Обострение в Донбассе позволило Владимиру Зеленскому решить частную, но очень важную задачу – привлечь к Украине внимание мировой общественности и заставить ряд глав государств выступить в её поддержку. Геополитическое влияние Украины, а значит – и самого Зеленского, поднялось на недосягаемую высоту. Пожалуй, даже выше, чем в 2014 году

Пока что поддержка независимости и территориальной целостности Украины не вышла за пределы публичных заявлений. Впрочем, заявление об ожидающихся поставках вакцины Pfizer последовали вскоре после беседы Зеленского с президентом США. Вряд ли это случайность.

Эпидемия, вакцинация и карантин

Как и прогнозировалось, в апреле начался резкий рост заболеваемости.

На утро 9 апреля в стране заразились коронавирусом 1 823 674 человека. Недельный прирост составил 112 044 человека. На предыдущих неделях — 96,9 и 94,8 тыс.

3 апреля выявленное за сутки число заболевших впервые превысило 20 тыс. человек. Позже, правда, этот результат не повторялся, хотя на 8 и 9 апреля выявленное число заболевших лишь немного менее 20 тыс.

Умер 36 381 человек. Недельный прирост составил 2 702 человека. На предыдущих неделях умерли 2,2 и 1,9 тыс. человек. Максимальный суточный результат был 7 апреля — 481 человек.

Вылечился 1 373 851 человек. Недельный прирост составил 40 481 человек, в то время как на прошлой неделе — 43,2 тыс., на позапрошлой — 41,4 тыс.

Единовременно болеет 375,2 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 344,6 тыс. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что наполненность ковидных отделений киевских больниц — свыше 100%.

По состоянию на 1 апреля с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 353 142 человека, всего за неделю — 104,4 тыс., в то время как на прошлых неделях — 93,1 и 73,8 тыс. Обе дозы вакцины получили пять человек.

Несмотря на сложную ситуацию, 7 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный локдаун вводиться не будет. Причина этого политическая — правительству, которое давно находится на грани отставки, хочется переложить издержки на Министерство здравоохранения и местные власти. Они же, по определению, вводить общенациональный локдаун не могут.

Владимир Зеленский сообщил, что до конца года Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer. По имеющейся информации, соглашение было достигнуто Минздравом, но Андрей Ермак успел сообщить об этом раньше.

Существует предположение, что резкий рост заболеваемости имеет политическое происхождение — министр здравоохранения Максим Степанов таким образом подаёт сигналы правительству и Офису президента.

Борьба с контрабандой

Главным решением заседания СНБОУ 2 апреля стало введение санкций против ряда ведущих украинских контрабандистов.

Насколько можно понять, тут преследовались три цели.

Во-первых, президент продемонстрировал борьбу за справедливость, продолжая «зачистку» тех деятелей и структур, которые раздражают его избирателей.

Во-вторых, это подрыв экономической базы приграничных региональных элит. Во всяком случае, именно таким образом трактовали предстоящие меры против контрабандистов близкие к ОП телеграм-каналы.

В-третьих, элементарное наведение порядка на границе.

После прихода к власти Владимира Зеленского старые коррупционные схемы были в значительной степени разрушены, что имело целый ряд негативных следствий.

С одной стороны, «нужные» люди просто не знали, кому заносить. В результате росли накладные расходы и снижалась надёжность сделок.

С другой стороны, огромный финансовый поток просто перестал доходить до верха.

Введённые санкции наглядно показывали, с кем теперь работать нельзя и косвенно — с кем можно. В каждом регионе на одного большого контрабандиста под санкциями приходится несколько не менее больших, но санкций не удостоенных.

Естественно, выглядит это всё достаточно бредово — фактически Зеленский при помощи санкций борется с теми явлениями, с которыми должны бороться правоохранительные органы. Их участие ограничилось подготовкой аналитических материалов, которые к делу не пришьёшь и в суд не отнесёшь.

Самый забавный момент — в конечном итоге против одесского бизнесмена Вадима Альперина дело заведено было, но не СБУ, которая собирала материалы для СНБОУ, а НАБУ.

Визит в Катар

Поездка Владимира Зеленского в Катар выглядела несколько странно, но на самом деле тут был достаточно тонкий дипломатический расчёт.

С одной стороны, страны Персидского залива являются надёжными потребителями украинской аграрной продукции. Уже с этой точки зрения визит был вполне оправдан.

С другой стороны, эти страны имеют устойчивые контактны с США и Великобританией.

Важность визита именно в Катар была подчёркнута тем, что именно после встреч с руководством страны Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как выглядела связь между этими встречами на практике, угадать довольно трудно, но то, что она имела место, — очевидно.

Некоторые источники (например, политолог Михаил Чаплыга) даже уверяют, что переговоры с Джонсоном велись через катарскую спецсвязь. Впрочем, откуда такая информация может быть у этих источников, не совсем ясно.

Несмотря на то что визит в целом был успешным, он сопровождался публичным скандалом. Во время встречи с руководством Катара члены команды президента (включая главу МИД, который должен иметь представление о дипломатическом этикете) сидели, закинув ногу на ногу. Это и вообще не очень прилично, а особенно неприлично в восточных странах, в которых демонстрация подошв является сильнейшим оскорблением.

У этой истории могли быть две причины.

Или чиновники, набранные по объявлениям, действительно не понимают таких вещей.

Или это было сделано сознательно: если президент клоун, то и вести себя он должен по-клоунски. Зеленскому же образ клоуна выгоден — его просто не воспринимают всерьёз, что расширяет пространство для политического манёвра и позволяет достигать внезапности.

Косвенно в пользу последней версии свидетельствует отсутствие сколько-нибудь выраженного недовольства принимающей стороны.

«Странная война» в Донбассе

Нынешнее обострение производит странное впечатление.

С одной стороны, международная напряжённость действительно достигла уровня, когда солидные эксперты всерьёз обсуждают возможность глобального ядерного конфликта из-за Украины.

С другой стороны, киевские власти отнюдь не демонстрируют чрезмерной озабоченности.

Президент Зеленский, например, совершенно спокойно едет на линию соприкосновения, чтобы лично убедиться в том, что обострение таки действительно имеет место быть. Причём не торопится — сначала он поехал в Катар, где обострения как раз нет. Понятно, что в случае реальной угрозы президента бы в Авдеевку не выпустили.

Верховная Рада собирается на ближайшее заседание только 14 апреля. Тогда же собирается и Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, который намерен заслушать представителей армии и других силовых структур.

Очередные переговоры ТКГ в Минске, призванные договориться о прекращении огня, закончились ничем. Участники переговоров однозначно утверждают, что украинская сторона хотела получить не чёткое соглашение, а политическую декларацию.

Очевидно, цели нынешнего обострения чисто политические — под угрозой военного обострения заставить Россию пойти на уступки в вопросах выполнения Минских соглашений. Это для начала. Потом можно постепенно дойти до требования назначения Навального президентом.

Россия, однако, не испугалась. Бряцать оружием она умеет тоже, и получается у неё это не в пример убедительнее.

Тогда был сделан другой заход — 6 апреля Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ». В украинских СМИ началась активнейшая кампания, призванная убедить всех в том, что Украина вот-вот вступит в НАТО.

На этот раз результат был частично достигнут — удалось запугать Германию. 7 апреля официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что «НАТО при приёме новых членов следует политике открытых дверей», а «Украина — долгосрочный партнёр НАТО, Альянс его очень ценит», но «дальнейшие шаги в отношении членства не предусмотрены».

В общем, война нервов продолжается, но жертвы её, к сожалению, вполне реальные — в Донбассе впервые за длительное время сброшенным с украинского БПЛА взрывным устройством был убит ребёнок.