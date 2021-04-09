Регулятор ввел годовые тарифы на газ для населения, «Большое строительство» вернулось на дороги всех регионов Украины, Зеленский ввел санкции против ТОП-10 украинских контрабандистов. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Зеленский ввел в действие санкции против ТОП-10 контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 апреля, подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Бесполезные хлопоты. Чем знамениты контрабандисты из санкционного списка Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua Вадим Альперин, которого Зеленский называл «крестным отцом контрабанды».

Глава Украины, рассказывая о решении СНБО в видеообращении, отмечал, что персональные санкции вводятся против лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать топ-10 украинской контрабанды. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (830 млрд руб.), которых недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд вследствие неэффективной работы таможни.

Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний, 11 из которых российские.

Санкции введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество). Под санкциями также оказались российская группа «Волга-Днепр», которая занимается грузовыми авиаперевозками; севастопольский «Севмормаш-2М» и Владивостокский «Дальзавод», занимающиеся строительством и ремонтом судов; заводы «Молот-механика» (металлообработка), «Спецагрегат» (производство техники и оборудования для аэродромов и авиации), военный концерн «Звездочка» и другие.

Ограничения для компаний и физлиц продлятся три года.

Как отмечается, Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер, а МИДу поручено проинформировать об этом компетентные органы Евросоюза, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Нацкомиссия утвердила годовой газовый тариф

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина

Основной особенностью этого контракта будет фиксированная цена на газ на протяжении всего отопительного сезона. Поставщик будет обязан заранее предупреждать об изменении цены на газ.

Отмечается, что такое решение обезопасит бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. В течение года они смогут потреблять природный газ по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года.

В то же время, говорят в Нацкомиссии, поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для потребления бытовым потребителям. Переход на годовой контракт произойдет автоматически, однако если пользователю не понравятся условия, он может сменить поставщика газа. Потребители также смогут отказаться от годового контракта и перейти на ежемесячный или квартальный. Однако в этом случае придется платить по ежемесячному контракту до конца апреля следующего года, а вновь перейти на годовой контракт будет сложно.

Цену на газ поставщики должны объявить уже 25 апреля — за пять дней до первого дня следующего месяца.

Окончательную цену на газ от поставщиков украинцы узнают только 25 апреля 2021 года. Однако есть ряд прогнозов, согласно которым цена газа для населения будет колебаться в пределах 7-8 грн (19-22 руб.) за кубометр. Все будет зависеть от самих компаний-поставщиков.

Однако, скорее всего, цены будут мало отличаться от текущих. После окончания периода регулирования правительством цены на газ большинство компаний оставили цены в рамках, рекомендованных Кабмином.

Однако все еще непонятно, что будет с ценами на газ с мая 2022 года. Возможно, поставщики вернутся к ежемесячным контрактам или продолжат действие годовых.

«Большое строительство» возвращается

Прорыв от Зеленского. Власти Украины сшивают страну хорошими дорогами © Facebook, Укравтодор Кирилл Тимошенко в четверг, 8 апреля, во время онлайн-форума "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов".

"В этом году продолжаем строительство. Уже сейчас… если поедете дорогами, трассами Украины, увидите, что во всех регионах уже началась реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет", — рассказал Кирилл Тимошенко.

Также в текущем году запланировано открытие "флагманских проектов", в том числе трассы М-30 Стрый — Изварино и Запорожского моста, добавил Тимошенко.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал открыть в 2021 году самую протяженную трассу в стране — М-30, объединяющую Стрый Львовской области и Изварино Луганской области.

Напомним, по плану президентской программы до конца 2023 года на Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.

В этом году в программу «Большое строительство» правительство добавило новое направление — строительство индустриальных парков. В частности, в 2021 году Кабмин инвестирует в развитие инфраструктуры четырех индустриальных парков почти 80 млн грн (220 млн руб.). При этом в 2015-2020 гг. было инвестировано 8 млн грн.