одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов, но терпение многих из них уже на исходе.

Правительство Германии начало обсуждение вопроса о закупке вакцины с Российским фондом прямых инвестиций, а власти федеральной земли Бавария уже подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку российского препарата, как только он будет одобрен. По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, возможные поставки «Спутника V» в Германию во втором и третьем кварталах могли бы внести вклад в прививочную кампанию. Как показал опрос компании Yougov, российской вакциной готовы привиться 55% респондентов.

А заместитель советника здравоохранения сообщества Мадрид Антонио Сапатеро, глядя на пример Баварии, призвал власти Испании оказать давление на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы оно ускорило одобрение «Спутника V». О готовности зарегистрировать российскую вакцину в одностороннем порядке, если этот процесс затянется на европейском уровне, заявил канцлер Себастьян Курц.

Уже больше половины регионов Украины включено в «красную зону», где самая сложная эпидемиологическая обстановка, а это значит, что власти в ближайшее время могут ввести общенациональный локдаун. Таким образом, отказ от помощи Москвы в борьбе с эпидемией коронавируса может стоить Киеву очень дорого — и в финансовом измерении, и, что самое главное, по количеству жизней людей, недождавшихся спасительной прививки.